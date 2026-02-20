Οργανωμένη γραμμή καταιγίδων με ανεξάρτητα τμήματα έντονων φαινομένων αναμένεται να επηρεάσει περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου, Γιάννη Καλλιάνου, εν όψει της απογευματινής αστάθειας στην Αττική, πριν από λίγες ώρες δημιουργήθηκε στα δυτικά μια «σπασμένη» γραμμή λαίλαπας (broken squall line).

Σε ευθεία γραμμή, η «λαίλαπα» προσέγγισε σχεδόν τα 300 χιλιόμετρα, από Ήπειρο έως νότια της Ζακύνθου

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, αυτή η γραμμή κατά διαστήματα θα επηρεάζει ολοένα και ανατολικότερες περιοχές, «πιθανότατα διατηρώντας τη μορφή Broken Squall Line – ή και εμφανιζόμενη πιο οριοθετημένη – μέχρι να προσεγγίσει και το Αιγαίο».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από σχετικό βίντεο, στο οποίο – όπως εξηγεί ο κ. Καλλιάνος – φαίνεται η σαφής γραμμική διάταξη των φαινομένων όπως αυτά εκδηλώνονταν τοπικά ισχυρά.

Στη συνέχεια, ο ίδιος προσθέτει: «Σε ευθεία γραμμή, το μήκος της γραμμής λαίλαπας προσέγγισε σχεδόν τα 300 km, διότι το ένα της άκρο βρέθηκε περίπου στις βόρειες γεωγραφικές περιοχές της Ηπείρου και το άλλο της άκρο νότια της Ζακύνθου».

Πώς οργανώνεται η γραμμή καταιγίδων

Η οργάνωση της γραμμής καταιγίδων, όπως εξηγεί ο κ. Καλλιάνος στην ίδια ανάρτηση, εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της διάτμησης του ανέμου, της διαθέσιμης αστάθειας και της δυναμικής του ψυχρού ρεύματος, σύμφωνα με τη θεωρία οργανωμένης μεταφοράς.

«Αυτές οι συνθήκες υπήρχαν, και όταν υπάρχουν, η γραμμική οργάνωση καταιγίδων (σπασμένη η συνεχής) είναι η πιο πιθανή φυσική συνέπεια της ατμοσφαιρικής διαταραχής» τονίζει.

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ανάλυση των δυναμικών και θερμοδυναμικών πεδίων, «σήμερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα επηρεαστεί και η Αττική από φαινόμενα. Το αν η «γραμμή» θα εμφανιστεί τμηματικά περαιτέρω διασπασμένη ή ακόμα αν είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη η απόσταση μεταξύ των άκρων της (εκτιμώ μικρότερη και πιο διασπασμένη), θα αποτυπωθεί πλέον στα δεδομένα παρατήρησης», διευκρινίζει ο ίδιος.

Ωστόσο, συνεχίζει, η διέλευση τοπικών καταιγίδων από τον Νομό Αττικής θεωρείται αναμενόμενη εξέλιξη στο πλαίσιο της δραστηριότητας που συνοδεύει την προσέγγιση ενός ψυχρού μετώπου. Επίσης, δεν αποκλείονται κατά τόπους οι καταιγίδες αυτές να έχουν και τοπικά αυξημένη ένταση.

«Δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο, αναμένεται όμως μια οργανωμένη φάση αστάθειας στην Αττική και εν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο. Τίποτα παραπάνω. Βρισκόμαστε, συνεπώς, σε φάση αναμονής της απογευματινής – βραδινής επιδείνωσης του καιρού στην Αττική» σημειώνει καταληκτικά ο κ. Καλλιάνος.