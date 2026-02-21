Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 50 τραυματίστηκαν από τα χθεσινά ισραηλινά πλήγματα στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, ανέφεραν πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έβαλε στο στόχαστρο θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπααλμπέκ (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Τα νέα πολύνεκρα ισραηλινά πλήγματα θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία, μετά και τις αλλεπάλληλες κατηγορίες για την παραβίασή της

BREAKING: Israel is dropping bombs on civilian areas in Baalbek, Lebanon, wiping out entire residential buildings in the middle of the night. Civilian casualties are reported. This is happening despite a declared ‘ceasefire’. pic.twitter.com/cKZmMzYYR8 — sarah (@sahouraxo) February 20, 2026

Τα πλήγματα αυτά ήταν από τα φονικότερα που έχουν αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες στον ανατολικό Λίβανο και θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, μετά και τις αλλεπάλληλες κατηγορίες για την παραβίασή της.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι έπληξαν κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπααλμπέκ, η οποία βρίσκεται στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου.

🚨BREAKING:🚨 Israel unleashed a massacre across Lebanon tonight with multiple airstrikes on residential areas in the Baalbek district (Bekaa Valley), including Riyak & Bednayel. So far, ten civilians have been slaughtered, including children. More than thirty others are… pic.twitter.com/nhwfYZ9iiK — Hala Jaber (@HalaJaber) February 20, 2026

Μεταξύ των νεκρών είναι ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σχολιασμός από την πλευρά της Χεζμπολάχ.

Breaking | According to the latest toll, 10 civilians were killed and at least 30 injured following the Israeli airstrikes on the Beqaa region of eastern Lebanon. Rescue teams are still searching for the missing under the rubble, as Israeli aircrafts struck three residential… pic.twitter.com/4IljkAWUqP — Quds News Network (@QudsNen) February 20, 2026

Διαψεύδει η Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε επίσης ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Αΐν αλ Χίλουε κοντά στη Σιδώνα του νότιου Λιβάνου, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

IDF Strike in Lebanon: The IDF says it struck a Hamas command center in the Ein el-Hilweh area of southern Lebanon that was allegedly used to plan attacks against Israeli forces. The military said it will continue operating against Hamas infrastructure in Lebanon. pic.twitter.com/2UiMvJvJi6 — Am Yisrael Chai 🇮🇱 (@kyg_best) February 20, 2026

Η Χαμάς καταδίκασε την επίθεση, απορρίπτοντας τους ισραηλινούς ισχυρισμούς σχετικά με τον στόχο της και ανέφερε ότι η πληγείσα εγκατάσταση ανήκε στην δύναμη ασφαλείας του καταυλισμού.

The Israeli occupation conducted an air strike targeting Ain al-Hilweh camp in the city of Saida in Southern Lebanon, resulting in multiple Lebanese injured and at least one martyred. pic.twitter.com/EYgi5znFJs — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 20, 2026

Πηγή: ΑΠΕ