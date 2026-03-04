Η στιγμή που η Χεζμπολάχ πλήττει ισραηλινό τανκ Merkava στον νότιο Λίβανο
Η ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου υποστηρίζει, επίσης, ότι εκτόξευσε drones στη ναυτική βάση της Χάιφα.
- Voucher 750 ευρώ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα το πάρετε
- Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη
- Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην Πανεπιστημιούπολη - Έπεσε από μεγάλο ύψος
- Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
Η Χεζμπολάχ δημοσιοποίησε βίντεο με χτύπημα σε ισραηλινό τανκ Merkava στον νότιο Λίβανο και, συγκεκριμένα, στα περίχωρα της πόλης Καφρ Κίλα:
Η σιιτική οργάνωση του Λιβάνου ανακοίνωσε επίσης ότι έθεσε στο στόχαστρο με τη βοήθεια επιθετικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στρατιωτική βάση κοντά στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, και ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.
«Σε απάντηση για την ισραηλινή επίθεση (…) η Χεζμπολάχ έθεσε στο στόχαστρο τη στρατιωτική βάση στη Τελ Χασόμερ και τη ναυτική βάση στη Χάιφα», ανακοίνωσε η φιλοϊρανική οργάνωση, λίγο αφότου ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ.
Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στην Μπααλμπέκ (ανατολικά), πόλη με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό.
«Ο αρχικός απολογισμός» των θυμάτων «είναι τέσσερις νεκροί και έξι τραυματίες», ωστόσο «βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να σωθούν οικογένειες κάτω από τα συντρίμμια» του τετραώροφου κτιρίου που βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.
- Η στιγμή που η Χεζμπολάχ πλήττει ισραηλινό τανκ Merkava στον νότιο Λίβανο
- Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο
- Παναθηναϊκός: Η εντεκάδα για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ
- ΣΥΡΙΖΑ: Αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της χώρας μας στην Κύπρο
- Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν
- Πιερρακάκης: Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει – Η ευρωπαϊκή κυριαρχία, προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση
- Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Λεσόρ και φορτσάρει για την επιστροφή του
- #SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις