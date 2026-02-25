newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 08:16
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»
Ελλάδα 25 Φεβρουαρίου 2026, 09:04

Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»

Τα πλημμυρικά φαινόμενα εναλλάσσονται με τη ξηρασία και τη λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή δείχνει στον Εβρο τα πολλά πρόσωπα της - Μιλούν στο in o δήμαρχος Σουφλίου, οι υδρογεωλόγοι Κώστας Βουδούρης και Παναγιώτης Σαμπατακάκης, ο Κώστας Λαγουβάρδος και ο διευθυντής του Μουσείου Μεταξιού Σουφλίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
A
A
Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Spotlight

Το καταστροφικό γεγονός των 150.000 πλημμυρισμένων στρεμμάτων στον Εβρο, θυμίζει χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου, μιας και οι προειδοποιήσεις για τις εκτεταμένες πλημμύρες προαναγγέλλονταν ήδη από τις 7 Φεβρουαρίου.

Τη συγκεκριμένη ημερομηνία ο Δήμος Διδυμοτείχου εξέδιδε έκτακτη ανακοίνωση στην οποία αναφέρονταν και τα εξής:

«Λόγω του μεγάλου όγκου υδάτων, αυτή τη στιγμή ανοίγουν τα θυροφράγματα Πυθίου, με άμεσο αποτέλεσμα την εκτόνωση των πιέσεων αλλά και την πλημμύρα αγροτεμαχίων και εκτάσεων στον κάμπο Πυθίου – Ρηγίου – Σοφικού. Οι κάτοικοι και αγρότες της περιοχής παρακαλούνται άμεσα να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας».

Τελικά, παρά τα λίγα που μπορούσαν να πράξουν κάτοικοι και αγρότες, και με τον Εβρο να βρίσκεται εδώ και μία εβδομάδα  σε κατάσταση «Red Code», η ανεξέλεγκτη κάθοδος του νερού από την ορεινή ζώνη του Αρδα δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο στον δρόμο της σαρώνοντας στο πέρασμα της 150.000 στρέμματα και οδηγώντας σε κατάρρευση το ανάχωμα στο αγρόκτημα της Κορνοφωλιάς στο Δήμο Σουφλίου αλλά και το ανάχωμα στο ύψος του οικισμού της Μάνδρας.

Αν και το ύψος του νερού στον ποταμό υποχώρησε στα 6,75 μέτρα από τα 7,15 μ. όπου είχε φτάσει, την Τρίτη 24Φεβρουαρίου, ρήγμα εμφάνισε και το ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου στον κεντρικό Εβρο, με το νερό να περνά στα αγροκτήματα Αμορίου, Κισσαρίου και Λαβάρων.

Χάρτης που απεικονίζει τις πλημμυρισμένες εκτάσεις σε Ροδόπη και Εβρο βάσει δεδομένων από τον δορυφόρο Sentinel -2 από τον Ιανουάριο του 2026 μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου | Επεξεργασία δεδομένων: Αλεξάνδρα Γκεμιτζή, καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πλημμυρικά φαινόμενα επί 10 μέρες

Ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος λέει μιλώντας στο in πως στην πραγματικότητα τα πλημμυρικά φαινόμενα ξεκίνησαν να κάνουν την εμφάνιση τους πριν από 10 μέρες. «Τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη φάση του φαινομένου. Είναι μεγάλη η πίεση που ασκεί ο όγκος του νερού στα αναχώματα» σημειώνει ο δήμαρχος, αναφέροντας πως την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου τα μηχανήματα έργου στο πεδίο έδιναν μάχη για να μην κάνουν την εμφάνισή τους τα πλημμυρικά φαινόμενα και στον αστικό ιστό στα Λάβαρα, στη Μάνδρα και στο Κισσάριο.

Ο κ. Καλακίκος περιγράφει τις αγωνιώδεις στιγμές που ζουν οι κάτοικοι της περιοχής: «Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Πάνω από 12 μηχανήματα αντλητικά κάνουν τις απαραίτητες αντλήσεις. Αστυνομία, Πυροσβεστική, Στρατός, η Περιφέρεια, ο Δήμος, όλοι βρίσκονται στο πεδίο. Είναι μεγάλη η κινητοποίηση γιατί αναμένεται περισσότερος όγκος νερού να κατέβει προς τις πεδινές περιοχές. Μαθαίνουμε και για νέες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στη Βουλγαρία. Δυστυχώς οι αγροτικές καλλιέργειες έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση».

