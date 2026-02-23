newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
Ελλάδα 23 Φεβρουαρίου 2026, 20:19

Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα

Η κατάσταση στον Έβρο επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει για έκτη συνεχόμενη μέρα ο Έβρος, αντιμετωπίζοντας εξαιρετικά έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Ως αποτέλεσμα, έχουν υποστεί θραύση αναχώματα και οικισμοί βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου, όταν ο δήμος Σουφλίου εξέδωσε ανακοίνωση για νέα θραύση αναχώματος. Συγκεκριμένα, στο ύψος του οικισμού της Μάνδρας, το ανάχωμα υποχώρησε με αποτέλεσμα τα νερά να κατακλύζουν το τοπικό αγρόκτημα. Οι αρχές έχουν επιβάλει αυστηρή απαγόρευση κάθε κίνησης στη συγκεκριμένη περιοχή για την ασφάλεια των πολιτών, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

YouTube thumbnail

Νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό στην περιοχή της Κορνοφωλιάς. Η θραύση εκεί οδήγησε στη σταδιακή πλημμύρα ολόκληρου του κάμπου του οικισμού. Παράλληλα, στην περιοχή των Ψαθάδων, τα νερά του Έβρου και του Ερυθροποτάμου υπερπήδησαν το ανάχωμα στην αρχή του φράχτη, διασχίζοντας τον κάμπο των Ψαθάδων με κατεύθυνση προς τον κάμπο του Αμορίου.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Ευάγγελο Πουλιλιό, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει πλέον αποκατασταθεί στον νότιο κόμβο του Διδυμοτείχου αλλά και στον κόμβο της Δαδιάς, όπου τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί επιλύθηκαν.

YouTube thumbnail

Διεκόπη και η υδροδότηση

Ταυτόχρονα, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Διδυμοτείχου (ΔΕΥΑΔ) εξέδωσε κατεπείγουσα οδηγία για τους κατοίκους των Ψαθάδων, της περιοχής Τσίγγλας και των ΣΟΑ Αεροπορίας. Λόγω των πλημμυρών, η υδροδότηση από το αντλιοστάσιο Ψαθάδων διεκόπη και η τροφοδοσία γίνεται πλέον από τη δεξαμενή του Καλέ στο Διδυμότειχο.

Μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της δεξαμενής των Ψαθάδων και να βγουν τα αποτελέσματα των απαραίτητων χημικών και μικροβιολογικών ελέγχων, το νερό του δικτύου κρίνεται ακατάλληλο για πόση, μαγείρεμα, σίτιση ή πλύσιμο τροφίμων.

Στιγμιότυπο από τις πλημμύρες στον Έβρο

Πάνω από 100.000 κάτω από τα νερά

Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς. Η Πολιτική Προστασία παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος δημοσίευσε ένα χαρακτηριστικό βίντεο που ανάρτησαν οι Τούρκοι από την απέναντι πλευρά του ποταμού Έβρου, στον δήμο Σούμπασι, το οποίο δείχνει όλες τις τουρκικές και ελληνικές εκτάσεις του ποταμού Έβρου πλημμυρισμένες. Κι όπως επισημαίνει παραφράζοντας το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα: “Εμείς Χριστό, αυτοί Αλλάχ, όμως και οι δυο μας χα και βαχ” για τον ποταμό Έβρο και τις πλημμύρες του.

«Προτεραιότητα να μην κινδυνεύσουν οικισμοί»

«Αυτή τη στιγμή, ο μεγάλος κίνδυνος θα υπάρχει αν έχουμε βροχές. Φαίνεται ότι το επόμενο διήμερο δε θα έχουμε και ελπίζω να σταθούμε τυχεροί, γιατί αν βρέξει δε θα μπορούμε να διώξουμε τα νερά, καθώς επιπρόσθετα νερό κατεβαίνει και από τα χιόνια που λιώνουν», επισήμανε ο κ. Καλαμίκος, προσθέτοντας ότι «ήδη εδώ και 10 μέρες στη Μάνδρα και κάποιους οικισμούς στο Σουφλί γίνονται αντλήσεις υδάτων, έχουμε εγκαταστήσει αντλίες στους οικισμούς».

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα φέρνουν σε απόγνωση τους αγρότες της περιοχής, καθώς «δεν είναι μόνο οι αγροτικές εκτάσεις που έχουν πλημμυρήσει από το νερό και φερτά υλικά αλλά και οι δρόμοι, τα καναλέτα, όλες οι υποδομές των χωραφιών».

Ο κ. Καλακίκος υπενθύμισε ότι για την προστασία των ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπεται καμία κίνηση ή δραστηριότητα στην παρέβρια περιοχή, ενώ για την αντιμετώπιση της κατάστασης συνδράμουν τον δήμο η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και ο Στρατός.

Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τις καταστροφές από τις πλημμύρες στον Έβρο, εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η κυβέρνηση δικαιολογείται με επίκληση ‘ακραίων καιρικών φαινομένων’, όμως πρόκειται για ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια», υπογραμμίζει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Φάμελλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καθυστερήσεις και τα λάθη στις επιδοτήσεις, την ευλογιά, την ερήμωση και την ακρίβεια, οι κάτοικοι του ακριτικού Έβρου έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με πλημμύρες το χειμώνα και με ξηρασία και πυρκαγιές το καλοκαίρι».

Τέλος, επισημαίνει πως «όλα τα μεγάλα λόγια του κ. Μητσοτάκη για τον Έβρο αποδεικνύονται επικοινωνιακό φιάσκο».

Όσα αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος:

«Ο Έβρος ξανά σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με την καταστροφή. Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, αναχώματα έχουν υποχωρήσει, οικισμοί απειλούνται και οι παραγωγοί βλέπουν τον κόπο τους να χάνεται.

Η κυβέρνηση δικαιολογείται με επίκληση ‘ακραίων καιρικών φαινομένων’, όμως πρόκειται για ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια.

Η ανικανότητα συμφωνίας για τα νερά του Άρδα, η απαξίωση δημόσιων πολιτικών και η έλλειψη σύγχρονων υποδομών, οδηγεί σε ξηρασία το καλοκαίρι και μετατρέπει τις βροχές σε απειλή τον χειμώνα.

Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καθυστερήσεις και τα λάθη στις επιδοτήσεις, την ευλογιά, την ερήμωση και την ακρίβεια, οι κάτοικοι του ακριτικού Έβρου έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με πλημμύρες το χειμώνα και με ξηρασία και πυρκαγιές το καλοκαίρι.

Όλα τα μεγάλα λόγια του κ. Μητσοτάκη για τον Έβρο αποδεικνύονται επικοινωνιακό φιάσκο.

Η χώρα χρειάζεται ισχυρή Πολιτεία, έργα και σχέδιο, σοβαρή Δημόσια πολιτική διαχείρισης υδάτων και πρόληψης φυσικών καταστροφών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ προτείνει:

– Δεσμευτική, διαφανή διακρατική συμφωνία με Βουλγαρία για τα νερά του Άρδα.

– Υλοποίηση σύγχρονων δημόσιων υποδομών.

– Ενιαίο σχέδιο διαχείρισης υδάτων για τον Έβρο, που θα συνδέει άρδευση και αντιπλημμυρική προστασία.

– Ενεργοποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Ξηρασίας – Λειψυδρίας, που έχει μείνει στο συρτάρι έξι χρόνια.

Ο Έβρος δεν αντέχει άλλο να πληρώνει την κυβερνητική ανικανότητα.

Πρέπει να φύγουν το συντομότερο».

Economy
Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

World
Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

inWellness
inTown
Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
ΕΛ.ΑΣ. 23.02.26

Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς

Σύνταξη
Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών
Prorata 23.02.26

Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών

Μια νεολαία που ωρίμασε πρόωρα, λόγω της κρίσης και της επισφάλειας, ακριβώς για τους ίδιους λόγους αδυνατεί να αυτονομηθεί, βιώνοντας τη νεότητα σαν παγίδα, σε ένα παρόν «μπλοκαρισμένης μετάβασης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών
Ελλάδα 23.02.26

Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών

Ο 74χρονος ορειβάτης ήταν ο πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς - Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ορειβατική κοινότητα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του
Δύο συλλήψεις 23.02.26

Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονιών του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη – Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου
Καθαρά Δευτέρα 23.02.26

Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη - Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου

Απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν, γιορτάζοντας τα Κούλουμα,. στο καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, παρότι η απουσία αέρα έκανε δύσκολο το εγχείρημα.

Σύνταξη
Αθήνα: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα κάθε χρόνο
Οικονομία 23.02.26

«Ο αόρατος φόρος»: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας κάθε χρόνο

Η Αθήνα είναι η πιο κυκλοφοριακά «φορτωμένη» πόλη της Ελλάδας. Από το 2024 μέχρι το 2025, η πόλη σημείωσε αύξηση 1,1 ποσοστιαίας μονάδας στον μέσο όρο συμφόρησης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κούλουμα στον Πειραιά με γλέντι και σαρακοστιανά υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ελλάδα 23.02.26

Κούλουμα στον Πειραιά με γλέντι και σαρακοστιανά υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Οι εκδηλώσεις στον Πειραιά κορυφώνονται σήμερα Καθαρά Δευτέρα με παραδοσιακό γλέντι και Κούλουμα στη Φρεαττύδα, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται εκεί για μια ακόμη χρονιά

Σύνταξη
Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023
ΠΟΕΔΗΝ 23.02.26

Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στηλιτεύει την υποχρηματοδότηση στην Υγεία, επισημαίνοντας με έμφαση ότι λόγω των συνθηκών «οι επαγγελματίες υγείας γυρίζουν τη πλάτη στο ΕΣΥ»

Σύνταξη
Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες
Ευλογιά Αιγοπροβάτων 23.02.26

Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες

Κτηνοτρόφοι απειλούνται με πρόστιμα επειδή θάβουν μόνοι τους τα νεκρά πρόβατα λόγω ευλογιάς εξαιτίας των καθυστερήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο πρόεδρος του ΣΕΚ - Για αναχρονιστικό σύστημα κάνει λόγο ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Σύνταξη
H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός
Απολιτίκ ή όχι; 23.02.26

H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός

Οι δηλώσεις του Αμπντάλαχ Αλ-Χατίμπ, του οποίου η ταινία «Chronicles from the Siege» κέρδισε το βραβείο της ενότητας «Perspectives» για νέους σκηνοθέτες, ολοκλήρωσαν μια Berlinale με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με τη Λεβερκούζεν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γερμανία για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ανατροπής και πρόκρισης.

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
ΕΛ.ΑΣ. 23.02.26

Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ροντινέι που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2) τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόκριση.

Σύνταξη
Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Έπσταϊν 23.02.26

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο Μάντελσον συνελήφθη για με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος» και ως ύποπτος για «ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ κατείχε δημόσιο αξίωμα».

Σύνταξη
ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Ουγγρική υπαναχώρηση 23.02.26

ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία

Για «οπισθοδρόμηση» μίλησε η Κάγια Κάλας, η οποία χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός, μία μέρα πριν από την επέτειο έναρξης του πολέμου. Και απέδωσε τις ενέργειες του Βίκτορ Όρμπαν σε εκλογική σκοπιμότητα.

Σύνταξη
Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery
Culture Live 23.02.26

Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix, ανοίγοντας έρευνα για πιθανή δημιουργία μονοπωλίου, ενώ η Paramount συνεχίζει τη νομική της αντεπίθεση

Σύνταξη
Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών
Prorata 23.02.26

Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών

Μια νεολαία που ωρίμασε πρόωρα, λόγω της κρίσης και της επισφάλειας, ακριβώς για τους ίδιους λόγους αδυνατεί να αυτονομηθεί, βιώνοντας τη νεότητα σαν παγίδα, σε ένα παρόν «μπλοκαρισμένης μετάβασης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 23.02.26

Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει λόγο, με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στον Έβρο για «ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια», τονίζοντας με έμφαση ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο

Σύνταξη
Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών
Ελλάδα 23.02.26

Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών

Ο 74χρονος ορειβάτης ήταν ο πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς - Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ορειβατική κοινότητα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου
Θέτει όρους 23.02.26

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στη Σλοβακία να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Σύνταξη
Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του
Δύο συλλήψεις 23.02.26

Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονιών του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Σύνταξη
Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Δείτε βίντεο 23.02.26

Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο - Πώς εντοπίστηκε ο ηγέτης του καρτέλ JNGC, «Ελ Μέντσο» - Ανησυχία για το Μουντιάλ του καλοκαιριού που συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά

Σύνταξη
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
