Ο Μακρόν ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον κάλεσε να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Εκτός από αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία – την πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών από το περασμένο καλοκαίρι – ο Μακρόν μίλησε επίσης με τον Λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ.

«Επαναλαμβάνω την ανάγκη να σταματήσει αμέσως η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ και όχι μόνο», δήλωσε αργότερα στην πλατφόρμα Χ. «Αυτή η στρατηγική της κλιμάκωσης συνιστά τεράστιο λάθος και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή», υπογράμμισε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συμπλήρωσε ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ.

Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο

Την ίδια ημέρα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή για εκκένωση τμήματος στο νότιο Λίβανο, λέγοντας στους κατοίκους να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι λόγω των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε την Τρίτη ότι εξουσιοδότησε τον στρατό να προελάσει και να πάρει τον έλεγχο επιπρόσθετων θέσεων στον Λίβανο.

Σημειώνεται ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο από προχθές, Δευτέρα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας. Πολλοί χιλιάδες Λιβανέζοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους.