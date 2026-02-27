Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

Ολομέτωπη επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη σκιά της χθεσινής ιστορικής δικαστικής απόφασης για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης για την ενεργειακή ασφάλεια.

Μιλώντας για την δικαστική απόφαση, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι «δικαιώνει όχι μόνο εμένα αλλά και όσους τόλμησαν να σταθούν ακλόνητα απέναντι σε επικίνδυνες και σκοτεινές πρακτικές. Η απόφαση αυτή συνιστά ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα λάθος, αλλά ένας οργανωμένος παρακρατικός μηχανισμός που καταπάτησε βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονόμευσε το κράτος δικαίου και εξέθεσε τη χώρα διεθνώς» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους.

Συνέχισε λέγοντας ότι, παρακολουθώ από χθες τις αντιδράσεις της Κυβέρνησης. Είναι θλιβερές. Αντί να απολογηθείτε που γίνατε συνώνυμο ηθικής και θεσμικής παρακμής, επιτίθεστε με θράσος λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη.

<br />

Σεβασμός στη δικαιοσύνη κ. Μητσοτάκη σημαίνει σέβομαι τις αποφάσεις της και τις εφαρμόζω. Εσείς δεν τη σέβεστε. Για αυτό σας καλώ να εφαρμόσετε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου».

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Μας ρωτάτε αν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και σας απαντώ: την εμπιστεύομαι, όσο την εμπιστευόσασταν κι εσείς με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα».

Λέτε ότι δεν σας αγγίζει η δικαστική απόφαση γιατί αφορά «κάποιους ιδιώτες».

«Θα λογοδοτήσετε»

Ιδιώτες που καταδικάστηκαν χθες – συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης – γιατί παγίδευσαν το μισό υπουργικό σας συμβούλιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. «Αλήθεια διαβάσατε ότι το δικαστήριο ζητεί νέα έρευνα για κατασκοπεία; Κατασκοπεία, κ. Μητσοτάκη.

Τι θα κάνετε; Ποιες θα είναι νομικές ενέργειες του πρωθυπουργού της Ελλάδας απέναντι σε αυτούς τους ιδιώτες, που, μάλιστα, κάποιοι μάλιστα είναι και κάτοικοι τρίτων χωρών;

Ο πρωθυπουργός που ορκίστηκε να υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα, πρέπει σήμερα να μας πει τι θα κάνει με αυτούς που οργάνωσαν αυτό το παρακράτος;

Εθνική ασφάλεια σημαίνει ότι δεν είναι για παράνομα παιχνίδια εξουσίας, κύριε Μητσοτάκη. Θα λογοδοτήσετε και θα είναι μέρα μεσημέρι».

«Οι βουλευτές παραβίασαν τον όρκο τους»

Αναρωτιούνται τα στελέχη σας γιατί θα προτείνουμε εκ νέου εξεταστική επιτροπή, γιατί πολύ απλά η έρευνα του δικαστηρίου αποκάλυψε ότι οι βουλευτές σας παραβίασαν τον όρκο τους και έδωσαν στημένες ερωτήσεις σε μέλη του παρακράτους, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους, στα μέτρα της συγκάλυψης. Για αυτό λοιπόν θα γίνει εξεταστική, για να μην κρυφτεί κανείς από αυτούς που έλειψαν από το κατώφλι της δικαιοσύνης.

Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους.Για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι επειδή κατέκτησαν την εξουσία, το κράτος τους ανήκει. Δεν σας ανήκει το κράτος, κ. Μητσοτάκη.

Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να πάρετε ένα ακριβό μάθημα: το κράτος δεν είναι λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Για να τελειώνουμε με την ατιμωρησία και τη διαφθορά, που δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα να ανοίξει τα φτερά της. Που δημιουργούν νέα κρίση εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού για το πολιτικό σύστημα. Ο αγώνας θα είναι μέχρι τέλους.

Δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα, είναι ζήτημα αρχών, αξιών και όρκου, να υπηρετώ τη δημοκρατία, τον λαό και την πατρίδα, χωρίς να λογαριάζω ούτε το κόστος, ούτε τις επιθέσεις που οργανώσατε εσείς και φιλικά σας μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί με το παρακράτος.

«Οι επιλογές σας φέρνουν ενίσχυση τον καρτέλ στην αγορά»

«Όλες οι επιλογές σας φέρνουν και ενίσχυση των καρτέλ στην αγορά. Αντί να ενισχύετε την ανθεκτικότητα, εκχωρείτε κρίσιμες υποδομές και δημιουργείτε νέες εξαρτήσεις», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης στην πρωτολογία του.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «μιλάτε συνεχώς για τον Κάθετο Διάδρομο και ελπίζουμε να τον αξιοποιήσετε αλλά αποφεύγετε κ. Μητσοτάκη να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό για το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης».

«Κρύβετε τα πραγματικά στοιχεία»

«Ο πρωθυπουργός είπε σήμερα στον ελληνικό λαό ότι έχει μια επιτυχής ενεργειακή πολιτική. Με αποτέλεσμα να πληρώνει τη φθηνότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Ποια είναι η πραγματικότητα σε όλες τις κατηγορίες; Στις ΜμΕ, στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται συχνά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο αν εξετάσουμε ονομαστικά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Με την ονομαστική μαζί με την αγοραστική, η χώρα μας πληρώνει το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Κρύβετε τα πραγματικά στοιχεία. Μήπως και τα ενοίκια είναι φθηνά; Τα τρόφιμα; Κάντε μια βόλτα στην Αθήνα. Αν το κόστος είναι βιώσιμο ή απαγορευτικό», είπε ο κ. Ανδρουλάκης για τα ενεργειακά.

«Λέγατε ότι έχει περάσει στο παρελθόν η εποχή των ορυκτών καυσίμων. Είπατε στον ΟΗΕ, εσείς λοιπόν κ. Μητσοτάκη, ‘το αέριο είναι αγαθό που χάνει την αξία του’. Ακούστε, τα πράγματα είναι απλά. Η Ελλάδα έχει υψηλό κόστος ζωής και παραγωγής. Δεν είπατε ούτε μια φορά τη λέξη ενεργειακή κοινότητα», συμπλήρωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.