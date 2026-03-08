Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»

Οι Φρουροί της Επανάστασης, αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμαντ-Μπακέρ Καλιμπάφ, απείλησαν με αντίποινα σε ενεργειακούς στόχους, καθώς από τις επιθέσεις στο Ισραήλ επλήγησαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Τεχεράνη, αλλά και σε εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού στο νησί Κεσμ.

«Παραμένουμε ισχυροί»

Ο Μοχάμαντ-Μπακέρ Καλιμπάφ δήλωσε ότι το Ιράν «δεν επιδιώκει εκεχειρία» και ότι πρέπει «να τιμωρηθούν οι επιτιθέμενοι». Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά του Ιράν «δεν θα απολαύσει ειρήνη».

«Γι’ αυτόν τον πόλεμο, είχαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και τις τελευταίες δέκα ημέρες προχωρήσαμε σύμφωνα με αυτό το σχέδιο. Όλοι οι τομείς είχαν οδηγίες και ο πόλεμος εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο», υποστήριξε ο ίδιος.

Iranian Parliament Speaker Mohammad-Baqer Qalibaf declared that Tehran is not seeking a ceasefire in its ongoing war with the United States and Israel. He emphasized that «aggressors» must be punished and warned that any country hosting U.S. military bases used for attacks… pic.twitter.com/GyZxmtbC78 — Breaking News (@TheNewsTrending) March 8, 2026



Το Ιράν, είπε, «παραμένει ισχυρό και δεν θα παραδοθεί ποτέ». Επίσης, πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε «μεγάλο λάθος» υποθέτοντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου.

«Χωρίς αμφιβολία, το έθνος και ο λαός μας δεν θα παραδοθούν», ανέφερε το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο τον Καλιμπάφ. «Θα πολεμήσουν, θα αγωνιστούν και δεν θα παραδοθούν».

Iran’s Parliament Speaker, Mohammad Bagher Ghalibaf, says Iran is not seeking a ceasefire and must “punch the aggressor in the mouth”. In an interview with State TV, Ghalibaf said the Islamic Republic is «engaged in an existential war seeking our destruction, and we must stand… pic.twitter.com/4u1AzuCsWB — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 8, 2026

Φρουροί της Επανάστασης: Το μόνο που θα πετύχουν, είναι οι θάνατοι αμάχων

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χατάμ αλ-Ανμπίγια, προειδοποίησε ότι αν οι επιδρομές σε ενεργειακούς στόχους συνεχιστούν, παρόμοιες επιθέσεις θα γίνουν από το Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή.

🚨BREAKING Spokesperson for Iran’s Khatam al-Anbiya Headquarters: If attacks on Iran’s infrastructure do not stop, similar measures will be carried out. Since the beginning of the aggression, the U.S. and the Zionist enemy have achieved nothing except killing civilians,… pic.twitter.com/RS4Q8xHqBw — Iran 360 (@IRAN_HP24) March 8, 2026



«Οι εγκληματικές Ηνωμένες Πολιτείες και το πολιορκημένο σιωνιστικό καθεστώς δεν έχουν επιτύχει τίποτα από την έναρξη της επιθετικής τους δράσης εναντίον του ισλαμικού Ιράν, εκτός από τη δολοφονία αθώων παιδιών, ανυπεράσπιστων ανδρών και γυναικών και αμάχων», δήλωσε σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Εκτός από τη δολοφονία μη μαχητών και την αιματοχυσία, έχουν προχωρήσει ακόμη περισσότερο, στοχεύοντας τμήματα των υποδομών καυσίμων και ενέργειας και κέντρα εξυπηρέτησης που ανήκουν στον λαό, με τις νέες, αχαλίνωτες και βίαιες επιθέσεις τους», πρόσθεσε.

Ο Χατάμ αλ-Ανμπίγια σημείωσε ότι μέχρι στιγμής το Ιράν «απέφυγε οποιαδήποτε παρόμοια ενέργεια».

«Αναμένεται ότι οι κυβερνήσεις των ισλαμικών χωρών θα προειδοποιήσουν επειγόντως τις εγκληματικές Ηνωμένες Πολιτείες και το βάρβαρο σιωνιστικό καθεστώς να μην προβαίνουν σε τέτοιες δειλές και απάνθρωπες ενέργειες, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση των φλογών του πολέμου», πρόσθεσε ο αλ-Ανμπίγια.