Σε «Red Code» ξανά ο Έβρος – Χιλιάδες στρέμματα κάτω από το νερό

Σε Red Code τίθεται από σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Eβρου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη 24.02.2026 έως και την Παρασκευή 27.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Eβρου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Πλημμύρισαν 150.000 στρέμματα

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στον δήμο Σουφλίου, ύστερα από τη θραύση του αναχώματος στο αγρόκτημα της Κορνοφωλιάς. Παράλληλα, σε κρίσιμη φάση παραμένει η κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου, μετά τη μεγάλη άνοδο της στάθμης του ποταμού Έβρου.

Η υποχώρηση του αναχώματος προκάλεσε ανεξέλεγκτη εισροή υδάτων, μετατρέποντας χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης σε μια απέραντη υδάτινη έκταση.

Η καταστροφή εκτιμάται ότι έχει ήδη επηρεάσει περισσότερα από 5.000 στρέμματα, με τις αγροτικές εκτάσεις να βρίσκονται κάτω από το νερό και τους παραγωγούς να βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται. Η εικόνα της περιοχής παραπέμπει σε λίμνη, ενώ η στάθμη των υδάτων συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία.