Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση

«Η πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν συνιστά μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, που απειλεί να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή σε γενικευμένη σύρραξη» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσεις σημειώνει πως «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και καμία νομιμοποιητική βάση για έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Χάρτας του ΟΗΕ».

«Να μην διανοηθεί καν να εμπλέξει τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο στις εχθροπραξίες»

Και σημειώνει: «Η χώρα μας, ως μέλος της ΕΕ και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οφείλει να ενεργήσει στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης, της Ειρήνης και της σταθερότητας».

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό τονίζει πως «δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα μας σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ» και τον καλεί «να μην διανοηθεί καν να εμπλέξει τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο στις εχθροπραξίες».

Καταλήγει πως «οφείλει άμεσα να μεριμνήσει για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή όλων των Ελλήνων που βρίσκονται σε κίνδυνο» και «να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ενέργειες και τη στάση της κυβέρνησης».