Οι ΗΠΑ διέταξαν σήμερα, «για προληπτικούς λόγους», την απομάκρυνση του μη αναγκαίου προσωπικού τους από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Αμερικανός αξιωματούχος, καθώς η Χεζμπολάχ, η σιιτική οργάνωση που στηρίζεται από το Ιράν, απηύθυνε κάλεσμα για «αντίσταση» μετά τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.

«Η πρεσβεία θα συνεχίζει τη λειτουργία της»

«Αποτιμούμε συνεχώς την κατάσταση ασφαλείας και, με βάση την τελευταία ανάλυσή μας, κρίναμε σκόπιμο να μειώσουμε την παρουσία μας, στο απολύτως αναγκαίο προσωπικό», είπε ο αξιωματούχος αυτός, διευκρινίζοντας ότι το μέτρο αφορά και τις οικογένειες των εργαζομένων.

Η πρεσβεία θα συνεχίσει τη λειτουργία της, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο είναι προσωρινό και έχει ως στόχο «να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού μας, διατηρώντας την ικανότητά μας να βοηθούμε τους Αμερικανούς πολίτες».

Μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου διευκρίνισε ότι περίπου 40 άτομα έφυγαν σήμερα από το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, καθώς απειλούν ανοιχτά με νέα επίθεση στο Ιράν έτσι ώστε να το πιέσουν σε σχέση με το πυρηνικό και πυραυλικό του πρόγραμμα.