newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έβρος: Έσπασαν φράγματα – Πλημμύρισαν πάνω από 100.000 στρέμματα – Απαγόρευση χρήσης νερού στο Διδυμότειχο
Ελλάδα 22 Φεβρουαρίου 2026, 16:08

Έβρος: Έσπασαν φράγματα – Πλημμύρισαν πάνω από 100.000 στρέμματα – Απαγόρευση χρήσης νερού στο Διδυμότειχο

Σε κόκκινο συναγερμό ο Έβρος - Τα πλημμυρικά φαινόμενα ξυπνούν μνήμες της καταστροφής του 2015

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Spotlight

Ο Έβρος τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό την περασμένη εβδομάδα λόγω κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων που τελικά πλήττουν τον νομό και ιδίως τις περιοχές κοντά στον ποταμό. (Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου από την εφημερίδα «Η Γνώμη»).

Σήμερα το πρωί έσπασε το ανάχωμα στην περιοχή Κορνοφωλιας με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει σταδιακά ο κάμπος του οικισμού.

Στην περιοχή των Ψαθάδων, στην αρχή του φράχτη, τα νερά του Έβρου και του Ερυθροποτάμου υπερπήδησαν του αναχώματος περνάνε μέσα από τον κάμπο Ψαθάδων και οδεύουν προς τον κάμπο Αμορίου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

YouTube thumbnail

Υπό πίεση Σουφλί και Διδυμότειχο

Ιδιαίτερη πίεση δέχονται το Σουφλί και το Διδυμότειχο. Ήδη από χθες συνεργεία του δήμου και του στρατού στο Σουφλί τοποθετούσαν σάκους με άμμο σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής ώστε να μην υπερπηδήσει το νερό προστατεύοντας την πόλη.

Λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή Ψαθάδων, ο Δήμος Διδυμοτείχου ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμο Ψαθάδων, περιοχής Τσίγγλας και ΣΟΑ Αεροπορίας για την προληπτική απαγόρευση χρήσης του νερού του δικτύου.

Η υδροδότηση διακόπηκε από το αντλιοστάσιο Ψαθάδων και θα γίνει από την δεξαμενή του Καλέ στο Διδυμότειχο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του τοπικού Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Ευάγγελου Πουλιλιού στην ΕΡΤ, τα προβλήματα οδικής κυκλοφορίας στο νότιο κόμβο του Διδυμοτείχου αλλά και στον κόμβο της Δαδιάς έχουν αποκατασταθεί.

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάνω από 100.000 είναι τα στρέμματα που έχουν πλημμυρίσει στο νομό .

Οι έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή και τη γειτονική Βουλγαρία έχουν οδηγήσει σε άνοδο της στάθμης του νερού στον ποταμό Έβρο και στους παραπόταμούς του, Ερυθροπόταμο και Άρδα αρκετά πάνω από τα επίπεδα συναγερμού.

Μεγάλες πλημμύρες σημειώθηκαν και το 2015 ενώ οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2023 έχουν επιδεινώσει την κατάσταση του εδάφους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά
Ελλάδα 22.02.26

Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά

Ο 47χρονος μετά το επεισόδιο πέταξε την καραμπίνα στις εκβολές ποταμού στο Καμάρι στο Αίγιο υπέδειξε το σημείο στους αστυνομικούς και μετά από έρευνες αστυνομικών και δυτών εντοπίστηκε.

Σύνταξη
Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Ο 74χρονος ήταν επικεφαλής ομάδας 17 μελών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή στο Βελούχι - Όσοι τον γνωρίζουν αναφέρουν ότι έχει μεγάλη εμπειρία

Σύνταξη
Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών
Ελλάδα 22.02.26

Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών

Ο χώρος που ανακαινίστηκε πριν λίγους μήνες στο Κρατικό Νίκαιας έχει ήδη πλημμυρίσει τρεις φορές λόγω βλαβών σε σωλήνες και έντονων βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Καισαριανή: Ο Guardian για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 – «Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους»
Διεθνής απήχηση 22.02.26

Καισαριανή: Ο Guardian για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 – «Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους»

Ο Guardian, δημοσιεύει αφιέρωμα για το θάρρος των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ιστορικών φωτογραφιών που είδαν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Madre mia, έρχονται οι “tsiliadoroi”
Θέμα και στο εξωτερικό 22.02.26

Madre mia, έρχονται οι “tsiliadoroi”

Στην Ισπανία και την υπόλοιπη Ευρώπη ανησυχούν ότι οι… τσιλιαδόροι της Ελλάδας θα εμφανιστούν και στους δικούς τους δρόμους. Θέμα στην El Mundo η Ελλάδα ως το επίκεντρο μιας νέας μορφής «αστικής παραοικονομίας»

Γεώργιος Μαζιάς
Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»
Ελλάδα 22.02.26

Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»

Σε ηλικία 10 ετών, ο Τάσος Χατζηαναστασίου είδε με τα ίδια του τα μάτια την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944

Σύνταξη
Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή
Διαδοχικές Κακοκαιρίες 22.02.26

Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή

Καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων, υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων - Οι διαδοχικές κακοκαιρίες έχουν καταφέρει μεγάλο πλήγμα στις υποδομές από άκρη σε άκρη στη χώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μιλούν στο in ο επίκουρος καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Μιχάλης Διακάκης και ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες
Ελλάδα 22.02.26

Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες

Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Λήμνο, η δήμαρχος του νησιού Ελεονώρα Γεώργα, απέστειλε αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με το οποίο ζητά την κήρυξη του συνόλου του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
Θεσσαλονίκη 22.02.26

Αναστάτωση σε πτήση λόγω μεθυσμένου επιβάτη - Συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Ο 30χρονος περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους που βρισκόταν σε πτήση προς της Θεσσαλονίκη σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα

Σύνταξη
Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής
Ελλάδα 22.02.26

Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών προκαλούν αντιδράσεις αφού πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
Πάτρα: Σήμερα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού – Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση
Ξέφρενο γλέντι 22.02.26

Στην Πάτρα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού - Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση

Πρωταγωνιστές του Καρναβαλιού στην Πάτρα θα είναι για μία ακόμα χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της πόλης, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού»

Σύνταξη
Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο
Ελλάδα 22.02.26

Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή στο Βελούχι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά
Ελλάδα 22.02.26

Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά

Ο 47χρονος μετά το επεισόδιο πέταξε την καραμπίνα στις εκβολές ποταμού στο Καμάρι στο Αίγιο υπέδειξε το σημείο στους αστυνομικούς και μετά από έρευνες αστυνομικών και δυτών εντοπίστηκε.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)

Τεράστιο βήμα για την επάνοδό του στα «σαλόνια» της Super League έκανε ο Ηρακλής, καθώς αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 50', επικράτησε 1-0 στο Βόλο της Νίκης και απέκτησε διαφορά 7 βαθμών από τη 2η θέση!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Ο 74χρονος ήταν επικεφαλής ομάδας 17 μελών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή στο Βελούχι - Όσοι τον γνωρίζουν αναφέρουν ότι έχει μεγάλη εμπειρία

Σύνταξη
Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών
Ελλάδα 22.02.26

Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών

Ο χώρος που ανακαινίστηκε πριν λίγους μήνες στο Κρατικό Νίκαιας έχει ήδη πλημμυρίσει τρεις φορές λόγω βλαβών σε σωλήνες και έντονων βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Κομισιόν: «Η συμφωνία είναι συμφωνία», η ΕΕ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς
Η ανακοίνωση 22.02.26

«Η συμφωνία είναι συμφωνία»: Η Κομισιόν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

Η Κομισιόν προχώρησε σε ανακοίνωση μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη
On Field 22.02.26

Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη

Τα πράγματα δεν πάνε όπως θα επιθυμούσε ο διεθνής άσος και ο αγγλικός Τύπος αναφέρει πως το ενδεχόμενο αποχώρησης του παίκτη από το Μπερναμπέου είναι κάτι παραπάνω από πιθανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Δεν θα υποχωρήσουμε στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν
Νέα δήλωση 22.02.26

Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους παρουσία

Σύνταξη
Νεκρός άντρας που προσπάθησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – «Σήκωσε καραμπίνα»
Κόσμος 22.02.26 Upd: 16:35

Νεκρός άντρας που προσπάθησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – «Σήκωσε καραμπίνα»

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό άνδρα που προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στη φρουρούμενη περίμετρο του Μαρ α Λάγκο.

Σύνταξη
Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας
Κόσμος 22.02.26

Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

«Οσο οι Ουκρανοί δεν επιτρέπουν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δεν θα επιτρέψουμε την υιοθέτηση σημαντικών γι' αυτούς αποφάσεων», είπε ο Πέτερ Σιζάρτο, υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο
Σφοδρά πυρά 22.02.26

ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο

Το ΚΚΕ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη. «Ποια ασφάλεια εξασφαλίζει ο λαός μας όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο;» ρωτά, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν τολμά να ξεστομίσει, ότι οι 200 εκτελεσμένοι πατριώτες από τους ναζί ήταν κομμουνιστές»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα τεκταινόμενα στο Κρατικό Νίκαιας, σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για όλες αυτές τις αθλιότητες του αντιπροέδρου του κόμματος του ή μήπως συναινεί σιωπηλά σε όλη αυτό τον ακροδεξιό οχετό;»

Σύνταξη
Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές
Τεχνητή νοημοσύνη 22.02.26

Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος σεναρίων και αναλύσεων για πιθανή καθολική αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από συστήματα AI είναι ήδη έντονος και επανακαθορίζει επαγγελματικές επιλογές

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Αταλάντα – Νάπολι
Serie A 22.02.26

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Νάπολι για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος
Super League 22.02.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος

LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Βόλος για την 22η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ
Premier League 22.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»
Κόσμος 22.02.26

ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»

«Η Ρωσία μετρά άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο αυτόν» είπε. «Ο απολογισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μία βαριά και ταπεινωτική ήττα».

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
Super League 22.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο