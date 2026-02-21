Στη δίνη των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκε η πόλη της Μύρινας, στη Λήμνο, με τους δρόμους να μετατρέπονται μέσα σε λίγες ώρες σε ορμητικά ρεύματα και επιχειρήσεις σε πλημμυρισμένους χώρους γεμάτους λάσπη και καταστροφές.

Όπως καταγράφεται από τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταστηματάρχες στάθηκαν μπροστά στις περιουσίες τους ανήμποροι. Βιτρίνες, αποθήκες και επαγγελματικοί χώροι, σπίτια, γέμισαν λάσπη, ενώ κάτοικοι προσπαθούσαν με κουβάδες και σκούπες να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί.

Η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα, μιλώντας στο limnoslive.gr, μετέφερε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας πως όλες οι δημοτικές δυνάμεις επιχειρούν, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για την αποκατάσταση των ζημιών και την ασφάλεια των κατοίκων.

Ακατάλληλο για πόση το νερό της Μύρινας

Ταυτόχρονα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, το νερό του δικτύου ύδρευσης της Μύρινας κρίθηκε ακατάλληλο για πόση, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να μην το χρησιμοποιούν για κατανάλωση ή παρασκευή τροφίμων, όπως ανακοίνωσε ο δήμος Λήμνου.



Οι δημοτικές υπηρεσίες, συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, ενώ ζητείται από τους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε εγρήγορση.

Ήχησε το 112

Δρόμοι πλημμύρισαν και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, ενώ το πρωί του Σαββάτου (21/02) ήχησε το «112», με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια, απευθύνοντας έκκληση για προσοχή μέχρι την πλήρη ύφεση των φαινομένων.

Η δήμαρχος Λήμνου ζήτησε άμεσα να ενεργοποιηθεί το 112, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι και να αποφευχθούν οι άσκοπες μετακινήσεις.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, καταγράφηκαν πάνω από 30 κλήσεις για άντληση υδάτων, ενώ μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Λήμνου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 21, 2026