«Στην ουσία, όλος ο κάμπος του Εβρου είναι πλημμυρισμένος» λέει με τη σειρά του, όχι χωρίς απογόητευση και θυμό και ο Γιώργος Τσακίρης, διευθυντής του Μουσείου Τέχνης Μεταξιού Σουφλίου.

Συνεχίζοντας να περιγράφει τις δύσκολες στιγμές λέει στο in τα εξής: «Oι μόνιμοι κάτοικοι του Εβρου ζούμε με αυτόν τον φόβο και ειδικά οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του Εβρου, Αμόριο, Κισσάριο κ.τ.λ.  Είμαστε για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Παρακολουθούμε το ίδιο πρόβλημα να επαναλαμβάνεται κάθε μερικά χρόνια ενώ στο μεσοδιάστημα δεν υλοποιούνται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Το καλοκαίρι παρακολουθούμε την έντονη ξηρασία και τη χαμηλή στάθμη του ποταμού και τον χειμώνα τις περιουσίες μας να πλημμυρίζουν. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε στερέψει τόσο πολύ το ποτάμι που πολλά σημεία του τα διέσχιζες με τα πόδια. Φέτος τον χειμώνα όμως, το νερό από ευλογία έγινε για εμάς κατάρα».

Τον φετινό Φεβρουάριο πάντως, στην περιοχή «πρωταγωνίστησαν» τα ακραία ύψη βροχής. Οπως εξηγεί ο επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Κώστας Λαγουβάρδος: « Ο Εβρος είναι μία από τις περιοχές που επηρεάστηκε από τις πολυήμερες βροχοπτώσεις οι οποίες πλήττουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας- Ηλεία, Δυτική Στερέα Ελλάδα, Ηπειρος και Θράκη. Σε αυτές τις περιοχές έχουμε ασταμάτητες βροχοπτώσεις, χωρίς κανέναν διάλειμμα, που φτάνουν ακόμα και τις 30 μέρες».

Η αιτία της πλημμύρας και το φετινό διπλό παράδοξο στον Εβρο

Ο έμπειρος υδρογεωλόγος και διευθυντής Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας του ΕΑΓΜΕ (π. ΙΓΜΕ) Παναγιώτης Σαμπατακάκης εξηγεί πως το τμήμα του ποταμού Εβρου το οποίο προκαλεί τη μεγάλη πλημμύρα προέρχεται από τον Αρδα, μία από τις υπολεκάνες του Εβρου, ο άνω ρους του οποίου βρίσκεται στη Βουλγαρία, στα σύνορα με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Σαμπατακάκη φέτος στον Εβρο τα νερά πλημμύρισαν τον κάμπο από δύο κατευθύνσεις.

«Εκτος από τις ασυνήθιστα πολλές βροχοπτώσεις, οι ταυτόχρονα υψηλές θερμοκρασίες για μήνα Φεβρουάριο, οδήγησαν σε ένα βίαιο λιώσιμο των πάγων από τις χιονοπτώσεις. Μάλιστα, όταν τα χιόνια λιώνουν με τόσο γρήγορο τρόπο δεν εμπλουτίζουν όπως πρέπει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Το αποτέλεσμα είναι ο όγκος του νερού που δέχθηκε τον Φεβρουάριο ο Αρδας να είναι πολλαπλάσιος από το συνηθισμένο».

Ελλιπής διαχείριση και ελάχιστες υποδομές

Σε αυτό το σημείο ο κ. Σαμπατακάκης υπενθυμίζει την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ή αλλιώς «Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά».

Η συγκεκριμένη οδηγία ορίζει ανάμεσα σε άλλα πως τα κράτη μέλη της Ε.Ε πρέπει να έρχονται σε συμφωνία για τη διαχείριση των νερών από υδάτινους όγκους που εκτείνονται σε δύο ή και περισσότερες χώρες.

Στην περίπτωση του Αρδα, η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί σύμφωνα με τον κ. Σαμπατακάκη συνεννόηση και συνεργασία ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία για να κατασκευαστούν ταμιευτήρες, φράγματα και άλλα έργα υποδομών, τα οποία θα αποτρέπουν τις πλημμύρες και τους καλοκαιρινούς μήνες θα βοηθούν στην άρδευση, και στις δύο χώρες. «Εφεξής, τα καιρικά φαινόμενα θα μας εκπλήσσουν διαρκώς. Η Ελλάδα πρέπει να τρέξει συνεργασίες έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν τα κατάλληλα αντιπλημμυρικά έργα».

