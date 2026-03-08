Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζετσκιάν την Κυριακή. Κατά της συνομιλία τους, προέτρεψε την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον κρατών της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με το προεδρικό γραφείο στο Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία και με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε ότι τόνισε «την ανάγκη το Ιράν να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του εναντίον χωρών της περιοχής».

Κάλεσε επίσης το Ιράν να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, «βάζοντας τέλος στο de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ».

Ο Γάλλος πρόεδρος, πριν από τρεις ημέρες, είχε ζητήσει και από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου το Ισραήλ να μην εισβάλει στον Λίβανο.

Επιστροφή των Γάλλων υπηκόων

Ο Μακρόν ανέφερε επίσης την υπόθεση της Σεσίλ Κολέρ και του Ζακ Παρί, δύο Γάλλων υπηκόων που αφέθηκαν ελεύθεροι από ιρανική φυλακή τον Νοέμβριο και μεταφέρθηκαν στην Γαλλική Πρεσβεία στην Τεχεράνη. Κρατούνταν περισσότερα από τρία χρόνια στις φυλακές με κατηγορίες σχετικές με κατασκοπεία. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε την επιστροφή τους στη Γαλλία ως «απόλυτη προτεραιότητα».

Ο Μακρόν τόνισε επίσης τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ανάπτυξη του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν και δήλωσε ότι είναι απαραίτητη μια διπλωματική λύση.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή, σύμφωνα με την ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στο X. Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συνομιλεί με τον πρόεδρο του Ιράν από την αρχή του πολέμου.

Τηλεφώνημα με τον εμίρη του Κουβέιτ

Ο Γάλλος πρόεδρος, που αύριο Δευτέρα θα βρίσκεται στην Κύπρο, μίλησε και με τον εμίρη του Κουβέιτ.

Στην ανάρτησή του στο Χ έγραψε:

«Μόλις μίλησα με τον Εμίρη του Κουβέιτ. Σε απάντηση στις επιθέσεις που έπληξαν τη χώρα, μετέφερα την αλληλεγγύη και την υποστήριξη της Γαλλίας, η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα με την ανάπτυξη αμυντικών πόρων για να συμβάλει στην προστασία του εδάφους του Κουβέιτ».

«Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να συνεργαστούμε και να φέρουμε τους εταίρους μας κοντά στην ειρήνη και την αποκλιμάκωση στην περιοχή για την ασφάλεια όλων. Κανείς δεν επωφελείται από μια πυρκαγιά. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Το Κουβέιτ μπορεί να βασίζεται στη Γαλλία», πρόσθεσε.