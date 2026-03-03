newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 03 Μαρτίου 2026

Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη

Στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική - Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό» μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την ανεπάρκεια του κράτους

Σύνταξη
Στην εκδήλωση «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική – Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό» μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραθέτοντας τις προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών απέναντι στην πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης.

Κάνοντας λόγο για ένα «Ενιαίο Masterplan Αντιπλημμυρικής Προστασίας για ολόκληρη την Αττική», ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε τέσσερις παρεμβάσεις που είναι «άμεσα εφαρμόσιμες», όπως είπε:

1. «Ψηφιακή Χαρτογράφηση με Τεχνητή Νοημοσύνη: Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε με εργαλεία του περασμένου αιώνα. Χαρτογραφούμε με ακρίβεια τον κίνδυνο σε κάθε γειτονιά της Αττικής, με δορυφορικά συστήματα, γεωχωρικά δεδομένα και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτή η γνώση θα είναι δημόσια, προσβάσιμη σε κάθε πολίτη.

2. »Υποχρεωτική ενσωμάτωση των χαρτών κινδύνου στον πολεοδομικό σχεδιασμό: Κανένα Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν μπορεί να εγκρίνεται χωρίς πρόβλεψη αντιπλημμυρικής θωράκισης. Τέλος στη διαχρονική ανοχή δόμησης πάνω σε φυσικές διόδους του νερού.

3. »Εθνικό Ψηφιακό Μητρώο Ρεμάτων: Για να ξέρουμε πού βρίσκεται ο κίνδυνος και να προχωρήσουμε σε άμεσες διανοίξεις και καθαρισμούς, με βάση την επιστήμη.

4. »Διαχωρισμό Αρμοδιοτήτων και σαφή ανάθεση ευθύνης για την πρόληψη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως βασική προτεραιότητα, για να γίνουν όλα αυτά πράξη «την ίδρυση ενός Μητροπολιτικού Συντονιστικού Οργάνου Προστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές για την Αττική. Όχι ενός ακόμη γραφειοκρατικού επιπέδου. Αλλά ενός θεσμικού κέντρου συντονισμού και ιεράρχησης έργων και διαρκούς λογοδοσίας, ώστε να σταματήσει το ‘μπαλάκι των ευθυνών’, το οποίο μας έχει κουράσει όλους, και ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων», υπογράμμισε.

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει και την Πολιτική Προστασία ως πεδίο επικοινωνίας»

Ταυτόχρονα, σημείωσε πως «η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για την αντιπλημμυρική προστασία χαρακτηρίζεται από τρία διαρθρωτικά ελλείμματα: Έλλειψη πρόβλεψης, έλλειψη διαλειτουργικότητας και έλλειμμα λογοδοσίας και συνοχής».

Αφού επισήμανε ότι «η κλιματική κρίση δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την ανεπάρκεια του κράτους», καθώς είναι μια νέα πραγματικότητα «που απαιτεί σχέδιο και πρόληψη, απαιτεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα», κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «αντιμετωπίζει και την Πολιτική Προστασία ως πεδίο επικοινωνίας. Αντί να επενδύει συστηματικά στην πρόληψη, επιλέγει να παρεμβαίνει εκ των υστέρων. Με αποζημιώσεις, με έκτακτες ρυθμίσεις, με συγκεντρωτισμό».

«Ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης»

Παράλληλα, τόνισε πως «χρειαζόμαστε μια Αυτοδιοίκηση με σαφείς αρμοδιότητες, επαρκή χρηματοδότηση και πραγματική δυνατότητα σχεδιασμού», προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για:

• «Ενίσχυση των ΟΤΑ με εξειδικευμένο προσωπικό.

• »Οικονομική αυτοτέλεια με ένα Ανταποδοτικό Τέλος Ανθεκτικότητας.

• »Επένδυση στην καινοτομία και στα νέα οικοδομικά υλικά που μειώνουν το κόστος των δικτύων».

«Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη»

«Κλείνοντας, θέλω να απευθυνθώ σε κάθε κάτοικο της Αττικής που αγωνιά για την επόμενη νεροποντή. Σε κάθε επαγγελματία που φοβάται ότι μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να χαθεί ο κόπος μιας ζωής. Σε όλους αυτούς το ΠΑΣΟΚ λέει καθαρά: υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει άλλο πολιτικό σχέδιο. Τι χρειαζόμαστε; Εμπιστοσύνη για την πολιτική αλλαγή. Σας προτείνουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως «αυτό το συμβόλαιο σημαίνει βαθιά αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Είναι ένα συμβόλαιο που αποδεικνύει στην πράξη ότι πρέπει να επενδύσουμε στη διαφάνεια για να τελειώσουμε τις απευθείας αναθέσεις. Να επενδύσουμε στην αξιοκρατία αντί των ‘γαλάζιων’ ρουσφετιών. Να επενδύσουμε στο σχέδιο αντί της εκάστοτε επικοινωνιακής διαχείρισης των ευθυνών μίας καταστροφής».

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

Κικίλιας: Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου
Στο Reuters 03.03.26

Κικίλιας: Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου

«Επικοινωνούμε με τους ναυτικούς μας 24/7 και χαίρομαι που είναι καλά, αλλά δεν παύω να ανησυχώ. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μεγαλύτερων προβλημάτων», λέει ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Κοινή επιστολή Φάμελλου – Χαρίτση σε Μητσοτάκη για άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Κοινή επιστολή Φάμελλου – Χαρίτση σε Μητσοτάκη για άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης,. καλούν τον πρωθυπουργό να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Δεν έχει γίνει από πλευράς ΗΠΑ οποιαδήποτε προσέγγιση για τα ελληνοτουρκικά, καρφιά για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Γεραπετρίτης: Δεν έχει γίνει από πλευράς ΗΠΑ οποιαδήποτε προσέγγιση για τα ελληνοτουρκικά, καρφιά για Σαμαρά

Εν μέσω των δραματικών και επικίνδυνων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλά για τον πόλεμο, τη στάση της Ελλάδας, την ετοιμότητα του επιχειρησιακού συστήματος και καθησυχάζει για τη Σούδα. Στην εφ'όλης της ύλης συνέντευξή του τοποθετείται ακόμη για τα ελληνοτουρκικά, το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ δεν αφήνει αναπάντητη την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, αλλά και τις αιχμές του Βαγγέλη Βενιζέλου για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Απαιτούμε από την κυβέρνηση να καταγγείλει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις βάσεις
ΚΚΕ 03.03.26

Κουτσούμπας: Απαιτούμε από την κυβέρνηση να καταγγείλει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις βάσεις

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι για μια ακόμα φορά έκθετη, δεν τόλμησε να ψελλίσει ούτε λέξη καταδίκης των εγκλημάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τόνισε από τη Βουλή ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου
Μέση Ανατολή 03.03.26

Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου

ίμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του «δεδομένου συμμάχου», βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»
Σοβαρές επιφυλάξεις 03.03.26

Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»

Σφοδρή κριτική στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο και τον ορισμό εκλογικής περιφέρειας αποδήμων ασκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. Θέτει ζήτημα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης μιλώντας για πάρτι εκατομμυρίων στην ενημέρωση των αποδήμων και τονίζει πως η θέση του κόμματός του για την επιστολική ψήφο είναι μια θέση αρχών.

Σύνταξη
Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά 117 νέες υποθέσεις στην Ελλάδα – Πυρά ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς
Στο μικροσκόπιο 03.03.26

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά 117 νέες υποθέσεις στην Ελλάδα – Πυρά ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Νέα Αριστερά χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως τους «καλύτερους πελάτες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας». Τι δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός θεσμός

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
«Διαφθορά» 03.03.26

Τσουκαλάς: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Αυτή η εικόνα δεν αξίζει στην Ελλάδα, δεν αξίζει στους Έλληνες. Το απόστημα της διαφθοράς θα σπάσει μόνο με την πολιτική αλλαγή», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου - Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την ατζέντα των συνομιλιών

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων
ΠΑΣΟΚ 03.03.26

Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προκρίνει την άμεση εκλογή του προέδρου και του συμβουλίου της κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη, ταυτόχρονα με τη θεσμική και οικονομική τους θωράκιση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη: «Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο» λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη: «Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο» λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Η συνάντηση που διήρκησε 40 λεπτά, έγινε προκειμένου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό για τις κινήσεις της χώρας στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Ανησυχεί για την επόμενη μέρα ο Μερτς – Δεν υπάρχει διατυπωμένη στρατηγική
Χωρίς στρατηγική 04.03.26

Ανησυχεί ο Μερτς για την επόμενη μέρα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» του Ιράν, επισημαίνει ο Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την ανησυχία του για την «επόμενη μέρα».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνει ο ΟΗΕ
ΟΗΕ 04.03.26

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα» στη Μέση Ανατολή

«Πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, για τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το τίμημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Κριτική στο Ιράν ασκεί ο Φιντάν για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών
Τουρκία 04.03.26

Κριτική στο Ιράν από τον Φιντάν

Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, ο Χακίν Φιντάν, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Στον τελικό οι Μαδριλένοι, «άγγιξαν» επική ανατροπή οι Καταλανοί (vid)
Copa del Rey 04.03.26

Στον τελικό η Ατλέτικο, «άγγιξε» επική ανατροπή η Μπαρτσελόνα (3-0)

Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε κόντρα στην Ατλέτικο προηγήθηκε με 3-0, αλλά δεν πέτυχε την ολική ανατροπή, με τους Ροχιμπλάνκος να περνούν στον τελικό του ισπανικού Κυπέλλου χάρη στο 4-0 του πρώτου ματς.

Σύνταξη
Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ
Τραμπ και Πούτιν 03.03.26

Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Άλλοι φοβούνται ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ θα είναι η Ρωσία.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)
Προκριματικά Παγκ. Κυπέλλου 03.03.26

Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)

Η Εθνική Γυναικών κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο του «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», νίκησε με 3-0 τη Γεωργία κι έκανε ιδανική εκκίνηση στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Σύνταξη
Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»
Πλοία στη Μεσόγειο 03.03.26

Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό απέδωσε ευθύνες στο Ιράν για τις εξελίξεις. Ωστόσο, χαρακτήρισε παράνομες τις ενέργειες ΗΠΑ-Ισραήλ, το οποίο κάλεσε να μην κλιμακώσει με τον Λίβανο.

Σύνταξη
«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας
Σφοδρές αντιδράσεις 03.03.26

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας

Η Ισπανία «δεν δέχεται εκβιασμούς ή υποδείξεις», απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και η Κομισιόν κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να σεβαστεί τις συμφωνίες με την ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Λίβερπουλ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο
Δίκοπο μαχαίρι 03.03.26

Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο

«Γιατί κανείς δεν με πήρε από εκεί και δεν με προστάτευσε;», αναρωτήθηκε η Λίντσεϊ Λόχαν σε πρόσφατη συνέντευξή της, αναφερόμενη στα εφηβικά της χρόνια ως ανερχόμενη ηθοποιός.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας
Δυσμενή σενάρια 03.03.26

H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας

Η Ευρώπη μπορεί να είναι η μεγάλη οικονομία που θα πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί η Οxford Economics. Σενάρια για πλήγμα και στην απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
