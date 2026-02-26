Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η Περιφερειακή Ενότητα στον Έβρο, από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, με τα νερά να φτάνουν και σε κατοικημένες περιοχές και τη στάθμη του νερού στον ποταμό να βρίσκεται ακόμη σε ανησυχητικά επίπεδα.

Η μεγάλη ποσότητα νερού που κατέβηκε αυτές τις μέρες από τη Βουλγαρία, μέσω των παραποτάμων Άρδα, Τούντζα και Ερυθροπόταμο, είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο Έβρος, να σπάσουν αναχώματα προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και πολύ μεγάλες καταστροφές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Η βιβλική καταστροφή αποτυπώνεται στον αριθμό των πλημμυρισμένων εκτάσεων, καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή σε καλλιέργειες και σοβαρές ζημιές στις υποδομές.

Η στάθμη του ποταμού ξεπέρασε το όριο συναγερμού των 6,40 μέτρων, φτάνοντας ακόμη και τα 7 μέτρα στα Λάβαρα Σουφλίου.

Πλημμύρες στον Έβρο: Αγωνιούν οι κάτοικοι, ανυπολόγιστες οι ζημιές

Τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ασκούν ασφυκτική πίεση στα αναχώματα και τις παραποτάμιες εκτάσεις, εντείνοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων, με τους κατοίκους να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Φέρες, Τυχερό, Σουφλί, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Εκτός από τις καλλιέργειες που χάθηκαν κάτω από το νερό, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες φθορές στο οδικό δίκτυο και σε αγροτικές εγκαταστάσεις.

Η χρονιά χάθηκε λένε οι αγρότες

«Η χρονιά χάθηκε», δήλωσε παραγωγός στην ΕΡΤ και πρόσθεσε ότι ακόμη κι αν επιχειρηθεί επανακαλλιέργεια, η απόδοση θα είναι σημαντικά μειωμένη. Οι αγρότες τονίζουν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερη εάν υπήρχε έντονη χιονόπτωση στον Γράμμο, καθώς το λιώσιμο του χιονιού θα αύξανε ακόμη περισσότερο τον όγκο των υδάτων και θα επιβάρυνε τη ροή του ποταμού.

Το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη και η ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση παραμένει έντονη.

Η κατάσταση που βιώνει ο Έβρος είναι η χειρότερη που έχει αντιμετωπίσει από το 2015.

Η περιοχή έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» έως την Παρασκευή.