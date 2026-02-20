Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Καμπανάκι και για την Αττική για ισχυρές καταιγίδες
Ραγδαία επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες. Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία εξέδωσε η ΕΜΥ καθώς τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και της Αττικής.
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο θα έχουμε έντονα φαινόμενα στις εξής περιοχές:
1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:
α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή
β. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή
γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα
δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα
ε. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου
στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.
2. Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.
Πότε θα χτυπήσουν οι καταιγίδες την Αττική
H Αττική, και ειδικότερα η Αθήνα σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά θα δεχτεί και πάλι σήμερα απογευματινές βροχές και καταιγίδες.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:
«Καλημέρα σας. «Συνεπέστατο» το ψυχρό μέτωπο επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ελλάδα. Μετά τις 7 το βράδυ θα περάσει και από την Αθήνα. Δείτε ανά ώρα την εξέλιξη του καιρού».
Καλημέρα σας . «Συνεπέστατο» το ψυχρό μέτωπο επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ελλάδα . Μετα τις 7 το βράδυ θα περάσει και από την Αθήνα . Δείτε ανά ώρα της εξέλιξη του καιρού.@Starchannelnew1 pic.twitter.com/UJHUr87gfQ
— Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 20, 2026
- Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ – Δείτε live
- Οι Αλκυονίδες μέρες που παραλίγο να φέρει ο Τεττέη
- Τέμπη: Εξώδικο στην Εισαγγελία Λάρισας από συγγενείς θυμάτων – Ζητούν εξέταση των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού
- Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Καμπανάκι και για την Αττική για ισχυρές καταιγίδες
- Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή
- Εσωκομματικά καρφιά Βλάχου για πλειστηριασμούς: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»
- Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο – Οι ενοχλήσεις που ένιωσε
- Φως στο Τούνελ: Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην αποψινή εκπομπή στο ΜΕGA
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις