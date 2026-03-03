Λίβανος: Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει ότι βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει διοικητικά κέντρα της Χεζμπολά στον Λίβανο, τη στιγμή που το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει πως οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν κτίριό του στη Βηρυτό.
Το λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ, που πρόσκειται στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη ότι κτίριο όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις του σε νότιο προάστιο της Βηρυτού βομβαρδίστηκε από τον ισραηλινό στρατό (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
🚨BREAKING: AL-MANAR TV BUILDING DESTROYED IN BEIRUT STRIKE
Al-Manar is a Lebanon-based television network affiliated with Hezbollah.
Lebanese sources report that the Al-Manar TV station building was reportedly completely destroyed in a strike targeting the Harika neighborhood… https://t.co/2qWYZCuPuj pic.twitter.com/CmZ5kIuRU6
— NewsForce (@Newsforce) March 2, 2026
«Ο σιωνιστής εχθρός έβαλε στο στόχαστρο κτίριο του δικτύου αλ Μανάρ στη συνοικία Χαρέτ Χρέικ», ανέφερε το δίκτυο μέσω Telegram, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως πλήττει «κέντρα διοίκησης» της Χεζμπολά στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.
Η Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ ήταν «αμυντική ενέργεια», έπειτα από έναν και πλέον χρόνο ακατάπαυστων ισραηλινών πληγμάτων παρότι επισήμως εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός.
«Εγκληματικές πράξεις»
«Επί δεκαπέντε μήνες, η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου συνεχίζεται, με δολοφονίες, καταστροφές κάθε είδους και εγκληματικές πράξεις», τόνισε το σιιτικό κίνημα, χωρίς να κάνει καμιά αναφορά στη δολοφονία το Σάββατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, αντίθετα με προηγούμενο μήνυμα.
Πηγή: ΑΠΕ
