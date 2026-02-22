Ο Έβρος τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό την περασμένη εβδομάδα λόγω κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων που τελικά πλήττουν τον νομό και ιδίως τις περιοχές κοντά στον ποταμό. (Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου από την εφημερίδα «Η Γνώμη»).

Σήμερα το πρωί έσπασε το ανάχωμα στην περιοχή Κορνοφωλιας με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει σταδιακά ο κάμπος του οικισμού.

Στην περιοχή των Ψαθάδων, στην αρχή του φράχτη, τα νερά του Έβρου και του Ερυθροποτάμου υπερπήδησαν του αναχώματος περνάνε μέσα από τον κάμπο Ψαθάδων και οδεύουν προς τον κάμπο Αμορίου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

‼ Πλημμυρισμένες παραμένουν τεράστιες αγροτικές εκτάσεις στο Διδυμότειχο μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Ο Δήμαρχος Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου εκφράζει φόβους ότι τα νερά ενδέχεται να απειλήσουν και τον αστικό ιστό.#deltatv #Διδυμότειχο #Έβρος #Πλημμύρες pic.twitter.com/7UUaymBIEd — DELTA TV (@deltatelevision) February 22, 2026

Υπό πίεση Σουφλί και Διδυμότειχο

Ιδιαίτερη πίεση δέχονται το Σουφλί και το Διδυμότειχο. Ήδη από χθες συνεργεία του δήμου και του στρατού στο Σουφλί τοποθετούσαν σάκους με άμμο σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής ώστε να μην υπερπηδήσει το νερό προστατεύοντας την πόλη.

Λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή Ψαθάδων, ο Δήμος Διδυμοτείχου ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμο Ψαθάδων, περιοχής Τσίγγλας και ΣΟΑ Αεροπορίας για την προληπτική απαγόρευση χρήσης του νερού του δικτύου.

Η υδροδότηση διακόπηκε από το αντλιοστάσιο Ψαθάδων και θα γίνει από την δεξαμενή του Καλέ στο Διδυμότειχο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του τοπικού Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Ευάγγελου Πουλιλιού στην ΕΡΤ, τα προβλήματα οδικής κυκλοφορίας στο νότιο κόμβο του Διδυμοτείχου αλλά και στον κόμβο της Δαδιάς έχουν αποκατασταθεί.

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάνω από 100.000 είναι τα στρέμματα που έχουν πλημμυρίσει στο νομό .

Οι έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή και τη γειτονική Βουλγαρία έχουν οδηγήσει σε άνοδο της στάθμης του νερού στον ποταμό Έβρο και στους παραπόταμούς του, Ερυθροπόταμο και Άρδα αρκετά πάνω από τα επίπεδα συναγερμού.

Μεγάλες πλημμύρες σημειώθηκαν και το 2015 ενώ οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2023 έχουν επιδεινώσει την κατάσταση του εδάφους.