ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και, κυρίως, οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου οδήγησαν μέχρι στιγμής στον εκτοπισμό τουλάχιστον 30.000 ανθρώπων στον Λίβανο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΟΗΕ.

«Σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμού παρατηρήθηκαν σε ορισμένα τμήματα του νοτίου Λιβάνου, στην Μπεκάα και στα νότια προάστια της Βηρυτού, αφότου το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποιήσεις για απομάκρυνση των κατοίκων από περισσότερα από 53 χωριά του Λιβάνου και εξαπέλυσε σφοδρά αεροπορικά πλήγματα», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (HCR), Μπαμπάρ Μπάλοχ, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«Χθες, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, σχεδόν 30.000 άτομα φιλοξενήθηκαν και καταγράφηκαν σε συλλογικά καταλύματα. Πολλοί άλλοι κοιμήθηκαν στα αυτοκίνητά τους, στην άκρη του δρόμου», πρόσθεσε.

Μιλώντας από το Κάιροο, ο Σάμερ Αμπντέλ Τζάμπερ, ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (PAM) των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων «θα αυξηθεί σημαντικά».

Ο Λίβανος, η πρώτη χώρα όπου παρεμβαίνει ο ΟΗΕ για μετακινήσεις πληθυσμού

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει από χθες, Δευτέρα, εκστρατεία μαζικών βομβαρδισμών στον Λίβανο λέγοντας ότι στοχεύει τη Χεζμπολάχ, σε αντίποινα για πυρά στο ισραηλινό έδαφος.

Το σιιτικό κίνημα είχε υποσχεθεί να «αντιμετωπίσει την επίθεση» που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην Τεχεράνη.

Η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε τις απειλές της την Δευτέρα και ανακοίνωσε ότι έστειλε πυραύλους και drones προς το Ισραήλ, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Ο Λίβανος είναι η πρώτη χώρα όπου αρχίσαμε να παρεμβαίνουμε απέναντι σε μετακινήσεις πληθυσμού. Την Δευτέρα, η κυβέρνηση ενεργοποίησε το άνοιγμα καταλυμάτων, που μας επέτρεψε να διανείμουμε ζεστά γεύματα και πιάτα που ετοιμάζονται στα καταλύματα αυτά, προκειμένου να υποστηρίξουμε τους εκτοπισμένους», σημείωσε ο Σάμερ Αμπντέλ Τζάμπερ.

Είπε πως το PAM ανησυχεί επίσης για τις επιπτώσεις του πολέμου στις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, «γιατί θα έχουν άμεση επίπτωση στις επιχειρήσεις μας», είτε πρόκειται για αλυσίδες εφοδιασμού ή για τη μετακίνηση ανθρωπιστικού προσωπικού.

Στον νότιο Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί πέντε θέσεις τις οποίες θεωρεί στρατηγικές κατά μήκος των ισραηλινολιβανικών συνόρων, μετά την κατάπαυση πυρός που έβαλε τέλος στις 27 Νοεμβρίου 2024 σε ένα χρόνο εχθροπραξιών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, στο περιθώριο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Βάσει των όρων της κατάπαυσης του πυρός, το ισλαμιστικό κίνημα θα πρέπει να αποσυρθεί και να διαλύσει το οπλοστάσιό του σε περιοχές του Λιβάνου που βρίσκονται νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου τριάντα χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα. Όμωςν το Ισραήλ κατηγορεί την Χεζμπολάχ ότι εξακολουθεί να είναι παρούσα νότια του ποταμού, παραβιάζοντας τους όρους της κατάπαυσης του πυρός.