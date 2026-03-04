Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε δυο πόλεις νότια της Βηρυτού, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Διευκρίνισε ότι «επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ» είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8 «σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό» των θυμάτων.

Ισραηλινός βομβαρδισμός σε «ακίνητο τεσσάρων ορόφων» προκαλεί ακόμη απροσδιόριστο αριθμό νεκρών και τραυματιών

BREAKING: Israel Has Committed A Massacre In Lebanon Israeli airstrikes destroyed a four story building in Baalbek. Dozens of casualties reported. pic.twitter.com/IjYVOjhJ11 — Robert Inlakesh (@falasteen47) March 4, 2026

Παράλληλα το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι η αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε «ακίνητο τεσσάρων ορόφων» στην πόλη Μπααλμπέκ (ανατολικά), προκαλώντας ακόμη απροσδιόριστο αριθμό νεκρών και τραυματιών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σωστικά συνεργεία προσπαθούν να ανασύρουν θύματα, στη ζωή και όχι, από τα συντρίμμια του κτιρίου.

Ξενοδοχείο σε προάστιο της Βηρυτού, στη Χαζμία, χτυπήθηκε επίσης από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, μετέδωσε το ANI.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε ξενοδοχείο στη Χαζμία», νοτιοανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας, και «ασθενοφόρα» έσπευσαν εκεί.

Εσπευσμένη απομάκρυνση

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες τους κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, απευθύνοντάς τους «επείγουσες προειδοποιήσεις» προτού εξαπολύσει νέους βομβαρδισμούς.

BREAKING : Israel is dropping bombs on civilian homes in Aramoun, Mount Lebanon — massacring ordinary people in the middle of the night.pic.twitter.com/zpIOZTwCRu — sarah (@sahouraxo) March 3, 2026

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε εσπευσμένα από τα σπίτια σας» κατευθυνόμενοι προς «ανοικτές περιοχές», ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ μέσω X, που παρέθεσε ονομαστικό κατάλογο 16 χωριών.

