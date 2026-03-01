Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Άμυνας για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αμύνης υπό τον υπουργό Νίκο Δένδια για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, Ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πρέσβυς Γεώργιος Αρναούτης.

Επίσης, ο κ. Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.