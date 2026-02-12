newspaper
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 12:30
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη
Ελλάδα 12 Φεβρουαρίου 2026, 17:46

Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, έθεσε το διακύβευμα της απόφασης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Ο καθένας, κύριε πρόεδρε, επιλέγει πώς θα τον θυμούνται – υπάρχει το παράδειγμα του Σαρτζετάκη, υπάρχει και το παράδειγμα του Κόλλια»

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Spotlight

«Η Δικαιοσύνη έχει δώσει πολλά παραδείγματα θάρρους και αυταπάρνησης. Υπάρχουν, δυστυχώς, και τα αντίθετα. Ο καθένας, κύριε πρόεδρε, επιλέγει πώς θα τον θυμούνται – υπάρχει το παράδειγμα του Σαρτζετάκη, υπάρχει και το παράδειγμα του Κόλλια». Με αυτή τη φράση ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Χρήστος Κακλαμάνης, επιχείρησε να θέσει το διακύβευμα της δίκης για τις υποκλοπές που διεξάγεται στην Ευελπίδων.

Κατά την αγόρευσή του στην 36η δικάσιμο, ο κ. Κακλαμάνης, που εκπροσωπεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε πως επρόκειτο για μια πολύ ιστορική δίκη. «Αυτή η δίκη είναι ένας έλεγχος αντισωμάτων της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας. Δικάζουμε επίθεση κατά του πολιτεύματος», τόνισε ο κ. Κακλαμάνης.

Παράλληλα, υποστήριξε πως στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου έσπασαν τα στεγανά και ήρθαν στο προσκήνιο γεγονότα που, όπως είπε μεταφορικά, ανέδειξαν μια δυσοσμία που δεν αντέχεται. «Δεν χρειάζεται να είσαι ιδεαλιστής για να αισθάνεσαι άσχημα. Αρκεί να θυμάσαι τον όρκο που έχουμε πάρει στο Σύνταγμα και τους νόμους όλοι μας εδώ», επισήμανε.

«Το Predator διείσδυσε στην καρδιά της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας»

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το έγκλημα των παρακολουθήσεων, αλλά η «συγκάλυψή» τους. «Τα εγκλήματα γίνονται και στα πιο ισχυρά κράτη. Είχαμε στις ΗΠΑ το Watergate. Το πρόβλημα είναι η συγκάλυψη, που πολλές φορές είναι χειρότερη από το ίδιο το έγκλημα», τόνισε, συμπληρώνοντας πως «δεν μπορώ να μην σκέφτομαι ότι αναφερθήκαμε σε αυτή την αίθουσα υποτιμητικά στο Σουδάν, στη Μαδαγασκάρη, ως τριτοκοσμικές χώρες από όπου εξήχθη το παράνομο λογισμικό. Έχουμε αναρωτηθεί πώς το Predator διείσδυσε στην καρδιά της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας;».

«Μας μένει ότι διερευνήθηκε ουσιαστικά ή έγινε κάθε προσπάθεια να στεγανοποιηθεί η υπόθεση; Κάποιοι ένιωσαν ότι δεν μπορεί να τους αγγίξει κανείς. Μέχρι και προπηλακισμός υπήρξε, όλοι θυμόμαστε την αντιμετώπιση του Ράμμου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, όπου παραλίγο να αντιμετωπίσει και φυσική επίθεση. Πίστευαν ότι αυτή είναι μια νέα κανονικότητα», συμπλήρωσε ο κ. Κακλαμάνης.

Ακολούθως απαρίθμησε ποιοι, κατά τον ίδιο, αντιστάθηκαν «σε αυτόν τον ζόφο» και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. «Κάποια μέλη της ΑΔΑΕ, όπου η κυβέρνηση μαζί με την Ελληνική Λύση, παραβιάζοντας ακόμη και τα μαθηματικά, επιχείρησαν την πρώην μειοψηφία να την κάνουν πλειοψηφία», υπογράμμισε.

