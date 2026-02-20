Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.

Live η εξέλιξη του καιρού



Από αργά το απόγευμα βρέχει και στην Αττική χωρίς για την ώρα να έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο στην Αττική τα πιο έντονα φαινόμενα θα έχουν μικρότερη διάρκεια με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μεσάνυχτα περίπου.

Έπεσε δέντρο στη Δροσιά

Στην οδό Μαραθωνομάχων στη Δροσιά έπεσε ένα μεγάλο δέντρο προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα αλλά και σε μια πολυκατοικία

Η κακοκαιρία ξεκίνησε από το πρωί επηρεάζοντας αρχικά τη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίμακα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στα Θεοδώριανα Άρτας με 78,6 mm.

Ο καιρός το Σάββατο

Για το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ χαλαζοπτώσεις είναι πιθανόν να εκδηλωθούν σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται άστατος καιρός, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και τις βραδινές ώρες στα ημιορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 10 βαθμούς), 5 έως 17 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 6 έως 14 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 13 βαθμούς), 9 έως 16 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 10 έως 17 βαθμούς στην Κρήτη, 10 έως 14 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέτριοι 5 μποφόρ, που βαθμιαία στο Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βόρειους μέτριους 5 μποφόρ και τοπικά σε ισχυρούς 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς, που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέτριους 5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και μετά το απόγευμα μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ.