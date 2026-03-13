Ο πόλεμος εισέρχεται στην 14η μέρα με κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης να μην διακρίνεται στο πεδίο, όπου μαίνονται οι συγκρούσεις. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτίθενται καθημερινά στο Ιράν ενώ ο Λίβανος έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο του Τελ Αβίβ.

Στο βόρειο Ισραήλ, στο χωριό Ζαζίρ, ένας ιρανικός πύραυλος προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και τραυμάτισε τουλάχιστον 30 ανθρώπους.

Ένα αμερικανικό αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες έπεσε στο δυτικό Ιράκ, στην έρημο Άνμπαρ, με φιλοϊρανικές ομάδες να ισχυρίζονται ότι το έριξαν με πύραυλο εδάφους αέρος.

