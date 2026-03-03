Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη

Στην εκδήλωση «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική – Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό» μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραθέτοντας τις προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών απέναντι στην πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης.

Κάνοντας λόγο για ένα «Ενιαίο Masterplan Αντιπλημμυρικής Προστασίας για ολόκληρη την Αττική», ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε τέσσερις παρεμβάσεις που είναι «άμεσα εφαρμόσιμες», όπως είπε:

1. «Ψηφιακή Χαρτογράφηση με Τεχνητή Νοημοσύνη: Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε με εργαλεία του περασμένου αιώνα. Χαρτογραφούμε με ακρίβεια τον κίνδυνο σε κάθε γειτονιά της Αττικής, με δορυφορικά συστήματα, γεωχωρικά δεδομένα και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτή η γνώση θα είναι δημόσια, προσβάσιμη σε κάθε πολίτη.

2. »Υποχρεωτική ενσωμάτωση των χαρτών κινδύνου στον πολεοδομικό σχεδιασμό: Κανένα Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν μπορεί να εγκρίνεται χωρίς πρόβλεψη αντιπλημμυρικής θωράκισης. Τέλος στη διαχρονική ανοχή δόμησης πάνω σε φυσικές διόδους του νερού.

3. »Εθνικό Ψηφιακό Μητρώο Ρεμάτων: Για να ξέρουμε πού βρίσκεται ο κίνδυνος και να προχωρήσουμε σε άμεσες διανοίξεις και καθαρισμούς, με βάση την επιστήμη.

4. »Διαχωρισμό Αρμοδιοτήτων και σαφή ανάθεση ευθύνης για την πρόληψη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως βασική προτεραιότητα, για να γίνουν όλα αυτά πράξη «την ίδρυση ενός Μητροπολιτικού Συντονιστικού Οργάνου Προστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές για την Αττική. Όχι ενός ακόμη γραφειοκρατικού επιπέδου. Αλλά ενός θεσμικού κέντρου συντονισμού και ιεράρχησης έργων και διαρκούς λογοδοσίας, ώστε να σταματήσει το ‘μπαλάκι των ευθυνών’, το οποίο μας έχει κουράσει όλους, και ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων», υπογράμμισε.

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει και την Πολιτική Προστασία ως πεδίο επικοινωνίας»

Ταυτόχρονα, σημείωσε πως «η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για την αντιπλημμυρική προστασία χαρακτηρίζεται από τρία διαρθρωτικά ελλείμματα: Έλλειψη πρόβλεψης, έλλειψη διαλειτουργικότητας και έλλειμμα λογοδοσίας και συνοχής».

Αφού επισήμανε ότι «η κλιματική κρίση δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την ανεπάρκεια του κράτους», καθώς είναι μια νέα πραγματικότητα «που απαιτεί σχέδιο και πρόληψη, απαιτεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα», κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «αντιμετωπίζει και την Πολιτική Προστασία ως πεδίο επικοινωνίας. Αντί να επενδύει συστηματικά στην πρόληψη, επιλέγει να παρεμβαίνει εκ των υστέρων. Με αποζημιώσεις, με έκτακτες ρυθμίσεις, με συγκεντρωτισμό».

«Ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης»

Παράλληλα, τόνισε πως «χρειαζόμαστε μια Αυτοδιοίκηση με σαφείς αρμοδιότητες, επαρκή χρηματοδότηση και πραγματική δυνατότητα σχεδιασμού», προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για:

• «Ενίσχυση των ΟΤΑ με εξειδικευμένο προσωπικό.

• »Οικονομική αυτοτέλεια με ένα Ανταποδοτικό Τέλος Ανθεκτικότητας.

• »Επένδυση στην καινοτομία και στα νέα οικοδομικά υλικά που μειώνουν το κόστος των δικτύων».

«Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη»

«Κλείνοντας, θέλω να απευθυνθώ σε κάθε κάτοικο της Αττικής που αγωνιά για την επόμενη νεροποντή. Σε κάθε επαγγελματία που φοβάται ότι μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να χαθεί ο κόπος μιας ζωής. Σε όλους αυτούς το ΠΑΣΟΚ λέει καθαρά: υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει άλλο πολιτικό σχέδιο. Τι χρειαζόμαστε; Εμπιστοσύνη για την πολιτική αλλαγή. Σας προτείνουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως «αυτό το συμβόλαιο σημαίνει βαθιά αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Είναι ένα συμβόλαιο που αποδεικνύει στην πράξη ότι πρέπει να επενδύσουμε στη διαφάνεια για να τελειώσουμε τις απευθείας αναθέσεις. Να επενδύσουμε στην αξιοκρατία αντί των ‘γαλάζιων’ ρουσφετιών. Να επενδύσουμε στο σχέδιο αντί της εκάστοτε επικοινωνιακής διαχείρισης των ευθυνών μίας καταστροφής».