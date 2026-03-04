Η στιγμή που η Χεζμπολάχ πλήττει ισραηλινό τανκ Merkava στον νότιο Λίβανο

Η Χεζμπολάχ δημοσιοποίησε βίντεο με χτύπημα σε ισραηλινό τανκ Merkava στον νότιο Λίβανο και, συγκεκριμένα, στα περίχωρα της πόλης Καφρ Κίλα:

Η σιιτική οργάνωση του Λιβάνου ανακοίνωσε επίσης ότι έθεσε στο στόχαστρο με τη βοήθεια επιθετικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στρατιωτική βάση κοντά στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, και ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

«Σε απάντηση για την ισραηλινή επίθεση (…) η Χεζμπολάχ έθεσε στο στόχαστρο τη στρατιωτική βάση στη Τελ Χασόμερ και τη ναυτική βάση στη Χάιφα», ανακοίνωσε η φιλοϊρανική οργάνωση, λίγο αφότου ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ.

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στην Μπααλμπέκ (ανατολικά), πόλη με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό.

«Ο αρχικός απολογισμός» των θυμάτων «είναι τέσσερις νεκροί και έξι τραυματίες», ωστόσο «βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να σωθούν οικογένειες κάτω από τα συντρίμμια» του τετραώροφου κτιρίου που βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.