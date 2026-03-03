Επικοινωνία Ανδρουλάκη – Χριστοδουλίδη για τη Μέση Ανατολή – «Η διπλωματία ο μόνος δρόμος»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε σήμερα ο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις εξελίξεις στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και το πως πρέπει να αντιδράσει η Ε.Ε. και η διεθνής κοινότητα.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη στήριξη του στον Κυπριακό Ελληνισμό και επισήμανε ότι ο μόνος δρόμος για την αποκλιμάκωση είναι η διπλωματία και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου.