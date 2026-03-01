Νεκρός και ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ

Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, την περίοδο 2005-2013, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, φέρεται πως είναι επίσης νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιρανικά ΜΜΕ, έχει πληγεί η γειτονία όπου βρισκόταν η κατοικία του και εκτιμάται ότι σκοτώθηκε. Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι το πλήγμα έγινε χθες, Κυριακή, ημέρα που σκοτώθηκε και ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, νεκροί είναι τα μέλη της προσωπικής του φρουρά και στενοί συνεργάτες του.

Ο θάνατός του, που ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, αποδίδεται σε αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα και με ισραηλινά ΜΜΕ.

Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad was reportedly killed by Israeli airstrikes. pic.twitter.com/Rm4elr1N4Q — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026



Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ήταν επίσης από τους πιο σκληρούς επικριτές της Δύσης στο Ιράν. Όταν εξελέγη πρόεδρος δήλωσε ότι «η βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με τη Δύση δεν είναι κάτι απαραίτητο».

Επίσης ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Είναι ο πρόεδρος του Ιράν στον οποίο αποδίδεται το κάλεσμα για «εξάλειψη του Ισραήλ από τον χάρτη».