Ο υδρογεωλόγος, καθηγητής στο ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Βουδούρης χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη περιοχή «μια δύσκολη περίπτωση», υπενθυμίζοντας πως πλημμυρικά φαινόμενα στον Αρδα είχαν σημειωθεί και το 2010, το 2015 αλλά και το 2021.

Κατά τον ίδιο, απαιτούνται έργα υποδομών και συγκεκριμένα ορεινής υδρονομίας  στην ορεινή ζώνη του Αρδα αλλά και στον Ερυθροπόταμο στο Διδυμότειχο. «Η αντιμετώπιση της πλημμύρας απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση με έμφαση στα έργα στην ορεινή ζώνη του Εβρου, έτσι ώστε ο μεγάλος όγκος νερού από βροχοπτώσεις σε Βουλγαρία και Ελλάδα να μην καταλήγει στην πεδιάδα. Αυτή τη στιγμή, απουσιάζουν τα έργα αντιμετώπισης των πλημμυρικών επεισοδίων. Απουσιάζουν δηλαδή περισσότερα και πιο σύγχρονα αναχώματα και κυρίως η εκβάθυνση και η εκπλάτυνση της κοίτης του Εβρου έτσι ώστε να αυξηθεί η παροχέτευση του νερού στον ποταμό. Απαιτούνται επίσης διακρατικές συμφωνίες και συνεργασία με τη Βουλγαρία σε αυτόν τον τομέα».

Οπως βέβαια εξηγεί ο κ. Βουδούρης, για τη Βουλγαρία, η ορεινή ζώνη του Αρδα δεν είναι επικίνδυνη όπως είναι για εμάς, οπότε και οι γείτονες: «δεν έχουν το ίδο ενδιαφέρον και ανάγκη με εμάς να προχωρήσουν σε έργα σε αυτό το σημείο. Χρειάζεται η δική μας πρωτοβουλία για να εκκινήσουν αυτά τα έργα δεδομένου ότι αυτό προβλέπεται και από την Ε.Ε. Εχουν πραγματοποιηθεί κάποιες συνεργασίες ανάμεσα στις δύο χώρες, έχουν τρέξει κάποια προγράμματα σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με παρακολούθηση της στάθμης του ποταμού, ανταλλαγές στοιχείων κ.τ.λ, όμως όλα αυτά μένουν στο θεωρητικό επίπεδο».

Ο κ. Βουδούρης υπογραμμίζει πως τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρων- ΣΔΚΠ επικαιροποιήθηκαν, με σημαντική καθυστέρηση, πέρυσι. «Η περιοχή που πλημμύρισε στον Εβρο χαρακτηρίστηκε στο επικαιροποιημένο σχέδιο ως Ζώνη Υψηλού Κινδύνου και για αυτόν τον λόγο προβλέπονται έργα υποδομών. Εργα όμως ακόμα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Βλέπουμε ακόμα τους κατοίκους να τοποθετούν τσουβάλια με άμμο στην όχθη του ποταμού».

«Οι υποδομές είναι απαρχαιωμένες, ακατάλληλες» δίνει την εικόνα ο δήμαρχος Σουφλίου. Οπως λέει χαρακτηριστικά: «Το φράγμα Δερείου- Σουλίου εξαγγέλεται από το 1960. Ακόμα στη μελέτη είμαστε. Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες. Την ίδια ώρα, η Βουλγαρία προχωράει. Εχει κατασκευάσει υδροηλεκτρικά φράγματα, κάνει διαχείριση και αποθήκευση του νερού. Για αυτό και το καλοκαίρι τους ζητάμε νερό για την άρδευση και τον χειμώνα εξαρτόμαστε και πάλι από τους γείτονες για να μην πλημμυρίσουμε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κίνηση: Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική – Πού εντοπίζονται αυξημένα προβλήματα και καθυστερήσεις
Κίνηση 25.02.26

Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις

Μεγάλη κίνηση στους δρόμους - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας - Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25' προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Ελλάδα 25.02.26

Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Ο 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου. Η γιατρός, όπως καταγγέλλεται, φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών

Σύνταξη
Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112
Φωτογραφίες - Βίντεο 25.02.26

Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112

Η υπερχείλιση του Έβρου έχει προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, με περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, ενώ τα νερά απειλούν οικισμούς

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Χάρτης 24.02.26

Τα Τέμπη «δεν ήταν μια κακιά στιγμή» - Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο χρόνος πάγωσε. Τρία χρόνια από την αποφράδα ημέρα που 57 ψυχές έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας, κανείς δεν ξεχνά…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέμπη: Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα – Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες
Σε 12 λεπτά 24.02.26

Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες

Με την πληγή που άφησε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη να παραμένει ανοιχτό, τους συγγενείς των θυμάτων και μια ολόκληρη κοινωνία να αναζητεί οξυγόνο το νέο βίντεο της ΕΔΑΠΟ εστιάζει σε ένα από τα πιο σκοτεινά και κρίσιμα ερωτήματα της τραγωδίας: Την πυρόσφαιρα που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση.

Σύνταξη
Στρατιωτική θητεία: Από σήμερα σε εφαρμογή το νέο μοντέλο – Όλα όσα αλλάζουν
Ελλάδα 24.02.26

Πρεμιέρα για τη νέα στρατιωτική θητεία - Βίντεο και φωτογραφίες από την κατάταξη της Α' ΕΣΣΟ σε Θήβα και Αυλώνα

«Η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισής "Ατζέντα 2030"» έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας,

Σύνταξη
Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
Θάρρος 24.02.26

Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών

Οι φοιτητές/ριες της Σχολής Καλών Τεχνών δημιούργησαν μια τοιχογραφία που απεικονίζει μια από τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ αλλά με στόχο τη νίκη που θα τον εδραιώσει περισσότερο στην τετράδα της Euroleague, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική – Πού εντοπίζονται αυξημένα προβλήματα και καθυστερήσεις
Κίνηση 25.02.26

Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις

Μεγάλη κίνηση στους δρόμους - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας - Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25' προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Ελλάδα 25.02.26

Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Ο 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου. Η γιατρός, όπως καταγγέλλεται, φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών

Σύνταξη
Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)

Εντυπωσιακές εικόνες στην Ουαλία καθώς ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg επισκέφθηκε για πρώτη φορά το γήπεδο της Σουόνσι, μετά την απόφασή του να μπει στο ιδιοκτησιακό σχήμα της και γνώρισε την αποθέωση!

Σύνταξη
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται γρήγορα. Η παραγωγικότητά της, όχι και τόσο
The Economist 25.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται γρήγορα. Η παραγωγικότητά της, όχι και τόσο

Παρά τις υποσχέσεις για έκρηξη παραγωγικότητας χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς –τουλάχιστον όχι ακόμα. Και όλα δείχνουν ότι και η ΑΙ χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 25.02.26

Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις

Ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα από Airbnb, φθάνει έως το 45% ανάλογα με το ύψος των εσόδων - Ποιοι κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα, έως και διαγραφή από τις πλατφόρμες

Σύνταξη
Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά
Νομιμοποιώντας την ακροδεξιά 25.02.26

Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε σε «σύμφωνο αποκλεισμού» κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας. Και η γαλλική δεξιά σπεύδει να προειδοποιήσει ενάντια στην «επικίνδυνη ριζοσπαστική αριστερά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112
Φωτογραφίες - Βίντεο 25.02.26

Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112

Η υπερχείλιση του Έβρου έχει προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, με περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, ενώ τα νερά απειλούν οικισμούς

Σύνταξη
Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά
Κόσμος 25.02.26

Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη, ωστόσο η άφιξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν δείχνει πολεμικές προετοιμασίες

Σύνταξη
Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Προ των πυλών 25.02.26

Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έτος μεγάλων αλλαγών το 2030 - Από τρεις δημογραφικούς δείκτες θα εξαρτηθούν οι ανατροπές - Ποιες είναι οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν θα επηρεαστούν από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές

Ηλίας Γεωργάκης
Οι νέοι στη Δανία κάνουν συχνά σεξ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες
Αισθησιασμός 25.02.26

Οι νέοι στη Δανία κάνουν συχνά σεξ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες

Οι περιστασιακές σχέσεις στη Δανία είναι σε μεγάλο βαθμό συνηθισμένες και οι γυναίκες δεν κρίνονται για το αν είναι σεξουαλικά ενεργές - μήπως τελικά φταίει και αυτό για την ερωτική άνθηση στη χώρα;

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο