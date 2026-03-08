Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Μακρόν – Θα συναντηθεί με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη
Σημειώνεται ότι στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφτεί την Κύπρο τη Δευτέρα εκδηλώνοντας την υποστήριξή του στη Μεγαλόνησο ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.
Ο γάλλος πρόεδρος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει αύριο στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.
Σημειώνεται ότι στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.
Επίσης, όπως μεταδίδει το philenews έφτασε η γερμανική φρεγάτα FGS Nordrhein-Westfalen στο λιμάνι της Λεμεσού.
