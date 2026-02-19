newspaper
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Καιρός: «Ψυχρό μέτωπο» έρχεται την Παρασκευή – Θα περάσει και από την Αττική
Ελλάδα 19 Φεβρουαρίου 2026, 19:16

Καιρός: «Ψυχρό μέτωπο» έρχεται την Παρασκευή – Θα περάσει και από την Αττική

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες. Ψυχρό μέτωπο θα περάσει και από την Αττική. Έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες με πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Για ψυχρό κύμα που δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την Αττική το βράδυ της Παρασκευής κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Η ραγδαία μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει από το πρωί της Παρασκευής και θα επηρεάσει και την Αττική το βράδυ

Ο ίδιος σπεύδει να καθησυχάσει αναφέροντας πως «δεν μιλάμε για ακραία ή πρωτόγνωρα φαινόμενα, ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς η Αττική παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που μπορούν να ενισχύσουν τοπικά τις επιπτώσεις».

Οι ώρες που χρειάζονται προσοχή στην Αττική

Το ψυχρό μέτωπο είναι η ζώνη όπου μια ψυχρότερη και πυκνότερη αέρια μάζα σπρώχνει  μια θερμότερη προς τα πάνω. Η ταχεία ανύψωση του θερμού αέρα ευνοεί τις: Ισχυρές καταιγίδες, Ραγδαίες μπόρες, Χαλαζοπτώσεις, Απότομη ενίσχυση ανέμων.

«Το μέτωπο αυτό αναμένεται να περάσει την Παρασκευή απόγευμα προς βράδυ και από την Αττική. Τα ισχυρά  φαινόμενα θα κρατήσουν περίπου 1 έως 4 ώρες αλλά το peak μπορεί να είναι έντονο», αναφέρει σε ανάρτησή του.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι
β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα
γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα
δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες
ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα
στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα
β. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι
γ. στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

Τον Δημήτρη Παπαστεργίου δίνει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα – Τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 19.02.26

Τον Δημήτρη Παπαστεργίου δίνει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα - Τι απαντά ο υπουργός

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έκανε ειδική αναφορά στο νυν υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ σε άλλο σημείο της απολογίας του θεώρησε υπεύθυνους, όλους σχεδόν, τους επιστήμονες και ειδικούς που πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο στα συστήματα πυροπροστασίας όσο και σε λειτουργικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου

Σύνταξη
Ρόδος: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε υπόθεση απάτης με δύο αστυνομικούς
Ρόδος 19.02.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης - Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε υπόθεση απάτης με δύο αστυνομικούς

Συνελήφθησαν πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 16 άτομα - Πώς διακινούσαν τα ναρκωτικά στη Ρόδο

Σύνταξη
Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού στην πολύνεκρη τραγωδία της Χίου
Δεν το βρίσκουν 19.02.26

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού στην πολύνεκρη τραγωδία της Χίου

Οι ελληνικές Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το σκάφος που ναυάγησε στη Χίο και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 από τους 39 επιβαίνοντες μετανάστες και πρόσφυγες.

Σύνταξη
Στα όρια οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα – Πανευρωπαϊκό ρεκόρ υπερεργασίας με 72 ώρες την εβδομάδα
Αποκαλυπτική έρευνα 19.02.26

Στα όρια οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα – Πανευρωπαϊκό ρεκόρ υπερεργασίας με 72 ώρες την εβδομάδα

Οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα εργάζονται κατά μέσο όρο 72 ώρες την εβδομάδα, διπλάσιο χρόνο από τον μέσο ευρωπαίο εργαζόμενο και 24ωρες περισσότερες από το ανώτατο νόμιμο όριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τέμπη: Ορίστηκαν οι πρώτες εκταφές θυμάτων – «Εμπαιγμό» καταγγέλλουν οι συγγενείς, που προχωρούν σε προσφυγές
«Μας προκαλούν» 19.02.26

Τέμπη: Ορίστηκαν οι πρώτες εκταφές θυμάτων – «Εμπαιγμό» καταγγέλλουν οι συγγενείς, που προχωρούν σε προσφυγές

Οι συγγενείς των θυμάτων προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εργαστήρια ικανά να διενεργήσουν τις εξειδικευμένες χημικές και βιοχημικές αναλύσεις που απαιτούνται.

Σύνταξη
Κιβωτός του Κόσμου: Ο πάτερ Αντώνιος ζητεί τη βοήθεια του κόσμου μετά την ποινή που του επιβλήθηκε
Η δήλωσή του 19.02.26

Κιβωτός του Κόσμου: Ο πάτερ Αντώνιος ζητεί τη βοήθεια του κόσμου μετά την ποινή που του επιβλήθηκε

Η τελική ποινή στον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντωνίου, ορίστηκε σε 9 χρόνια και 6 μήνες με εκτιτέα εκ του νόμου τα 8 έτη. Ορίστηκε να είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα.

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Νέα βλάβη σε ραντάρ – Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
«Δεν συγκινείται κανείς» 19.02.26

Νέα βλάβη σε ραντάρ του «Ελ. Βενιζέλος» - Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, για να προστατέψουμε την ασφάλεια του επιβατικού κοινού» αναφέρουν οι ελεγκτές μετά το πρόβλημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών
Ελλάδα 19.02.26

Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών

Η Ελληνική Ένωση Ιστορικών προτείνει να δημιουργηθεί ένα κεντρικό μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο θα τιμά τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν κατά των κατακτητών στα χρόνια 1941-1944

Σύνταξη