«Οφείλω να αναφερθώ στα μέλη της ΑΔΑΕ, Ράμμο και Γκρίτζαλη. Οφείλω να αναφερθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οφείλω να αναφερθώ στον Θανάση Κουκάκη και στον κ. Κεσσέ. Ο Κουκάκης είναι ο αστάθμητος παράγοντας της υπόθεσης αυτής, όπου χωρίς καμία ασυλία, πριν αποκαλυφθούν οι πολιτικές προεκτάσεις, και είναι παντελώς ανοχύρωτος. Ωστόσο, την έψαξε, φώναξε και προσπάθησε να ξυπνήσει και συνέβαλε στη διαμόρφωση της υπόθεσης», είπε, και αναφέρθηκε ακολούθως στους δημοσιογράφους Ελίζα Τριανταφύλλου, Τάσο Τέλλογλου, Βασίλη Λαμπρόπουλο, τον Νικόλα Λεοντόπουλο και τον Θοδωρή Χονδρόγιαννο που συνέβαλαν με τις αποκαλύψεις τους για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Ευθείες και συγκαλυμμένες επιθέσεις στον Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές»

Όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως «από την κατάθεσή του από τον Ιούνιο του 2022 έχει δεχθεί κάθε είδους υπονοούμενα και απειλές, είτε ευθείες είτε συγκαλυμμένες. Έχει προσφύγει σε όλα τα δικαστήρια. Ας συγκρίνουμε τη στάση του με τη στάση του πάνω από το μισό υπουργικό συμβούλιο, στρατιωτικών και δικαστικών που παρακολουθούνταν», ανέφερε και διερωτήθηκε «γιατί δεν κλήθηκαν από την εισαγγελική αρχή να δούμε τι είχαν μέσα στα κινητά τους; Είναι ζήτημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας αυτό; Δεν έπρεπε οι αρχές να διερευνήσουν;».

Σε εκείνο το σημείο, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της έδρας, ο κ. Κακλαμάνης επισήμανε πως «σε εσάς έπεσε ο κλήρος να σώσετε την τιμή της Δικαιοσύνης και της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας».

Όσον αφορά τους κατηγορούμενους, τόνισε πως τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα. «Ο Ταλ Ντίλιαν τα ομολογεί στη συνέντευξη στο Forbes. Τι συζητάμε; Για τον Φέλιξ Μπίτζιο το ερώτημα είναι απλό: Ο Κουκάκης γιατί παρακολουθούνταν; Ερευνούσε την ιστορία της Πειραιώς, στην οποία ο Μπίτζιος ήταν εμπλεκόμενος. Χρειάζεται κάτι άλλο να σκεφτούμε; Ο Λαβράνος επιμένει ακόμη και σήμερα –και απορώ– ότι δεν έχει σχέση με την Krikel. Δεν είδαμε τα μηνύματα του Τρίμπαλη με τον Γιάννη; Ο Λαβράνος κινούσε τα νήματα του Τρίμπαλη. Έχουμε τα SMS. Τέλος, η Χάμου. Θα μπορούσα να δεχθώ όλους τους ισχυρισμούς αν δεν ήταν δικηγόρος, επιχειρηματίας και σύζυγος του Ντίλιαν. Ξέρει όλες τις συνέπειες», υπογράμμισε, λέγοντας παράλληλα ότι οι κατηγορούμενοι «δεν έχουν ισχυρισμούς. Μια πλήρης άρνηση χωρίς να προσφέρουν κάποια εναλλακτική».

Ο κ. Κακλαμάνης έστρεψε τα πυρά του κατά του πορίσματος του τότε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, για τις υποκλοπές, όπως και κατά της τότε εισαγγελέα της ΕΥΠ, Βασιλικής Βλάχου.

Όσον αφορά το πόρισμα Ζήση, τόνισε πως στηρίζεται σε δύο κεντρικές ιδέες: «Ότι απαλλάσσεται πλήρως η ΕΥΠ και οι προϊστάμενοί της, αναντίλεκτα, και η απόρριψη όλων των κακουργημάτων, ακόμη και στα πραγματικά περιστατικά που ο ίδιος δέχεται στο πόρισμα», είπε, προσθέτοντας πως δεν υφίσταται ως αξιόπιστο. «Η αποδεικτική διαδικασία στο συγκεκριμένο δικαστήριο ήρθε ως βαριοπούλα που το κατέρρευσε», ανέφερε.

