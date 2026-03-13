Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ

Σε επικήρυξη όλης της ιρανικής ηγεσίας προχώρησαν οι ΗΠΑ, τη 15η ημέρα του πολέμου που διεξάγουν με το Ισραήλ κατά της Τεχεράνης. Επίσης, μέρες αφότου, όπως υποστηρίζουν, «εξολόθρευσαν» σημαντικά ηγετικά στελέχη του καθεστώτος του Ιράν, μεταξύ των οποίων και ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Με ανακοίνωσή του, το πρόγραμμα Rewards for Justice του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησε πληροφορίες για «ιρανικά τρομοκρατικά ηγετικά στελέχη», συμπεριλαμβανομένου του νέου αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Η αμοιβή για τον Χαμενεΐ είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έως 10 εκατ. δολάρια και ότι οι πληροφορίες θα μπορούσαν να κάνουν κάποιον επιλέξιμο για «μεταφορά ασφαλείας».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί, ωστόσο δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής καμία δημόσια εμφάνιση. Την Πέμπτη, γραπτή δήλωσή του διαβάστηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο νέος αγιατολάχ έχει επίσης τραυματιστεί και πως πιθανόν έχει παραμορφωθεί, χωρίς ωστόσο να δίνουν κάποιο αποδεικτικό στοιχείο γι’ αυτούς τους ισχυρισμούς.

Got information on these Iranian terrorist leaders? Send us a tip. It could make you eligible for a reward and relocation. pic.twitter.com/y7avkqdGWw — Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026

Ποιους καταζητούν

Αναφερόμενους στα επικηρυγμένα πρόσωπα, πλην του νέου αγιατολάχ, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν διάφορα τμήματα της Ισλαμικής Φρουράς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), που σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο».

Και ανήρτησε φωτογραφίες με τα ονόματά τους. Μεταξύ των αξιωματούχων για τους οποίους ζητούνται πληροφορίες περιλαμβάνονται:

Ο υπουργός Πληροφοριών, Εσμαΐλ Χατίμπ

Ο αναπληρωτής Αρχηγός Επιτελείου, Αλί Ασγκάρ Χετζάζι

Ο υποστράτηγος, Γιαχγιά Ραχίμ Σαφάβι

Ο ταγματάρχης, Εσκαντάρ Μομένι

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου, Αλί Λαριτζάνι

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους επίδοξους πληροφοριοδότες να στείλουν τις πληροφορίες που διαθέτουν κυρίως μέσω του Signal.

«Οι πληροφορίες μπορεί να σας επιτρέψουν να επωφεληθείτε από μια μετεγκατάσταση και μια αμοιβή», πρόσθεσε.

Η δολοφονία Αλί Χαμενεΐ

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, που διοικούσε το Ιράν από το 1989, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, με την έναρξη του πολέμου. Στην ίδια επίθεση σκοτώθηκαν η κόρη, η εγγονή και ο γαμπρός του, αλλά και η σύζυγος και το παιδί του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, έχει σωθεί, αν και τραυματίας, η σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ.