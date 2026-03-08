Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο αγιατολάχ Χοσεϊνί Μπουσεχρί ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής ότι η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν θα δημοσιεύσει σύντομα την τελική έκθεση σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και παρουσίασης του τρίτου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εν τέλει ανακοίνωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Μπουσεχρί εξέφρασε αρχικά τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και είπε ότι η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων συγκάλεσε αμέσως την ηγεσία της μετά την είδηση του θανάτου του, παρά τις συνθήκες που περιέγραψε ως συνθήκες πολέμου και εξωτερικής απειλής. Τόνισε ότι η επιλογή νέου ηγέτη αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα.

Ο εκπρόσωπος του Ιμάμη Χομεϊνί, Σεΐχης Ασάντ Κασίμ, ανακοίνωσε ότι ο αγιατολάχ Σεΐντ (Σαγιέντ) Μοχάμαντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει εκλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο αγιατολάχ Χοσεϊνάλι Εσχέβαρι, μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι «το όνομα Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», προσθέτοντας ότι η ψηφοφορία έχει ήδη πραγματοποιηθεί και το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το βράδυ της Κυριακής ανακοινώθηκε πως ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

WATCH: Moment when Seyed Mojtaba Khamenei was announced as the new Supreme Leader of the Islamic Republic in Vanak Square, Tehran. pic.twitter.com/RqALV3TXQw — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Τι είναι γνωστό για τον τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τον αντικαθιστά. Η μητέρα, η σύζυγος και μία από τις αδελφές του σκοτώθηκαν επίσης στην επίθεση, αλλά ο νεότερος Χαμενεΐ δεν ήταν παρών, σύμφωνα με πληροφορίες, και επιβίωσε από τους έντονους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει ποτέ υποβάλει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, αλλά εδώ και δεκαετίες ήταν ως προσωπικότητα στον στενό κύκλο του ανώτατου ηγέτη, καλλιεργώντας βαθιές σχέσεις με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC. Ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ήταν πρόεδρος για σχεδόν οκτώ χρόνια και στη συνέχεια κατείχε την εξουσία για 36 χρόνια, πριν δολοφονηθεί σε επιθέσεις στο συγκρότημα κατοικιών του στην Τεχεράνη το Σάββατο.

Θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστο να διαδεχθεί ο γιος τον πατέρα, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ήθελε καμία σύγκριση με την κληρονομική διαδοχή των Σάχηδων. Τυπικά η ανάληψη της εξουσίας από τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ υποδηλώνει μια ηγεσία, περισσότερο σκληροπυρηνικών παρά μετριοπαθών και πραγματιστών, οι οποίοι εν πολλοίς δολοφονήθηκαν στα χτυπήματα Ισραήλ και ΗΠΑ τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Η δολοφονία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Χαμενεΐ, των κοριτσιών στο σχολείο στη Μινάμπ και ο βομβαρδισμός των δεξαμενών στην Τεχεράνη που φλεγόμενο πετρέλαιο κατέκαψε σπίτια και επιχειρήσεις, με ταυτόχρονο υγειονομικό κίνδυνο για πολλά εκατομμύρια κατοίκων της Τεχεράνης, σε συνάρτηση με την εκλογή Μοτζταμπά, δεν φαίνεται να αφήνουν ρεαλιστικές πιθανότητες για διαπραγματεύσεις στο άμεσο μέλλον.

Η στάση ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο NBC, προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε νέος Ανώτατος Ηγέτης πρέπει να έχει την έγκριση των ΗΠΑ, αλλιώς «δεν θα διαρκέσει πολύ». Ο Τραμπ δικαιολόγησε τον πόλεμο ως προληπτικό χτύπημα ενάντια στο σχέδιο του Ιράν να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ μέσω του Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε ο επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν να έχει την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αίτημα το οποίο απορρίφθηκε άμεσα από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Τεχεράνης.