Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών

Την ανάγκη η Ελλάδα να καταδικάζει την επίθεση στο Ιράν, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στη Βουλή για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Είχαμε επισημάνει ότι μία στρατιωτική κλιμάκωση δημιουργεί κινδύνους. Τα προβλήματα από το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν δεν λύνονται με το να σκοτώνεις αμάχους. Είναι ζήτημα που θα το λύσει ο λαός του Ιράν. Γι αυτό καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή την επίθεση στο Ιράν. Η Ελλάδα έπρεπε να λειτουργήσει προληπτικά για την ειρήνη και τη σταθερότητα και ως μη μόνιμο μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ», τόνισε αρχικώς ο κ. Φάμελλος.

Συμπλήρωσε πως «η χώρα πρέπει να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν. Πόσο ακόμα θα ακολουθείτε τη λογική του δεδομένου συμμάχου ακολουθώντας ως ουρά του Νετανιάχου και του Τραμπ; Χαρακτηρίζετε ως άμυνα τις επιθέσεις του Ισραήλ. Με ποιο κανόνα πορεύετε η κυβέρνησή σας; Του διεθνούς δικαίου ή του ισχυρού; Μήπως για τους ισχυρούς κάνετε εξαίρεση όπως στη Βενεζουέλα;».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τόνισε με έμφαση ότι «ζητήσαμε ξεκάθαρη θέση και απόφαση ότι δεν θα εμπλακεί η χώρα μας και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις σε στρατιωτικές ενέργειες ή προληπτικές ενέργειες στο Ιράν. Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Διαβάζουμε ότι υπάρχει σχέδιο για ένταξη της χώρας μας στη γαλλική πυρηνική ομπρέλα. Μην διανοηθείτε να κάνετε την Ελλάδα στόχο. Όπως και η επιλογή σας να είστε ουρά του ισχυρού αποδεικνύεται επικίνδυνη».

Κάλεσε τον πρωθυπουργό σκωπτικά «σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές μην παριστάνετε τον Λουδοβίκο» και επισήμανε το χθεσινό –από κοινού με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτση– αίτημα για συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για χάραξη εθνικής στρατηγικής».

Όσον αφορά το σχέδιο νόμου για την ψήφο των απόδημων, διερωτήθηκε αν «έχει τα εχέγγυα ο Μητσοτάκης να εγγυηθεί το αδιάβλητο στην εκλογική διαδικασία των αποδήμων;», προσθέτοντας πως «όποτε έχετε ένα σκάνδαλο φέρνετε νόμο για την ψήφο των αποδήμων».

«Τινάζετε στον αέρα την οποιαδήποτε συναίνεση»

Κατά τον ίδιο, «η μεγαλύτερη απόδειξη της υποκρισίας σας είναι η τροπολογία της Κεραμέως του 2024 για επιστολική ψήφο στο εσωτερικό. Τινάζετε στον αέρα την οποιαδήποτε συναίνεση. Τι έχετε κάνει για τους απόδημους; Τι έχετε κάνει για το ζήτημα της εκπαίδευσης; Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για τη διακοπή του ελληνόφωνου προγράμματος στην DW. Τρέχετε από πίσω. Μας λέτε ότι ενδιαφέρεστε για τους απόδημους με μία πρόταση που φέρνετε την υποψηφιότητα σε πλανητικό επίπεδο. Με δυνατότητα να συμμετάσχουν μόνο οι εύποροι».

Ο κ. Φάμελλος είπε, ακόμη, ότι «αφού φτάσατε στο σημείο να κλέψετε τα προσωπικά δεδομένα των αποδήμων για να εξασφαλίσετε ψήφους. Με αυτές τις πρακτικές απαξιώνετε το πολιτικό σύστημα. Έτσι μεγαλώνει η αποχή».

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας αναφορά στην ιστορική καταδικαστική απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή.