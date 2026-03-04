Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο των ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά στην επιστολική ψήφο των αποδήμων ενώ στο τέλος της ομιλίας του ανέφερε ότι καταθέτει αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος Δικαίου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ότι «είναι επικίνδυνη η κλιμάκωση στην περιοχή και δημιουργεί εύλογη ανησυχία».

Η περιοχή μας όπως είπε, μπαίνει σε μία πολύ μεγάλη περιπέτεια. Σε άλλο σημείο, ανέφερε ότι το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν έχει διαχρονικά συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής . Ωστόσο, πρόσθεσε, «η σε εισαγωγικά προληπτική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν χωρίς απόφαση του ΟΗΕ συνιστά ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

«Καρφιά» σε υπουργούς

Σε άλλο σημείο άφησε αιχμές κατά υπουργών της κυβέρνησης. «Να πείτε στους υπουργούς σας που κάποιοι θέλουν να μιλούν σαν να είναι εκπρόσωποι του Νετανιάχου ότι η χώρα μας είναι παράγοντας σταθερότητας».

Η θέση μας πρόσθεσε, είναι ότι η στρατιωτική μας παρουσία στην ανατολική μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί μόνο στην προστασία του ελληνισμού. Να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο των ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν» ενώ ζήτησε να μην ξεκινάει καμία πολεμική επιχείρηση από τις βάσεις της Ελλάδας.

Επίθεση στην κυβέρνηση για υποκλοπές

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και ανέβασε τους τόνους κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού.

«Την προηγούμενη Παρασκευή επιλέξατε να κάνετε χρήση και εσείς του δικαιώματος στη σιωπή, όπως και άλλοι παράγοντες του κόμματός σας, για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων.

Δεν βρήκατε μια λέξη για την καταδίκη τεσσάρων προσώπων για την παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού σε βάρος υπουργών σας, δημοσιογράφων, ανώτατων δικαστικών και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.

Το μόνο που βρήκατε να πείτε ήταν ότι καθυστερήσαμε να καταθέσουμε το αίτημα για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης».

Για να μην έχετε λοιπόν άλλη αγωνία, συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης, σας ενημερώνω ότι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου είναι έτοιμο και κατατίθεται τώρα στον Πρόεδρο της Βουλής και σας την αφήνω στα Πρακτικά για να έχετε χρόνο να τη μελετήσετε.

«Να μας πείσετε ότι πίσω από τις παρακολουθήσεις δεν είσαστε εσείς ο ίδιος προσωπικά».

Δείτε την επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ.

Ανδρουλάκης για το νομοσχέδιο

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων, τόνισε πως «συζητούμε σήμερα ένα νομοσχέδιο που αφορά ένα βαθιά θεσμικό ζήτημα· όχι απλώς μια τεχνική εκλογική ρύθμιση, αλλά τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Δημοκρατία αντιλαμβάνεται τη σχέση της με τον Απόδημο Ελληνισμό.