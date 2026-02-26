Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές

Την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου αποφάσισε ο πρόεδρος της έδρας της δίκης για τις υποκλοπές, Νίκος Ασκιανάκης, μετά από 39 δικασίμους στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Επιβλήθηκε σε κάθε κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 126 έτη και 8 μήνες, όπου εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι τον δεύτερο βαθμό.

«Από τη συνεκτίμηση των αποδεικτικών μέσων, ιδίως των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων, αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι από κοινού και από συναυτουργία με τρίτα πρόσωπα τέλεσαν τις αποδιδόμενες πράξεων πάντοτε με κοινό δόλο», τόνισε αρχικώς ο πρόεδρος προσθέτοντας πως «θα δείτε το πλήρες σκεπτικό στην απόφαση όταν καθαρογραφεί. Το δικαστήριο θα αρκεστεί σε κάποιες παραδοχές».

«Τα αληθή συρρέοντα εγκλήματα αντιστοιχούν σε 87 παθόντες»

Ο πρόεδρος της έδρας δέχθηκε το σκεπτικό του εισαγγελέα περί μετατροπής των κατηγοριών από «κατ’ εξακολούθηση» σε «κατά συρροή».

«Σε 20 περιπτώσεις στάλθηκαν δοκιμαστικά μηνύματα. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν οι αποδιδόμενες πράξεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακόμη, ένα μήνυμα στις 11/1/21 που περιέχει σύνδεσμο με πραγματικό link, ενώ αντίστοιχο έλαβε και η Σοφία Λάμα. Από τους 116 αν αφαιρέσουμε αυτούς, απομένουν 94. Υπάρχει και ταύτιση των προσώπων. Εφόσον ταυτίζεται ο φορέας μπορεί να χαρακτηριστούν ως ‘κατ’ εξακολούθηση’», υπογράμμισε. «Τα αληθή συρρέοντα εγκλήματα αντιστοιχούν σε 87 παθόντες», πρόσθεσε.

Απορρίφθηκαν τα ελαφρυντικά

Από την πλευρά του ο εισαγγελέας της έδρας, Δημήτρης Παυλίδης, δεν έκανε δεκτό κανένα ελαφρυντικό που ζήτησαν οι συνήγοροι των κατηγορούμενων. Για τις κυρώσεις των ΗΠΑ και την αφαίρεση της Σάρα Χάμου από εκεί ανέφερε πως «είχαν μπει καθώς ενοχλούσαν τα αμερικανικά συμφέροντα. Δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν τη δράση τους οι κατηγορούμενοι στην Ελλάδα». Ο πρόεδρος της έδρας απέρριψε και αυτός από την πλευρά του τα ελαφρυντικά.