Λήμνος: Ήχησε το 112 λόγω κακοκαιρίας – Χείμαρροι και ορμητικά ρέματα
Η έντονη βροχόπτωση που είδε η Λήμνος είχε ως αποτέλεσμα να μετατραπούν οι κεντρικοί δρόμοι σε ορμητικά ρεύματα δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για πεζούς και οδηγούς
Από ισχυρή κακοκαιρία δοκιμάζεται η Λήμνος, με τα πιο σοβαρά προβλήματα να καταγράφονται στην πρωτεύουσα Μύρινα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές κυρίως στην περιοχή της Αγία Τριάδα και στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, κοντά στα ΚΤΕΛ.
Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση χειμάρρου, μετατρέποντας κεντρικούς δρόμους σε ορμητικά ρεύματα και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για πεζούς και οδηγούς.
Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το limnosreport, η στάθμη του νερού αυξήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, παρασύροντας φερτά υλικά και προκαλώντας σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία. Παράλληλα, πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στο ρέμα της Μητρόπολης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Λήμνου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) February 21, 2026
Μετά την εκδήλωση των φαινομένων, ενεργοποιήθηκε το 112, με τις αρμόδιες Αρχές να απευθύνουν σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμύρες.
Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε προβλήματα και σε άλλες περιοχές της πόλης, με κατοίκους και επαγγελματίες να περιγράφουν εικόνες που «θύμιζαν ποτάμι».
Από τις πρώτες πρωινές ώρες, συνεργεία του δήμου επιχείρησαν για την άντληση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων από λάσπες και φερτά υλικά.
Παρά τις παρεμβάσεις, η κατάσταση παρέμενε δύσκολη το πρωί του Σαββάτου, με τις Αρχές να καλούν σε αυξημένη προσοχή έως ότου υποχωρήσουν πλήρως τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
