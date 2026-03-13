Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ
Οι μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Μοτζταμπα Χαμενεΐ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να λένε ότι ο «πόλεμος πάει καλά» - Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in
Ο πόλεμος εισέρχεται στην 14η μέρα με κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης να μην διακρίνεται στο πεδίο, όπου μαίνονται οι συγκρούσεις. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτίθενται καθημερινά στο Ιράν ενώ ο Λίβανος έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο του Τελ Αβίβ.
Στο βόρειο Ισραήλ, στο χωριό Ζαζίρ, ένας ιρανικός πύραυλος προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και τραυμάτισε τουλάχιστον 30 ανθρώπους.
Ένα αμερικανικό αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες έπεσε στο δυτικό Ιράκ, στην έρημο Άνμπαρ, με φιλοϊρανικές ομάδες να ισχυρίζονται ότι το έριξαν με πύραυλο εδάφους αέρος.
Δείτε live
- Τραμπ για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Νομίζω ότι είναι τραυματισμένος αλλά ζωντανός»
- Ιδού η απορία: Sit-ups ή crunches για πιο δυνατούς κοιλιακούς
- Αρκάς: Η «καλημέρα» της Παρασκευής
- Στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα στη βενζίνη – Δείτε συγκριτικά στοιχεία
- ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου
- Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
- Συνταγή: Μπιφτέκια λαχανικών με βρώμη
- Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις