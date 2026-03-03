newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη: «Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο» λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03 Μαρτίου 2026, 12:22

Η συνάντηση που διήρκησε 40 λεπτά, έγινε προκειμένου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό για τις κινήσεις της χώρας στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 3 Μαρτίου, η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, στο πρωθυπουργικό γραφείο στη Βουλή.

Η συνάντηση που διήρκησε 40 λεπτά, έγινε προκειμένου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό για τις κινήσεις της χώρας στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Δείτε βίντεο:

Ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε λίγα λεπτά μετά τις 12:00 στο γραφείο του πρωθυπουργού με τους δυο τους να έχουν μία σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες.

Ο διάλογος Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη μπροστά από τις κάμερες

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, ευχαριστώ, κ. πρόεδρε, που ανταποκριθήκατε γι’ αυτή τη συνάντηση, για να υπάρχει μία κατ’ ιδίαν ενημέρωση για τις πολύ κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία, δυστυχώς, φαίνεται να δοκιμάζεται από έναν ακόμα διευρυμένο πόλεμο.

Θα ήθελα, καταρχάς, δημόσια να πω ότι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή της Ελληνικής Κυβέρνησης εστιάζονται, πρώτα και πάνω απ’ όλα, στην προστασία αλλά και στον ασφαλή επαναπατρισμό των πολλών χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι σε διάφορα κράτη του Κόλπου. Έχει γίνει ήδη μία πολύ σοβαρή δουλειά προετοιμασίας, αλλά, όπως όλοι αντιλαμβάνονται, έως ότου ανοίξουν οι εναέριοι χώροι για να μπορέσουν να δρομολογηθούν πτήσεις, η απομάκρυνσή τους αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη.

Προφανώς, η έγνοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών μας, καθώς έχουμε πολλά πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και το υπουργείο Ναυτιλίας έχει κάνει όλες τις σχετικές κινήσεις.

Και βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Κύπρου για να παράσχει επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. Οποιαδήποτε απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Η ελληνική διπλωματία αλλά και οι αναβαθμισμένες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πω ότι σήμερα η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο.

Από εκεί και πέρα, παρακολουθούμε με πολλή προσοχή τις εξελίξεις. Προφανώς, όλοι επιδιώκουμε και επιθυμούμε μία γρήγορη αποκλιμάκωση, γνωρίζοντας ιστορικά ότι κάθε φορά που είχαμε διευρυμένες συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είχαμε πολύ δυσάρεστες και γεωπολιτικές επιπτώσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις και προφανώς και οικονομικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Νίκος Ανδρουλάκης: Πριν από λίγο επικοινώνησα τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να του εκφράσω την αμέριστη αλληλεγγύη μου.

Πήρα την πρωτοβουλία να συναντηθούμε και μαζί, κ. πρωθυπουργέ, για να με ενημερώσετε για την προετοιμασία που κάνει η χώρα μας σε επίπεδο ασφάλειας αλλά και πιθανών γεωπολιτικών, οικονομικών και ενεργειακών επιπτώσεων μετά την εμπόλεμη κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί, στη Μέση Ανατολή.

Η χώρα μας σταθερά είναι πυλώνας ασφάλειας, πυλώνας σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου στην ευρύτερη περιοχή. Γι’ αυτό θέση μου είναι ότι η στρατιωτική μας παρουσία κάτω από τις παρούσες συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του Ελληνισμού, και ειδικότερα του κυπριακού Ελληνισμού, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη, και ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ με το Ιράν.

Πρέπει, άλλωστε, διότι είμαστε η ‘φωνή’ της Ευρώπης στην ευρύτερη περιοχή, να πάρουμε και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει μια κοινή στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει αναταράξεις και νέες επικίνδυνες συνθήκες αστάθειας για τους ευρωπαϊκούς λαούς.

Τέλος, πραγματικά πρέπει να δώσουμε μια πολύ μεγάλη προσοχή στους Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες που σήμερα έχουν εμπλακεί στην αντιπαράθεση αυτή, είναι πάρα πολλοί, και θα ήθελα και γι’ αυτό να μας ενημερώσετε για να έχουμε μια πλήρη άποψη.

«Όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις» από τον Ανδρουλάκη

Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «έγινε μια σε βάθος ανάλυση των δεδομένων για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η ΕΕ, για τις επιπτώσεις της εμπόλεμης κατάστασης στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής και για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων».

Κατά τις ίδιες πηγές, «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, και ότι πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου καθώς και στην ανάγκη ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς με διπλωματικά μέσα».

Τέλος, ως προς τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζουν οι πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή».

Κόσμος
Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές πρεσβείες των ΗΠΑ

Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές πρεσβείες των ΗΠΑ

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και Κύπρο ζητούν τα κόμματα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη Βουλή τα κόμματα εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις εξελίξεις και ζήτησαν να μην εμπλακεί η χώρα μας στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή

Στην ερώτησή τους ζητούν μεταξύ άλλων να αρθούν τα εμπόδια που καθυστερούν την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. 

Σύνταξη
Τσίπρας: Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου
Πολιτική 03.03.26

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου»

Πρώτη προτεραιότητα, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του. Δριμεία κριτική σε κυβέρνηση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ για απαράδεκτη στάση.

Σύνταξη
Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους
Πολιτική 03.03.26

Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους

«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιον για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιον για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση

Εργο αποκλειστικά της Δικαιοσύνης να διαλευκάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, εκφράζοντας απόλυτη εμπιστοσύνη. Υπερασπίζεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης, μιλά για δικαστική απόφαση που έθεσε τα πράγματα στη διάστασή τους, ενώ για τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί όταν μελετήσει την απόφαση, σημειώνοντας ότι η δικαστική έρευνα θα διευρυνθεί. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ

Μπαράζ ερωτήσεων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στο αφήγημα των ιδιωτών και δεν δίστασε να προχωρήσει στη διάδοση fake news περί τάχα ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια – Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια - Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής μόνο με την θετική ψήφο της ΝΔ. Ακολουθεί διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια όπου θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Σύνταξη
Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ
Ομιλία στην ΚΟ 02.03.26

Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισήμανε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση»

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση μελών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπαν για την Κύπρο.

Σύνταξη
Τραμπ: Μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν διαφαίνεται στρατηγική εξόδου από τις ΗΠΑ
Κόσμος 03.03.26

Τραμπ διαψεύδει Τραμπ σε κάθε δήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν - Χωρίς στρατηγική εξόδου ενώ η Μέση Ανατολή βυθίζεται στο χάος

Ο Τραμπ και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να εξηγήσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά το τοπίο γίνεται πιο θολό όσο περνούν οι μέρες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
Της λείπει 03.03.26

Πενθεί η γάτα; - Τι φανερώνουν έρευνες

Η γάτα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει θάνατος, αλλά βιώνει την απουσία ενός ζώου, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, με το δικό της τρόπο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 03.03.26

«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Την Κυριακή 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα».

Σύνταξη
Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral
ΕΠΟΣ 03.03.26

Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έκανε την μεγάλη έκπληξη το βράδυ της Κυριακής στα SAG Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου, ωστόσο η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς ήταν όλα τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «μεταγραφή αεροδρομίου» που έκανε ο Ισίδωρος Κούβελος με τις αδερφές Αλεξανδρή
Αθλητισμός & Σπορ 03.03.26

Η «μεταγραφή αεροδρομίου» που έκανε ο Ισίδωρος Κούβελος με τις αδερφές Αλεξανδρή

Εάν στην καλλιτεχνική κολύμβηση χωρούσαν οι ποδοσφαιρικοί όροι τότε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος έκανε μεταγραφή αεροδρομίου με την επιστροφή των τρίδυμων αδερφών Αλεξανδρή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και Κύπρο ζητούν τα κόμματα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και Κύπρο ζητούν τα κόμματα στη Βουλή

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη Βουλή τα κόμματα εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις εξελίξεις και ζήτησαν να μην εμπλακεί η χώρα μας στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ιτούδης για όσα έζησε στο Τελ Αβίβ: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»
Euroleague 03.03.26

Ιτούδης για όσα έζησε στο Τελ Αβίβ: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τον πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, τονίζοντας ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από έκρηξη μόλις 700 μέτρα από το σπίτι του.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 03.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)

Σε μία συμβολική κίνηση προχώρησαν οι παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, καθώς δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε αγώνα για το Ασιατικό Κύπελλο.

Σύνταξη
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
