Ο Έβρος βρίσκεται ακόμα αντιμέτωπος με τον κίνδυνο η υπερχείλιση του ποταμού να πλήξει χωριά και κατοικίες, αλλά τις τελευταίες ώρες τα μηνύματα είναι πιο θετικά καθώς η στάθμη των νερών έχει υποχωρήσει κατά πέντε εκατοστά.

Σε κίνδυνο βρίσκεται το χωριό Τυχερό καθώς υπάρχει φόβος ότι εκεί θα είναι το επόμενο ανάχωμα που θα σπάσει.

Μέχρι και τις 6-7 Μαρτίου δεν διαφαίνονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή, ενώ στρατιώτες από το φυλάκιο της περιοχής, ενισχύουν τα αναχώματα.

Μέχρι στιγμής 150.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει ενώ στην κορύφωση του φαινομένου περίπου 1.600 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο κατέληγαν στον ποταμό, κυρίως από το φράγμα του Ιβαΐλοβγκραντ.

Κοντά σε κατοικημένες περιοχές

Στην περιοχή του Σουφλίου έχουν σπάσει τέσσερα αναχώματα σε Κορνοφωλιά, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ως και 70 χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Η κατάσταση ξυπνά μνήμες στους κατοίκους από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2015.

Στα Λάβαρα, οι κάτοικοι είδαν για πρώτη φορά τα νερά να υποχωρούν και σε αυτό συντέλεσε και το σπάσιμο φράγματος σε τοπικό χωριό στη Βουλγαρία.

Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνονται τα νερά να έχουν καλύψει σχεδόν το ύψος των πινακίδων κυκλοφορίας.

Οι αγρότες βιώνουν μετά από πολλά χρόνια πρωτόγνωρες καταστάσεις και η ζημιά που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες τους είναι τεράστια. «Η σπορά ενός στρέμματος με σιτάρι κόστισε 80 ευρώ, και το κράτος θα αποζημιώσει τον αγρότη με 70 ευρώ για το σύνολο της έκτασης που έσπειρε. Κι αυτά τα 70 ευρώ θα τα πάρει μετά από δυο χρόνια» ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ, Γιώργος Μαθιουδάκης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες για να αποσυρθούν τα νερά από τα χωράφια, ενώ η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα μπορέσει να γίνει μόνο αφού υποχωρήσει η στάθμη. Αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα έχουν ήδη υποστεί σοβαρές καταστροφές, με τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία να αναμένονται σημαντικές.

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές εκτάσεις που έχουν πλημμυρίσει, η χειμερινή σπορά θεωρείται χαμένη, προκαλώντας άμεση οικονομική ζημιά στους παραγωγούς.