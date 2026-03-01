newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Νεκρός και ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ
Κόσμος 01 Μαρτίου 2026, 17:19

Νεκρός και ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ήταν επίσης από τους πιο σκληρούς επικριτές της Δύσης στο Ιράν. Όταν εξελέγη πρόεδρος δήλωσε ότι «η βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με τη Δύση δεν είναι κάτι απαραίτητο».

Σύνταξη
Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, την περίοδο 2005-2013, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, φέρεται πως είναι επίσης νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιρανικά ΜΜΕ, έχει πληγεί η γειτονία όπου βρισκόταν η κατοικία του και εκτιμάται ότι σκοτώθηκε. Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι το πλήγμα έγινε χθες, Κυριακή, ημέρα που σκοτώθηκε και ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, νεκροί είναι τα μέλη της προσωπικής του φρουρά και στενοί συνεργάτες του.

• Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο live-blogging του in.

Ο θάνατός του, που ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, αποδίδεται σε αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα και με ισραηλινά ΜΜΕ.


Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ήταν επίσης από τους πιο σκληρούς επικριτές της Δύσης στο Ιράν. Όταν εξελέγη πρόεδρος δήλωσε ότι «η βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με τη Δύση δεν είναι κάτι απαραίτητο».

Επίσης ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Είναι ο πρόεδρος του Ιράν στον οποίο αποδίδεται το κάλεσμα για «εξάλειψη του Ισραήλ από τον χάρτη».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Ιράν: Τα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια σε καιρούς πολέμου

Ιράν: Τα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια σε καιρούς πολέμου

Κόσμος
Το Ιράν θα συνεχίσει να χτυπάει σκληρά, διαμηνύει ο Πεζεσκιάν

Το Ιράν θα συνεχίσει να χτυπάει σκληρά, διαμηνύει ο Πεζεσκιάν

Μπαχρέιν: Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν ξενοδοχεία
Μπαχρέιν 01.03.26

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν ξενοδοχεία στη Μανάμα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της Μανάμα - Στο Αμάν η αμερικανική πρεσβεία καλεί το προσωπικό να αποφεύγει το κτίριό της λόγω κινδύνου επίθεσης

Σύνταξη
Πάπας Λέων για τον πόλεμο στο Ιράν: «Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο»
Κόσμος 01.03.26

«Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο» - Το μήνυμα του Πάπα για τον πόλεμο στο Ιράν

Τη βαθιά ανησυχία του εξέφρασε ο Πάπας Λέων ΙΔ' για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, τονίζοντας ότι «η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές ούτε με όπλα»

Σύνταξη
Ιράν: Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Κόσμος 01.03.26

Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ

Η επίθεση στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Σύνταξη
Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες
Κόσμος 01.03.26

Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες

«Πολίτες του Ιράν τώρα είναι η ώρα να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να ανατρέψετε το καθεστώς και να εξασφαλίσετε το μέλλον σας», αναφέρει ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ιρανούς

Σύνταξη
Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει διασωθεί, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, απομακρύνθηκε από το Μουσείο του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, μετά τις έκτακτες οδηγίες των αρχών εν μέσω της κρίσης με το Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ομοβροντία διαψεύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία στα περί στόχευσής της από ιρανικούς πυραύλους
Κόσμος 01.03.26

Ομοβροντία διαψεύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία στα περί στόχευσής της από ιρανικούς πυραύλους

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή» για την Κύπρο. Και ο Κύπριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον βρετανό πρωθυπουργό τόνισε ότι δεν υπήρξε απειλή για το νησί.

Σύνταξη
The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής
Μαριχουάνα & αεροδρόμια 01.03.26

The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής

Το 1980, μέλος των Beatles συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο για κατοχή μαριχουάνας και κρατήθηκε εννέα ημέρες, αντιμετωπίζοντας βαριά ποινή. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή θόρυβο και βαθιές συνέπειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του
Καταγγελίες 01.03.26

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του

Στο in και η πρόεδρος του Συλλόγου ΑμεΑ και φίλη της θανούσης: «Έγινε λάθος στο χειριστήριο - το ασθενοφόρο του αεροδρομίου δεν μας μετέφερε εκτός - το ΕΚΑΒ έκανε δύο ώρες να έρθει να μας πάρει - ήταν μία μαχήτρια της ζωής!»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Super League 2: Ο Ολυμπιακός Β’ «πλήγωσε» τον Πανιώνιο (2-1), φαβορί για την άνοδο η Καλαμάτα! (2-0)
Super League 2 01.03.26

«Αγκαλιά» με την άνοδο η Καλαμάτα (2-0), ο Ολυμπιακός Β' «φρέναρε» τον Πανιώνιο! (2-1)

Η νίκη που πέτυχε η Καλαμάτα με 2-0 επί του Μαρκό στην έδρα της, σε συνδυασμό με την ήττα του Πανιωνίου με 2-1 από τον Ολυμπιακού Β' έχρισε φαβορί για την άνοδο στη Super League τη «Μαύρη Θύελλα».

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Βόλος – ΑΕΚ

LIVE: Βόλος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΚ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 01.03.26

Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον «εξαφανίστηκε» από το Χόλιγουντ επειδή διαδήλωσε για τη Γάζα
Λογοκρισία 01.03.26

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον «εξαφανίστηκε» από το Χόλιγουντ επειδή διαδήλωσε για τη Γάζα

«Απολύθηκα από το πρακτορείο μου, επειδή διαδήλωσα και μίλησα για τη Γάζα, ζητώντας κατάπαυση του πυρός», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της στα βραβεία Goya η Σούζαν Σάραντον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπαχρέιν: Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν ξενοδοχεία
Μπαχρέιν 01.03.26

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν ξενοδοχεία στη Μανάμα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της Μανάμα - Στο Αμάν η αμερικανική πρεσβεία καλεί το προσωπικό να αποφεύγει το κτίριό της λόγω κινδύνου επίθεσης

Σύνταξη
Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων
Gotta catch 'em all 01.03.26

Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων

Από τη συλλογή φανταστικών πλασμάτων στην ταξινόμηση πραγματικών ειδών, τα Pokémon αποδείχθηκαν για πολλούς ερευνητές η πρώτη τους επαφή με τη βιοποικιλότητα, την εξέλιξη και τη φυσική ιστορία — τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνισή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Φούλαμ – Τότεναμ
Premier League 01.03.26

LIVE: Φούλαμ – Τότεναμ

LIVE: Φούλαμ - Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ - Τότεναμ για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 01.03.26

LIVE: Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 01.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Κρίσταλ Πάλας για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
Super League 01.03.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ
Τραγωδίες παντού 01.03.26

Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ

Ο Μάρτιν Σορτ το βράδυ της Δευτέρας είπε «αντίο» στην κόρη του Κάθριν, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της. Αυτό δεν ήταν το μοναδικό τραγικό γεγονός που «χτύπησε» τον 75χρονο γνωστό ηθοποιό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
