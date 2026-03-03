Ανδρουλάκης: Να μην υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της Ελλάδος στον πόλεμο των ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν

Στην ανάγκη «να μην υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της Ελλάδος στον πόλεμο των ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν» αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε βίντεο που ανήρτησε στο Tik Tok, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αποτιμώντας τη συνάντηση, ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει, ακόμη, «την προσήλωση στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου και την ειρηνική επίλυση με διπλωματικά μέσα».

Για τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τονίζει ότι αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή..

Δείτε το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη:

Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «έγινε μια σε βάθος ανάλυση των δεδομένων για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η ΕΕ, για τις επιπτώσεις της εμπόλεμης κατάστασης στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής και για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων».

Κατά τις ίδιες πηγές, «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, και ότι πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου καθώς και στην ανάγκη ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς με διπλωματικά μέσα».

Τέλος, ως προς τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζουν οι πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή».