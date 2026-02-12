Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη

«Η Δικαιοσύνη έχει δώσει πολλά παραδείγματα θάρρους και αυταπάρνησης. Υπάρχουν, δυστυχώς, και τα αντίθετα. Ο καθένας, κύριε πρόεδρε, επιλέγει πώς θα τον θυμούνται – υπάρχει το παράδειγμα του Σαρτζετάκη, υπάρχει και το παράδειγμα του Κόλλια». Με αυτή τη φράση ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Χρήστος Κακλαμάνης, επιχείρησε να θέσει το διακύβευμα της δίκης για τις υποκλοπές που διεξάγεται στην Ευελπίδων.

Κατά την αγόρευσή του στην 36η δικάσιμο, ο κ. Κακλαμάνης, που εκπροσωπεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε πως επρόκειτο για μια πολύ ιστορική δίκη. «Αυτή η δίκη είναι ένας έλεγχος αντισωμάτων της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας. Δικάζουμε επίθεση κατά του πολιτεύματος», τόνισε ο κ. Κακλαμάνης.

Παράλληλα, υποστήριξε πως στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου έσπασαν τα στεγανά και ήρθαν στο προσκήνιο γεγονότα που, όπως είπε μεταφορικά, ανέδειξαν μια δυσοσμία που δεν αντέχεται. «Δεν χρειάζεται να είσαι ιδεαλιστής για να αισθάνεσαι άσχημα. Αρκεί να θυμάσαι τον όρκο που έχουμε πάρει στο Σύνταγμα και τους νόμους όλοι μας εδώ», επισήμανε.

«Το Predator διείσδυσε στην καρδιά της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας»

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το έγκλημα των παρακολουθήσεων, αλλά η «συγκάλυψή» τους. «Τα εγκλήματα γίνονται και στα πιο ισχυρά κράτη. Είχαμε στις ΗΠΑ το Watergate. Το πρόβλημα είναι η συγκάλυψη, που πολλές φορές είναι χειρότερη από το ίδιο το έγκλημα», τόνισε, συμπληρώνοντας πως «δεν μπορώ να μην σκέφτομαι ότι αναφερθήκαμε σε αυτή την αίθουσα υποτιμητικά στο Σουδάν, στη Μαδαγασκάρη, ως τριτοκοσμικές χώρες από όπου εξήχθη το παράνομο λογισμικό. Έχουμε αναρωτηθεί πώς το Predator διείσδυσε στην καρδιά της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας;».

«Μας μένει ότι διερευνήθηκε ουσιαστικά ή έγινε κάθε προσπάθεια να στεγανοποιηθεί η υπόθεση; Κάποιοι ένιωσαν ότι δεν μπορεί να τους αγγίξει κανείς. Μέχρι και προπηλακισμός υπήρξε, όλοι θυμόμαστε την αντιμετώπιση του Ράμμου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, όπου παραλίγο να αντιμετωπίσει και φυσική επίθεση. Πίστευαν ότι αυτή είναι μια νέα κανονικότητα», συμπλήρωσε ο κ. Κακλαμάνης.

Ακολούθως απαρίθμησε ποιοι, κατά τον ίδιο, αντιστάθηκαν «σε αυτόν τον ζόφο» και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. «Κάποια μέλη της ΑΔΑΕ, όπου η κυβέρνηση μαζί με την Ελληνική Λύση, παραβιάζοντας ακόμη και τα μαθηματικά, επιχείρησαν την πρώην μειοψηφία να την κάνουν πλειοψηφία», υπογράμμισε.

