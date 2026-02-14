Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa

Πέντε γερουσιαστές των Δημοκρατικών ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για την άρση των κυρώσεων που είχε επιβάλει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών στους Σάρα Χάμου, Μερόμ Χαρπάζ και Αντρέα Γκαμπάτσι, πρόσωπα που συνδέονται με την Intellexa, που αποτελεί εταιρεία – πυρήνα του σκανδάλου των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Η δικηγόρος και επιχειρηματίας Σάρα Χάμου, σύζυγος του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, κατηγορείται στη δίκη των υποκλοπών που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ως νόμιμη εκπρόσωπος της Intellexa και συνδεδεμένων εταιρειών. Σύμφωνα με τον μάρτυρα στη δίκη για τις υποκλοπές Ηλία Κυριακίδη, πρώην λογιστή της Intellexa, η Χάμου είχε έρθει στην Ελλάδα το 2020 για την ίδρυση της εταιρείας και εξουσιοδότησε την Εινάτ Σεμάμα να διεκπεραιώνει την καθημερινότητα. Αμφότερες, όπως είπε ο ίδιος, τις γνώρισε έπειτα από σύσταση του Φέλιξ Μπίτζιου.

Ο Μερόμ Χαρπάζ, τεχνικό στέλεχος με υψηλή εξειδίκευση, υπήρξε στενός συνεργάτης του Ντίλιαν. Σύμφωνα με την κατάθεση του πρώην εργαζομένου της Intellexa, Παναγιώτη Κούτσιου, ο Χαρπάζ δεν είχε αποφασιστικό ρόλο στη διοίκηση, αλλά ήταν υπεύθυνος του ελληνικού γραφείου. Κατά την κατάθεση της ιδιαιτέρας του Φέλιξ Μπίτζιου και πρώην εργαζόμενης της Krikel, Λίνας Κατσούδα, ο Χαρπάζ ήταν αυτός που έδινε τις πληροφορίες και συμπλήρωσε τα έντυπα για τις άδειες εξαγωγής του Predator από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε Μαδαγασκάρη, Ουκρανία και Σουδάν.

Ο Ελβετός Αντρέα Γκαμπάτσι είχε περιγραφεί από την OFAC ως πραγματικός δικαιούχος των εταιρειών Thalestris Limited και Intellexa Limited. Η ιρλανδική εταιρεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, κατείχε τα δικαιώματα διανομής του λογισμικού κατασκοπείας Predator και αποτελεί τη μητρική εταιρεία της Intellexa ΑΕ.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε το προηγούμενο διάστημα στο Reuters ότι η άρση των κυρώσεων εντάχθηκε στη συνήθη διοικητική διαδικασία, κατόπιν αιτήματος επανεξέτασης, καθώς τα συγκεκριμένα πρόσωπα «έλαβαν μέτρα για να αποστασιοποιηθούν από την κοινοπραξία Intellexa».

Σε καθεστώς κυρώσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις της OFAC, παραμένουν οι Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιος, Παναγιώτα Καραολή, Άρτεμις Αρτεμίου και οι Aliada Group Inc, Cytrox AD, Cytrox Holdings ZRT, Thalestris Limited, Intellexa Limited, Intellexa ΑΕ.

Σε επιστολή που απέστειλαν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι πέντε γερουσιαστές επισημαίνουν ότι στις 10 Δεκεμβρίου δικομματική ομάδα προσωπικού επιτροπής της Γερουσίας είχε ζητήσει διμερή συνάντηση για την υπόθεση της φερόμενης αποφυγής κυρώσεων από την Intellexa.

«Αφαιρέθηκαν χωρίς ενημέρωση ή αιτιολόγηση»

Η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε και, στις 30 Δεκεμβρίου, το υπουργείο Οικονομικών αφαίρεσε τα τρία πρόσωπα από τον κατάλογο κυρώσεων χωρίς να παρασχεθεί ενημέρωση ή αιτιολόγηση στην επιτροπή, όπως αναφέρεται στην επιστολή.

«Το αίτημά μας για ενημέρωση είναι ακόμη πιο κρίσιμο υπό το φως αυτής της απόφασης», σημειώνεται από τους γερουσιαστές, ζητώντας ενημέρωση των κοινοβουλευτικών επιτροπών έως τις 27 Φεβρουαρίου, προκειμένου «να διασφαλιστεί ότι το Κογκρέσο κατανοεί την αιτιολόγηση για τις άρσεις».

Παράλληλα, τονίζεται πως «σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το Κογκρέσο κατανοεί τους λόγους για την άρση των κυρώσεων και αν αυτοί είναι σύμφωνοι με τις οδηγίες του Κογκρέσου, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του 2023, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης και κατάχρησης εμπορικού λογισμικού κατασκοπείας. Ζητούμε επίσης να παρουσιαστούν οι ενέργειες που έχει λάβει ή προγραμματίζει η Διοίκηση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης και κατάχρησης κατασκοπευτικού λογισμικού κατά Αμερικανών και αντιφρονούντων στο εξωτερικό».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την επιστολή των γερουσιαστών.

Η επιστολή υπογράφεται από τους γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν της Μασαχουσέτης, Τζιν Σαχίν του Νιου Χάμσαϊρ, Άντι Κιμ του Νιου Τζέρσεϊ, Άνταμ Σιφ της Καλιφόρνια και Μάικλ Μπένετ του Κολοράντο.

Εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών δεν απάντησαν άμεσα σε ερώτημα του Bloomberg για το ζήτημα της άρσης των κυρώσεων, ενώ, αντίστοιχα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δεν προχώρησε σε σχόλιο.

Ο Ταλ Ντίλιαν και δικηγόρος που εκπροσωπεί ορισμένα από τα πρόσωπα στα οποία είχαν επιβληθεί κυρώσεις δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Ο δικηγόρος των Χάμου, Χαρπάζ και Γκαμπάτσι, Έριχ Φεράρι, αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει.