Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 14:56
Ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το ρωσικό προξενείο στο Χαλάνδρι
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02 Μαρτίου 2026, 14:56

ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Τον κίνδυνο στον οποίο μπαίνει η χώρα μας και ο ελληνικός λαός μετά τις αποφάσεις στο ΚΥΣΕΑ, επισημαίνει σε επιστολή του ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Μετά την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα στις αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις της περιοχής διαμορφώνεται μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για γενίκευση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή» αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής και τους υπουργούς,  Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών.

Να ενημερωθεί η Βουλή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης εμπλέκεται βαθιά στους αμερικανοϊσραηλινούς σχεδιασμούς στους οποίους βασικό ρόλο παίζει και η στρατιωτική βάση της Σούδας. Κατά συνέπεια είναι παραπάνω από υπαρκτός ο κίνδυνος για τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας για τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

»Αυτό, άλλωστε, αποδεικνύεται κι από τα χτυπήματα σε αντίστοιχες βάσεις και υποδομές σε σειρά κρατών της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

»Παράλληλα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τους Έλληνες πολίτες, εργαζομένους που βρίσκονται στο Ιράν και σε άλλες γειτονικές χώρες, όπως και με τους Έλληνες ναυτεργάτες στον Περσικό Κόλπο.

»Τα γεγονότα είναι πολύ σοβαρά και γι’ αυτό απαιτείται επίσημη ενημέρωση του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση με αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος της Βουλής, έτσι ώστε να αποφευχθεί και ο κίνδυνος υποβάθμισης της συζήτησης και των τοποθετήσεων των κομμάτων για πολύ σοβαρά νομοσχέδια.

»Με βάση τα παραπάνω η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζητά την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» και την ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Κόσμος
Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 01.03.26

Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»
Πολιτική 01.03.26

Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»

Υπέρ των λύσεων που προσφέρει το Διεθνές Δίκαιο τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Κάλεσε, δε, τον πρωθυπουργό να μην εμπλέξει τη χώρα σε πόλεμο.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων

Το ΚΚΕ «προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα»

Σύνταξη
Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»
Επικαιρότητα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»

Για απόδοση ευθυνών με τρόπο αυστηρό και κάλυψη κενών μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών με το συλλογικό τραύμα να παραμένει ανοιχτό και η αίσθηση περί συγκάλυψης των ευθυνών ισχυρή.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Μήνυμα 27.02.26

«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πανό της Νέας Αριστεράς ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή - Δικαιοσύνη Τώρα» ώστε «να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά
Ουπς 02.03.26

Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά

Εδώ και καιρό ακούγονται οι φήμες ότι οι Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ έχουν φτάσει στη σχέση τους έως τον γάμο. Και ο στυλίστας της 29χρονης ηθοποιού ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ
Κόσμος 02.03.26

Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ

Η προεκλογική εκστρατεία έφερε στο προσκήνιο νεότερους υποψήφιους που υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα και να αμφισβητήσουν τους πολιτικούς που κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή του Νεπάλ

Σύνταξη
Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του
Ελλάδα 02.03.26

Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του στον Κολωνό, προχώρησε η εισαγγελία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού
Η πιο κρίσιμη εβδομάδα 02.03.26

Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μαθηματικά την τετράδα και να αφοσιωθεί απερίσπαστος στους αγώνες του Europa League με τη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;
Μεταβαλλόμενο κοινό 02.03.26

Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;

Πέρυσι, η Gucci πούλησε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρούχα και αξεσουάρ. Αυτό είναι μείωση από τα 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Gucci προσέλαβε τον Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα – Η αποδόμηση των ισχυρισμών Μητσοτάκη
Οικονομία 02.03.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα αποδομεί τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη - Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα που επηρεάζουν το τι πληρώνουν οι πολίτες στην Ελλάδα για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την Ευρώπη

Σύνταξη
Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»
Εγκλωβισμένος 02.03.26

Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»

Απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής του Τσετ Χανκς στη Λατινική Αμερική, καθώς ο γιος του διάσημου ηθοποιού Τομ Χανκς βρίσκεται αυτή τη στιγμή «εγκλωβισμένος» στο Μεδεγίν της Κολομβίας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις
Προειδοποιήσεις Κομισιόν 02.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις

Διενέργεια ελέγχων από Κομισιόν για το Action Plan 2 της Ελλάδας για τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ- «Ουδέν σχόλιον» και παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις αποκαλύψεις του in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
