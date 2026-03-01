Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης ανάρτησής του τονίζοντας πως προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει μεν ότι η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί, μιλάει δε για την ανάγκη να υπάρξει αποτελεσματικός «έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός είχε επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani, με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Παράλληλα συνεχίζει τις επαφές με ηγέτες της περιοχής, με στόχο τον συντονισμό και την ανταλλαγή εκτιμήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις.

«Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή. Η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί. Είναι σημαντικό να προστατευθούν οι άμαχοι και να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναφορά και για τα Τέμπη επισημαίνοντας τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία πως η απαίτηση για την κοινωνία παραμένει σταθερή: πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοσης ευθυνών.

