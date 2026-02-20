Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Καμπανάκι και για την Αττική για ισχυρές καταιγίδες

Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία εξέδωσε η ΕΜΥ καθώς τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και της Αττικής.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο θα έχουμε έντονα φαινόμενα στις εξής περιοχές:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή

β. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

2. Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.

Πότε θα χτυπήσουν οι καταιγίδες την Αττική

H Αττική, και ειδικότερα η Αθήνα σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά θα δεχτεί και πάλι σήμερα απογευματινές βροχές και καταιγίδες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Καλημέρα σας. «Συνεπέστατο» το ψυχρό μέτωπο επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ελλάδα. Μετά τις 7 το βράδυ θα περάσει και από την Αθήνα. Δείτε ανά ώρα την εξέλιξη του καιρού».