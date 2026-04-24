Η Νίκι Γκλέιζερ αποκάλυψε στην εκπομπή «The Tonight Show» ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο της έστειλε ως δώρο ένα καλάθι με ζυμαρικά μετά την βραδιά απονομής των φετινών Χρυσών Σφαιρών, στα οποία ο Ντι Κάπριο συμμετείχε ως υποψήφιος για την ταινία «One Battle After Another» και τα οποία παρουσίασε η Γκλέιζερ.

Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος της Γκλέιζερ έγινε viral επειδή σχολίασε με καυστικότητα το ιστορικό του Ντι Κάπριο να βγαίνει με νεαρές γυναίκες (κάτω των 30 ετών) – ένα γεγονός το οποίο γνωρίζει όλος ο κόσμος, γιατί το κουτσομπολιό καλά κρατεί.

«Τι καριέρα έχει κάνει και αυτός ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο», σχολίασε ειρωνικά η Νίκι Γκλέιζερ. «Αμέτρητες εμβληματικές ερμηνείες, έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες, έχει κερδίσει τρεις Χρυσές Σφαίρες και ένα Όσκαρ — και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κατάφερες να τα πετύχεις όλα αυτά πριν η κοπέλα σου κλείσει τα 30».

«Αυτό το αστείο κυκλοφορεί πριν ακόμη γεννηθεί η τωρινή του κοπέλα»

Αναγνωρίζοντας ότι η ατάκα ήταν αρκετά κλισέ, η Νίκι Γκλέιζερ πρόσθεσε: «Λέο, συγγνώμη που έκανα αυτό το αστείο. Είναι φτηνό. Προσπάθησα να μην το κάνω, αλλά, ξέρεις, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για σένα, φίλε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άνοιξε το στόμα σου! Σοβαρολογώ! Κοίταξα! Έψαξα! Η πιο εμπεριστατωμένη συνέντευξη που έχεις δώσει ποτέ ήταν για το περιοδικό Teen Beat το 1991. Το αγαπημένο σου φαγητό είναι ακόμα η πάστα;».

Οι γνωστοί άγνωστοι του διαδικτύου βρήκαν γρήγορα το εν λόγω άρθρο του περιοδικού Teen Beat, στο οποίο ο νεαρός Λεονάρντο Ντι Κάπριο συμπλήρωνε μια έρευνα και μιλούσε με ενθουσιασμό για την πάστα.

Η Γκλέιζερ παραδέχτηκε στο «The Tonight Show» ότι «αγωνιζόταν» να βρει ένα καλό αστείο για τον Ντι Κάπριο, επειδή ο κόσμος κάνει πικάντικα σχόλια για το ερωτικό του ιστορικό εδώ και χρόνια.

«Αυτό το αστείο κυκλοφορεί πριν ακόμη γεννηθεί η τωρινή του κοπέλα. Υπάρχει από πάντα», αστειεύτηκε.

«Αφού κάνω αυτά τα σχόλια, στέλνω πάντα λουλούδια σε όλους όσους έκανα πλάκα και κατάλαβαν ότι επρόκειτο για χιούμορ – δηλαδή σε όλους – απλώς για να τους ευχαριστήσω, γιατί αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που με κάνουν να πετυχαίνω σε αυτό», εξήγησε η Γκλέιζερ στον παρουσιαστή του «Tonight Show», Τζίμι Φάλον.

«Ο μόνος που μου έστειλε κάτι σε ανταπόδοση ήταν ο [Λεονάρντο Ντι Κάπριο]».

«Μου έστειλε τρία καλάθια με ζυμαρικά για να με ευχαριστήσει», πρόσθεσε. «Τόσο αστείο. Τόσο καλό. Και κάποια στιγμή άρχισα να σκέφτομαι: ‘Μήπως ο Λίο θέλει να το κάνουμε;’».

*Με πληροφορίες από: Variety