«Το λάθος του Ντίλιαν ότι έμπλεξε με το ελληνικό κράτος και την ΕΥΠ»

Χαρακτήρισε την υπόθεση ως ένα ΣΔΙΤ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σχολιάζοντας δηκτικά ότι η Intellexa είναι μια σοβαρή εταιρεία και ο Ταλ Ντίλιαν ένας αντίστοιχα σοβαρός επιχειρηματίας. «Το μόνο του λάθος, όπως είπε και ο μάρτυρας Τάσος Τέλλογλου, ήταν ότι έμπλεξε με το ελληνικό κράτος και την ΕΥΠ», είπε.

Για τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και το κατά πόσον «το Predator είναι μια ιδιωτική υπόθεση», σχολίασε ότι «το πρώτο από τα αναντίλεκτα είναι ότι έλεγξαν όλες τις συμβάσεις και δεν διαπιστώθηκε η κατάρτιση σύμβασης που αφορά το Predator. Αλήθεια; Αυτό θα γινόταν με μια σύμβαση; Η ΑΔΑΕ τόνισε ότι η ΕΥΠ δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν λειτουργεί το Predator. Αφού το είπε κατηγορηματικά, αλήθεια θα είναι. Αφού ο εν δυνάμει κατηγορούμενος για κακούργημα λέει ότι είναι αθώος, έτσι θα είναι… Είχαν πάρει και τα κουφώματα από το ΚΕΤΥΑΚ κατά τον έλεγχο της ΑΔΑΕ».

Για την ΕΑΔ, επισήμανε πως «όταν ήρθε η επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για να καταθέσει, ένιωσα μια ετεροντροπή ακούγοντάς την. Οι έρευνες της ΕΑΔ προκαλούν θλίψη. Έψαξαν τις συμβάσεις για το Predator, σαν να επρόκειτο να γράφει σε σύμβαση η ΕΥΠ ότι… προμηθευόμαστε ναρκωτικά ή όπλα».

Ο κ. Κακλαμάνης συνέχισε λέγοντας πως «είναι μονόδρομος η υπόθεση να διερευνηθεί στην πραγματικότητα. Είναι προς τιμήν σας, κύριε πρόεδρε, ότι έγινε εδώ εν κινήσει. Κάτι που είναι εντελώς αδόκιμο. Δεν θα έπρεπε την ανάκριση να την κάνουν τα δικαστήρια».

Επισήμανε με έμφαση ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε με την υπόθεση των υποκλοπών ως μια ανοχύρωτη πολιτεία. «Και οι επόμενες γενιές θα μας κρίνουν πολύ αυστηρά. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι ο Έλληνας πολίτης δεν ενδιαφέρεται για το αν καταπατούνται όλα. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι και η θεσμική μας υστέρηση μας καθιστά οικονομικά ασθενείς», ανέφερε.

«Συνομιλείτε με την ιστορία. Είναι μια απόφαση που θα μας ακολουθεί όλους»

Καταληκτικά τόνισε πως, προς τον πρόεδρο της έδρας, αφού συμφώνησε με τις προτάσεις των υπολοίπων συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τη διαβίβαση της δικογραφίας για περαιτέρω διερεύνηση, πρέπει να ενταχθεί στο κατηγορητήριο το άρθρο 292Α του Ποινικού Κώδικα, που αφορά τα εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών. «Ο κλήρος πέφτει σε εσάς. Εσείς κληρωθήκατε. Η απόφασή σας είναι ιστορική. Συνομιλείτε με την ιστορία. Είναι μια απόφαση που θα μας ακολουθεί όλους», κατέληξε.

Ακόμη, στη δίκη αγόρευσε και η Φλώρα Ταμπάκη, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «η κρινόμενη κατηγορία στηρίζεται απόλυτα στον νόμο. Δεν χρειάζεται καμία λογική ή νομική ακροβασία για την καταδίκη των κατηγορουμένων», όπως και ο Σωκράτης Χαραλάμπους, ο οποίος επισήμανε πως η χρήση του Predator ήταν «βιασμός της προσωπικής ζωής του εκάστοτε θύματος».

Η δίκη για τις υποκλοπές θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, στις 09:00, με τις αγορεύσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

inWellness
inTown
Stream newspaper
Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών
Ελλάδα 12.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων - Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες – Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του
Κατασκοπεία 12.02.26

Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες - Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ονόματα που γνώριζε και έδωσε στις αρχές ο 54χρονος σμήναρχος, δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά πρόσωπα, αλλά είναι δεδομένο για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για Κινέζους κατασκόπους.

Σύνταξη
Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
Ελλάδα 12.02.26

Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημένοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μετρό: Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4
Δείτε βίντεο 12.02.26

Μετρό: Με το «Break on through» των Doors η άφιξη του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό

Ο μετροπόντικας «Αθηνά», ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας - Η κεφαλή έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4 του Μετρό

Σύνταξη
Ανυπόστατες οι κατηγορίες υποστηρίζει ο Παναγόπουλος – «Δεν παραιτούμαι»
Ελλάδα 12.02.26 Upd: 12:42

Ανυπόστατες οι κατηγορίες υποστηρίζει ο Παναγόπουλος – «Δεν παραιτούμαι»

Ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις για το θέμα της υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ με ελεγχόμενους τον ίδιο, 5 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών
Ελλάδα 12.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων - Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»
Ελευθερία; 12.02.26

Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»

Σε ένα επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy», ο Ζέιν Μαλίκ εξήγησε ότι, καθώς η αντίληψή του για τον έρωτα έχει αλλάξει, δεν είναι σίγουρος αν ερωτεύτηκε πραγματικά το μοντέλο.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες – Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του
Κατασκοπεία 12.02.26

Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες - Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ονόματα που γνώριζε και έδωσε στις αρχές ο 54χρονος σμήναρχος, δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά πρόσωπα, αλλά είναι δεδομένο για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για Κινέζους κατασκόπους.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης σε κυβέρνηση: Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση - «Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο»

Στη σκιά των αποκαλύψεων για τη διασπάθιση κονδυλίων για τη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης και την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχρισε την κυβέρνηση αποκλειστικά υπεύθυνη για τη γενικευμένη διαφθορά, τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις, ανέδειξε την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο 2025 και καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία «φιλεργατικό προσωπείο».

Σύνταξη
Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 12.02.26

Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη υλοποιεί έναν κύκλο βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων με τίτλο «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»

Σύνταξη
Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο

Οι «κιτρινόμαυροι» έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, ενώ πολύ δύσκολα θα προλάβει το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Βόλο και ο Μισεουί.

Σύνταξη
Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Συγκίνηση 12.02.26

Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Το βράδυ της Τετάρτης, ο γνωστός ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών, καθώς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε τα τελευταία δυόμιση χρόνια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Ποια είναι; 12.02.26

Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό

Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος

Σύνταξη
Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)

Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε στη βάση της και οι οπαδοί της ομάδας την αποθέωσαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά
Αποκλειστικό 12.02.26

28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά

Πέντε ταινίες, που έρχονται στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τεκμηρίωσης εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το περιβάλλον και μας καλούν να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας μαζί του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κραν Μοντανά: «Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» – Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ
«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη» 12.02.26

«Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» - Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά

Οι Μορέτι προσήλθαν στην Εισαγγελία της Σιόν το πρωί της Πέμπτης για νέες καταθέσεις για την υπόθεση του Κραν Μοντανά, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργισμένο πλήθος που φώναζε «Θα πληρώσετε!»

Σύνταξη
Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο
Περιβάλλον 12.02.26

Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο

Το νότιο ημισφαίριο θερμαίνεται πιο αργά από το βόρειο λόγω της μικρότερης έκτασης της ξηράς. Παρόλα αυτά, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές.

Σύνταξη
Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 12.02.26

Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Μετά τη συναρπαστική δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η αγωνία κορυφώνεται — και εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μεγάλης στιγμής

Σύνταξη
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Ξίφος, λόγος, αισθητική 12.02.26

Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών

Από μισθοφόροι του 10ου αιώνα σε παγκόσμιο σύμβολο, οι σαμουράι δεν ήταν μόνο οι ατρόμητοι πολεμιστές της ποπ κουλτούρας. Η ιστορία τους είναι πιο σύνθετη, γεμάτη μεταμορφώσεις, εξουσία και πολιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο