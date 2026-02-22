Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες
Ο δήμαρχος Σουφλίου επισημαίνει ότι για την προστασία των ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπεται καμία κίνηση ή δραστηριότητα στην παρέβρια περιοχή - Σε απόγνωση οι αγρότες, μάχη να μην πλημμυρίσουν τα χωριά
Εκτάσεις δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων δηλαδή ολόκληρη η παρέβρια περιοχή του Δήμου Σουφλίου, έχει πλημμυρίσει εξαιτίας της μεγάλης ανόδου των υδάτων του ποταμού Έβρου.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο, το πρωί έσπασε το ανάχωμα στην Κορνοφωλιά και το απόγευμα, το ανάχωμα στη Μάνδρα και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας εστιάζεται στο να προστατευτούν οι οικισμοί.
Η κατάσταση είναι τραγική στις παρέβριες περιοχές τόσο στην Ελλάδα όσο και απέναντι στην Τουρκία στην περιοχή του Σουφλίου.
Ο δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος δημοσίευσε ένα χαρακτηριστικό βίντεο που ανάρτησαν οι Τούρκοι από την απέναντι πλευρά του ποταμού Έβρου, στον δήμο Σούμπασι, το οποίο δείχνει όλες τις τουρκικές και ελληνικές εκτάσεις του ποταμού Έβρου πλημμυρισμένες. Κι όπως επισημαίνει παραφράζοντας το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα: “Εμείς Χριστό, αυτοί Αλλάχ, όμως και οι δυο μας χα και βαχ” για τον ποταμό Έβρο και τις πλημμύρες του. Σημειώνει ο κ.Καλακίκος:
Εικόνες από την πλευρά της Τουρκίας
«Έχουν πλημμυρίσει σχεδόν 60.000 στρέμματα από το Τυχερό μέχρι το Αμόριο, έχουν κατακλυστεί οι αγροτικές εκτάσεις σε ολόκληρη την παρέβρια περιοχή. Προτεραιότητα είναι να μην κινδυνεύσουν οικισμοί, να προστατευτούν τα σπίτια, όμως ο όγκος του νερού αυξάνεται», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καλακίκος.
«Αυτή τη στιγμή, ο μεγάλος κίνδυνος θα υπάρχει αν έχουμε βροχές. Φαίνεται ότι το επόμενο διήμερο δε θα έχουμε και ελπίζω να σταθούμε τυχεροί, γιατί αν βρέξει δε θα μπορούμε να διώξουμε τα νερά, καθώς επιπρόσθετα νερό κατεβαίνει και από τα χιόνια που λιώνουν», επισήμανε, προσθέτοντας ότι «ήδη εδώ και 10 μέρες στη Μάνδρα και κάποιους οικισμούς στο Σουφλί γίνονται αντλήσεις υδάτων, έχουμε εγκαταστήσει αντλίες στους οικισμούς».
Ο δήμαρχος σημείωσε ότι τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα φέρνουν σε απόγνωση τους αγρότες της περιοχής, καθώς «δεν είναι μόνο οι αγροτικές εκτάσεις που έχουν πλημμυρήσει από το νερό και φερτά υλικά αλλά και οι δρόμοι, τα καναλέτα, όλες οι υποδομές των χωραφιών».
Ο κ. Καλακίκος υπενθύμισε ότι για την προστασία των ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπεται καμία κίνηση ή δραστηριότητα στην παρέβρια περιοχή, ενώ για την αντιμετώπιση της κατάστασης συνδράμουν τον δήμο η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και ο Στρατός.
Το πρωί, ο δήμαρχος Σουφλίου σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέφερε την αντίστοιχη κατάσταση που επικρατεί στην πλευρά της Τουρκίας , σημειώνοντας πως οι εικόνες δείχνουν ξεκάθαρα πως οι πλημμύρες δεν γνωρίζουν σύνορα. «Σε τέτοιες στιγμές θυμόμαστε ότι, πέρα από σύνορα και διαφορές, όλοι μοιραζόμαστε τον ίδιο πόνο και την ίδια ελπίδα: να προστατεύσουμε όσα χτίσαμε με κόπο και να σταθούμε όρθιοι».
