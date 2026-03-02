Η Χεζμπολά επιβεβαίωσε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Δευτέρα ότι εξαπέλυσε πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ από τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ προχθές Σάββατο (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο).

Το λιβανικό κίνημα που πρόσκειται στην Τεχεράνη τόνισε πως επιτέθηκε με «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» εναντίον στόχων στην ισραηλινή επικράτεια τη νύχτα «σε αντίποινα για το αγνό αίμα (…) του Αλί αλ Χουσέινι Χαμενεΐ (…) και για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του, καθώς και σε αντίποινα για τις επανειλημμένες επιθέσεις του Ισραήλ».

⚠️ A massice war just started on multiple fronts Hezbollah officially announced its entry into the war and attacked Haifa with missiles and drones Israel has received intelligence that Iran is planning a ground attack on Israel from the Hezbollah front. Iran is attacking… pic.twitter.com/S5ChzSOOZk — SHADI (@shadi_qh) March 2, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του βομβαρδισμούς εναντίον «στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολά απ’ άκρου σ’ άκρο του Λιβάνου», μετά τα πυρά του λιβανικού σιιτικού κινήματος εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Τόνισε πως πρόκειται για επιχείρηση «αντιποίνων» εναντίον της «τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολά, που δρα εξ ονόματος του ιρανικού καθεστώτος» και πρόσθεσε ότι «είχε προετοιμαστεί για αυτό το σενάριο» και για «το σενάριο επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα».

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε «ανεύθυνη ενέργεια» τα πυρά εναντίον του Ισραήλ από τη λιβανική επικράτεια, την ευθύνη για τα οποία ανέλαβε το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά.

«Ανεξαρτήτως του ποια πλευρά βρισκόταν πίσω της, η εκτόξευση ρουκετών από τον νότιο Λίβανο είναι ανεύθυνη και ύποπτη ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Λιβάνου και δίνει στο Ισραήλ προσχήματα για να συνεχίσει τις επιθέσεις του» εναντίον της χώρας, ανέφερε ο κ. Σαλάμ μέσω X, τονίζοντας πως θα ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για «να σταματήσουμε τους υπεύθυνους» και να «προστατεύσουμε» τους πολίτες του Λιβάνου.

Διαταγή απομάκρυνσης

Στη συνέχεια, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε διαταγή στους κατοίκους κάπου πενήντα πόλεων και χωριών του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις κοινότητές τους σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου, ενόψει βομβαρδισμών σε αντίποινα για τα πυρά της Χεζμπολά εναντίον της ισραηλινής επικράτειας νωρίτερα.

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολά υποχρεώνουν» τον ισραηλινό στρατό «να αναλάβει δράση εναντίον της», διεμήνυσε μέσω X στα αραβικά η εκπρόσωπός του, αντισυνταγματάρχης Ελα Ουαουέγια.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να φύγετε αμέσως από τα σπίτια σας και να απομακρυνθείτε (…) κατά τουλάχιστον 1.000 μέτρα, σε ανοικτές περιοχές», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