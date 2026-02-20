newspaper
Λίβανος: Πλήγμα του Ισραήλ σε παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό – Νεκροί και τραυματίες
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 22:50

Λίβανος: Πλήγμα του Ισραήλ σε παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό – Νεκροί και τραυματίες

Το Ισραήλ επιτέθηκε ξανά στον Λίβανο - Τι αναφέρουν για τα θύματα μέσα ενημέρωσης στη Μέση Ανατολή

Spotlight

O στρατός του Ισραήλ έπληξε σήμερα το απόγευμα τον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Αΐν αλ Χίλουε, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι στοχοθέτησε την παλαιστινιακή Χαμάς.

Το Ισραήλ έκανε λόγο και πάλι για «τρομοκράτες», όπως συνηθίζει να αναφέρει μετά από κάθε επίθεσή του

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι «ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος» στοχοθέτησε τον καταυλισμό.

H Haaretz κάνει λόγο για έξι νεκρούς και 21 τραυματίες σε ισραηλινές επιθέσεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε καπνό να υψώνεται από ένα μικρό σπίτι που επλήγη σε μια γειτονιά του πυκνοκατοικημένου καταυλισμού, ενώ ασθενοφόρα κατευθύνονταν στο σημείο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε «ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς από το οποίο επιχειρούσαν τρομοκράτες».

Η επίθεση σημειώθηκε παρά την εκεχειρία που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, συμμάχου της Χαμάς.

Για τον καταυλισμό που χτυπήθηκε από το Ισραήλ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αΐν αλ Χίλουε, στο νότιο τμήμα της χώρας, είναι ο μεγαλύτερος παλαιστινιακός καταυλισμός του Λιβάνου, με περίπου 80.000 ανθρώπους να διαμένουν εκεί. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι πρόσφυγες από τον πρώτο αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948 και οι απόγονοί τους.

Τον Νοέμβριο του 2025, 13 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε ισραηλινή έφοδο. Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χαμάς, η οποία το διέψευσε.

Ο ΟΗΕ είχε ζητήσει τη διενέργεια έρευνας, τονίζοντας ότι «11 παιδιά» περιλαμβάνονταν στους νεκρούς.

Η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο την επομένη της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς κατά του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την παλαιστινιακή οργάνωση.

Το Ισραήλ διεξάγει συχνά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ και των συμμάχων της στον Λίβανο.

Την Κυριακή, τέσσερις άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο σκοτώθηκαν στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με τη Συρία.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι είχε στοχεύσει την παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ.

