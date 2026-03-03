Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Το γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή αναμένεται να περάσει στις 12 το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να ενημερωθεί για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή. Όπως επισήμαναν από τη Χαριλάου Τρικούπη πρόκειται για μία θεσμική συνάντηση ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον πρωθυπουργό, με σκοπό την ενημέρωση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ για τα δεδομένα του πεδίου και τις συνέπειες που καλούνται να διαχειριστούν Ελλάδα και Κύπρος μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα προσέλθει στη συνάντηση έχοντας συγκεκριμένο πλαίσιο ανάλυσης για τις ραγδαίες εξελίξεις. Άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ στοιχίζεται με τη θέση ότι η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, χωρίς προηγούμενη απόφαση του ΟΗΕ, συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης θα επιμείνει στην ανάγκη αποκλιμάκωσης, στον δρόμο της διπλωματίας και τις πρωτοβουλίες συνεννόησης με στόχο την ειρήνη και τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία της συνάντησης λήφθηκε με δεδομένη την ανησυχία που επικρατεί λόγω της πολεμικής σύρραξης που απειλεί πλέον και την Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη, από χθες, ο κ. Ανδρουλάκης με δήλωσή του ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων για τις προτεραιότητες και τη θέση της Ελλάδας γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Αμιγώς θεσμική συνάντηση»

Μετά τη δημοσιοποίηση της επικείμενης συνάντησης υπήρξαν ερωτήματα για το αν δημιουργούνται γέφυρες μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Μεγάρου Μαξίμου. Όπως ξεκαθάριζαν κομματικές πηγές πρόκειται για μία «αμιγώς θεσμική συνάντηση», δεδομένων των ανησυχητικών εξελίξεων στο πολεμικό μέτωπο. Στο ίδιο μήκος κύματος, υπογράμμιζαν ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης οφείλει εκ του θεσμικού του ρόλου να έχει πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει. «Άλλο πλαίσιο συζήτησης δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει».

Αυτό διαμήνυαν από το ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζοντας ότι χώρος για συναινέσεις αναφορικά με την πολιτική της κυβέρνησης πάνω στα κρίσιμα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα δεν υπάρχει. Άλλωστε, η σύγκρουση για το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν πρόκειται να πάει πιο πίσω, ενώ οι πολιτικές διαφορές των δύο κομμάτων είναι χαώδεις, όπως τόνιζαν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Πάντως, η συνάντηση λαμβάνει χώρα τη στιγμή που στην πράξη η πολιτική απόσταση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μεγαλώνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις υποκλοπές προκάλεσε την οργή της Χαριλάου Τρικούπη.

O εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκάλας κατηγόρησε τον Παύλο Μαρινάκη ότι «βάφτισε “συμμόρφωση” της ΕΥΠ με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, το γεγονός ότι η ΕΥΠ αρνήθηκε να διαθέσει στην ΑΔΑΕ οποιοδήποτε στοιχείο για την αιτιολογία της παρακολούθησης Ανδρουλάκη».

Μάντζος: Στοχοπροσήλωση στη διπλωματία με στόχο την ειρήνη

Αναφορικά με το πολεμικό «μέτωπο», το ΠΑΣΟΚ επισήμανε μέσω του αρμόδιου τομεάρχη Εξωτερικών, Δημήτρη Μάτζου ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να αναλάβει στέρεες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την άμεση ειρήνευση και σταθεροποίηση. Όπως είπε στόχος πρέπει να είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον έλεγχο και τον περιορισμό των πυρηνικών προγραμμάτων της Τεχεράνης. Ο τομεάρχης της αξιωματικής αντιπολίτευσης έβαλε σε πρώτο πλάνο «την ανάγκη για συνεκτική Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, για μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση και απάντηση στις διεθνείς προκλήσεις». Ξεκαθάρισε δε ότι η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ, οφείλει να μείνει σταθερά προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία για την ειρηνική επίλυση των διαφορών, με διπλωματικά μέσα.

«Ρουκέτες» Δουδωνή κατά Γεωργιάδη

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή απασχόλησαν χθες την κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών για το νομοσχέδιο της ψήφου των αποδήμων. Στην ανάγκη για μια «εθνική γραμμή η οποία να είναι πρώτα από όλα σοβαρή και με πλήρη ενημέρωση» αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Βέβαια, δεν πέρασε απαρατήρητη η αιχμηρή αναφορά του στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα όσα υποστήριξε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι είναι «αδιανόητο να εκφράζεται κανείς με γηπεδικούς όρους στα social media για μια εν εξελίξει πολεμική σύρραξη».

Ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι «δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τον υπουργό Υγείας που εκπροσωπεί τη χώρα, να εκφράζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο», σημειώνοντας ότι «όλα θυσιάζονται στον βωμό της προσωπικής προβολής του καθενός μιας άτυπης κούρσας μεταξύ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας».