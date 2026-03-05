Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;

«Υπάρχει μία κλιμάκωση του πολέμου στην Μέση Ανατολή που δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας σε μια ευρύτερη περίμετρο και είμαστε ανήσυχοι και δεσμευμένοι να υπηρετήσουμε την ασφάλεια και της χώρας μας και της Κύπρου», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤNews.

Συχνή είναι η επικοινωνία που έχει με την Κύπρο, όπως είπε, προσθέτοντας ότι το απόγευμα επικοινώνησε ξανά με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και του μετέφερε ότι είναι «αυτονόητη και δέσμευσή μας, η υποστήριξη του κυπριακού λαού».

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε πως η κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει ότι δεν εμπλέκεται στο πόλεμο. Στη συνέχεια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταδικάσει την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, αλλά επισήμανε ότι ποτέ μια στρατιωτική επέμβαση δεν έλυσε τέτοια προβλήματα και αυτό γιατί «η λύση μπορεί να έρθει μόνο από το λαό».

«Θεσμική ευθύνη Μητσοτάκη η σύγκληση του Συμβουλίου πολιτικών αρχηγών»

«Απαιτείται να υπάρχει συζήτηση των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να υπάρξει χάραξη εθνικής γραμμής», επανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι εμπιστεύεται τους θεσμούς. «Μία συζήτηση με τους πολιτικούς αρχηγούς θα προσέθετε, δεν θα έβλαπτε και απορώ γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κάνει πράξη την εθνική και θεσμική του ευθύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο αυτό, υπενθύμισε ότι το είχε ζητήσει από το πρωί της Δευτέρας, ενώ ακολούθησε και η κοινή επιστολή επί του θέματος με τον Αλέξη Χαρίτση. Όμως, «ο κ. Μητσοτάκης δεν κάνει αυτό που πρέπει» τόνισε και ευχήθηκε τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να πιέσουν για τη σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών.

Επιπλέον, τόνισε πως «η παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κάνει κακό στην Ελλάδα. Διότι, «αν κυριαρχήσουν αναθεωρητικές δυνάμεις, ποιος εγγυάται για τα συμφέροντα της χώρας στο Αιγαίο;», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας ότι «μιλάει από την πλευρά των αρχών, των ανθρώπινων αξιών και της ειρήνης, αλλά και από την πλευρά των συμφερόντων της χώρας».

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε ότι συμφωνεί με τη στάση της Ισπανίας. Μάλιστα, όπως είπε, όχι απλά συμφωνεί, αλλά το πρότεινε και δημόσια. «Από τις πρώτες δηλώσεις που έπρεπε να κάνει η Ελλάδα ήταν η μη εμπλοκή της χώρας και παράλληλα να δηλώσει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικές βάσεις στη χώρα σε οποιαδήποτε φάση», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.