«Οφείλω να αναφερθώ στα μέλη της ΑΔΑΕ, Ράμμο και Γκρίτζαλη. Οφείλω να αναφερθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οφείλω να αναφερθώ στον Θανάση Κουκάκη και στον κ. Κεσσέ. Ο Κουκάκης είναι ο αστάθμητος παράγοντας της υπόθεσης αυτής, όπου χωρίς καμία ασυλία, πριν αποκαλυφθούν οι πολιτικές προεκτάσεις, και είναι παντελώς ανοχύρωτος. Ωστόσο, την έψαξε, φώναξε και προσπάθησε να ξυπνήσει και συνέβαλε στη διαμόρφωση της υπόθεσης», είπε, και αναφέρθηκε ακολούθως στους δημοσιογράφους Ελίζα Τριανταφύλλου, Τάσο Τέλλογλου, Βασίλη Λαμπρόπουλο, τον Νικόλα Λεοντόπουλο και τον Θοδωρή Χονδρόγιαννο που συνέβαλαν με τις αποκαλύψεις τους για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Ευθείες και συγκαλυμμένες επιθέσεις στον Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές»

Όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως «από την κατάθεσή του από τον Ιούνιο του 2022 έχει δεχθεί κάθε είδους υπονοούμενα και απειλές, είτε ευθείες είτε συγκαλυμμένες. Έχει προσφύγει σε όλα τα δικαστήρια. Ας συγκρίνουμε τη στάση του με τη στάση του πάνω από το μισό υπουργικό συμβούλιο, στρατιωτικών και δικαστικών που παρακολουθούνταν», ανέφερε και διερωτήθηκε «γιατί δεν κλήθηκαν από την εισαγγελική αρχή να δούμε τι είχαν μέσα στα κινητά τους; Είναι ζήτημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας αυτό; Δεν έπρεπε οι αρχές να διερευνήσουν;».

Σε εκείνο το σημείο, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της έδρας, ο κ. Κακλαμάνης επισήμανε πως «σε εσάς έπεσε ο κλήρος να σώσετε την τιμή της Δικαιοσύνης και της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας».

Όσον αφορά τους κατηγορούμενους, τόνισε πως τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα. «Ο Ταλ Ντίλιαν τα ομολογεί στη συνέντευξη στο Forbes. Τι συζητάμε; Για τον Φέλιξ Μπίτζιο το ερώτημα είναι απλό: Ο Κουκάκης γιατί παρακολουθούνταν; Ερευνούσε την ιστορία της Πειραιώς, στην οποία ο Μπίτζιος ήταν εμπλεκόμενος. Χρειάζεται κάτι άλλο να σκεφτούμε; Ο Λαβράνος επιμένει ακόμη και σήμερα –και απορώ– ότι δεν έχει σχέση με την Krikel. Δεν είδαμε τα μηνύματα του Τρίμπαλη με τον Γιάννη; Ο Λαβράνος κινούσε τα νήματα του Τρίμπαλη. Έχουμε τα SMS. Τέλος, η Χάμου. Θα μπορούσα να δεχθώ όλους τους ισχυρισμούς αν δεν ήταν δικηγόρος, επιχειρηματίας και σύζυγος του Ντίλιαν. Ξέρει όλες τις συνέπειες», υπογράμμισε, λέγοντας παράλληλα ότι οι κατηγορούμενοι «δεν έχουν ισχυρισμούς. Μια πλήρης άρνηση χωρίς να προσφέρουν κάποια εναλλακτική».

Ο κ. Κακλαμάνης έστρεψε τα πυρά του κατά του πορίσματος του τότε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, για τις υποκλοπές, όπως και κατά της τότε εισαγγελέα της ΕΥΠ, Βασιλικής Βλάχου.

Όσον αφορά το πόρισμα Ζήση, τόνισε πως στηρίζεται σε δύο κεντρικές ιδέες: «Ότι απαλλάσσεται πλήρως η ΕΥΠ και οι προϊστάμενοί της, αναντίλεκτα, και η απόρριψη όλων των κακουργημάτων, ακόμη και στα πραγματικά περιστατικά που ο ίδιος δέχεται στο πόρισμα», είπε, προσθέτοντας πως δεν υφίσταται ως αξιόπιστο. «Η αποδεικτική διαδικασία στο συγκεκριμένο δικαστήριο ήρθε ως βαριοπούλα που το κατέρρευσε», ανέφερε.

«Το λάθος του Ντίλιαν ότι έμπλεξε με το ελληνικό κράτος και την ΕΥΠ»

Χαρακτήρισε την υπόθεση ως ένα ΣΔΙΤ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σχολιάζοντας δηκτικά ότι η Intellexa είναι μια σοβαρή εταιρεία και ο Ταλ Ντίλιαν ένας αντίστοιχα σοβαρός επιχειρηματίας. «Το μόνο του λάθος, όπως είπε και ο μάρτυρας Τάσος Τέλλογλου, ήταν ότι έμπλεξε με το ελληνικό κράτος και την ΕΥΠ», είπε.

Για τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και το κατά πόσον «το Predator είναι μια ιδιωτική υπόθεση», σχολίασε ότι «το πρώτο από τα αναντίλεκτα είναι ότι έλεγξαν όλες τις συμβάσεις και δεν διαπιστώθηκε η κατάρτιση σύμβασης που αφορά το Predator. Αλήθεια; Αυτό θα γινόταν με μια σύμβαση; Η ΑΔΑΕ τόνισε ότι η ΕΥΠ δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν λειτουργεί το Predator. Αφού το είπε κατηγορηματικά, αλήθεια θα είναι. Αφού ο εν δυνάμει κατηγορούμενος για κακούργημα λέει ότι είναι αθώος, έτσι θα είναι… Είχαν πάρει και τα κουφώματα από το ΚΕΤΥΑΚ κατά τον έλεγχο της ΑΔΑΕ».

Για την ΕΑΔ, επισήμανε πως «όταν ήρθε η επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για να καταθέσει, ένιωσα μια ετεροντροπή ακούγοντάς την. Οι έρευνες της ΕΑΔ προκαλούν θλίψη. Έψαξαν τις συμβάσεις για το Predator, σαν να επρόκειτο να γράφει σε σύμβαση η ΕΥΠ ότι… προμηθευόμαστε ναρκωτικά ή όπλα».

Ο κ. Κακλαμάνης συνέχισε λέγοντας πως «είναι μονόδρομος η υπόθεση να διερευνηθεί στην πραγματικότητα. Είναι προς τιμήν σας, κύριε πρόεδρε, ότι έγινε εδώ εν κινήσει. Κάτι που είναι εντελώς αδόκιμο. Δεν θα έπρεπε την ανάκριση να την κάνουν τα δικαστήρια».

Επισήμανε με έμφαση ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε με την υπόθεση των υποκλοπών ως μια ανοχύρωτη πολιτεία. «Και οι επόμενες γενιές θα μας κρίνουν πολύ αυστηρά. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι ο Έλληνας πολίτης δεν ενδιαφέρεται για το αν καταπατούνται όλα. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι και η θεσμική μας υστέρηση μας καθιστά οικονομικά ασθενείς», ανέφερε.

«Συνομιλείτε με την ιστορία. Είναι μια απόφαση που θα μας ακολουθεί όλους»

Καταληκτικά τόνισε πως, προς τον πρόεδρο της έδρας, αφού συμφώνησε με τις προτάσεις των υπολοίπων συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τη διαβίβαση της δικογραφίας για περαιτέρω διερεύνηση, πρέπει να ενταχθεί στο κατηγορητήριο το άρθρο 292Α του Ποινικού Κώδικα, που αφορά τα εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών. «Ο κλήρος πέφτει σε εσάς. Εσείς κληρωθήκατε. Η απόφασή σας είναι ιστορική. Συνομιλείτε με την ιστορία. Είναι μια απόφαση που θα μας ακολουθεί όλους», κατέληξε.

Ακόμη, στη δίκη αγόρευσε και η Φλώρα Ταμπάκη, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «η κρινόμενη κατηγορία στηρίζεται απόλυτα στον νόμο. Δεν χρειάζεται καμία λογική ή νομική ακροβασία για την καταδίκη των κατηγορουμένων», όπως και ο Σωκράτης Χαραλάμπους, ο οποίος επισήμανε πως η χρήση του Predator ήταν «βιασμός της προσωπικής ζωής του εκάστοτε θύματος».

Η δίκη για τις υποκλοπές θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, στις 09:00, με τις αγορεύσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων.