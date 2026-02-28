Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Κρίστιαν Μπέιλ θα συμπράξει με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας του Μάικλ Μαν «Heat» του 1995.

Ο Μπέιλ επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία έχει «κλέισει» σε συνέντευξη με τον δημοσιογράφο του Fox News Τζέικ Χάμιλτον, λέγοντας: «Θα επιστρέψω σύντομα στο Σικάγο για το Heat 2!».

Φήμες για τη συμμετοχή του Κρίστιαν Μπέιλ στο καστ κυκλοφορούσαν από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ο πρωταγωνιστής του «American Psycho» επιβεβαιώνει τα ευχάριστα (τουλάχιστον κατ’εμέ) νέα.

Ωστόσο, στα δυσάρεστα και λίγο πιο μυστηριώδη, ακόμη δε γνωρίζουμε ποιους χαρακτήρες θα υποδηθούν οι Ντι Κάπριο και Μπέιλ.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Σύμφωνα με τον Independent, η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο και τα γυρίσματα θα περιλαμβάνουν τοποθεσίες όπως το Λος Άντζελες, το Λας Βέγκας, η Σιγκαπούρη και η Παραγουάη.

Το νέο έργο του Μαν βασίζεται στο αστυνομικό μυθιστόρημα του 2022 «Heat 2» το οποίο έγραψε με την Μεγκ Γκάρντινερ – ουσιαστικά πρόκειται για ένα σίκουελ του αρχικού θρίλερ με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο.

Το Heat, που επικεντρώνεται σε μια ομάδα ανρθώπων από το Λος Άντζελες που αγαπούν το έγκλημα και την απάτη, θεωρείται ένα από τα καλύτερα θρίλερ όλων των εποχών και έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές για τις ερμηνείες των ηθοποιών, καθώς και για τις σκηνές δράσης του.

Στην κλασική πρωταγωνιστούν οι αείμνηστοι Βαλ Κίλμερ, Άσλεϊ Τζαντ, Τζον Βόιτ και Νάταλι Πόρτμαν.

Το βιβλίο περιλαμβάνει χαρακτήρες από την αρχική ταινία, όπως τον ντετέκτιβ Βίνσεντ Χάνα, τον οποίο υποδύθηκε ο Πατσίνο, και τον παράνομο Νιλ Μακόλεϊ, τον οποίο υποδύθηκε ο Ντε Νίρο.

Νεότερη εκδοχή

Σχετικά με το γεγονός ότι η νέα ιστορία διαδραματίζεται πριν και μετά τα γεγονότα της αρχικής ταινίας, ο θρυλικός σκηνοθέτης δήλωσε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumiere τον Οκτώβριο ότι ενδέχεται να πειραματιστεί με την τεχνητή νοημοσύνη για να λύσει το πρόβλημα, λέγοντας σε συνέντευξη Τύπου: «Δεν πειραματίζομαι με την τεχνολογία χωρίς λόγο. Όταν έχω μια δραματική ή αισθητική ανάγκη για αυτό, τότε εμβαθύνω σε αυτό που χρειάζομαι. Η γήρανση και η αναζωογόνηση μπορεί να είναι πολύ σημαντικές στην επόμενη ταινία».

Ο Αλ Πατσίνο υποστήριξε στο παρελθόν ότι θα ήθελε ο Τιμοτέ Σαλαμέ να ενσαρκώσει τον νεότερο ευατό του, ενώ φημολογείται ότι ο Άνταμ Ντράιβερ θα συμμετάσχει στην ταινία ως μια άλλη εκδοχή του χαρακτήρα του Ντε Νίρο.

Παρόλο που έχουν περάσει τρεις δεκαετίες από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας «Heat», το αριστούργημα του Μάικλ Μαν έχει γίνει συνώνυμο ενός κινηματογραφικού παράδοξου, στο οποίο οι αντίπαλες πλευρές του νόμου έρχονται σε σύγκρουση λόγω διαφορετικών επιλογών ζωής, αλλά όπως αποδεικνύεται, έχουν ανάγκη για επαφή, ακόμη και με τον εχθρό τους.

Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί στο «Heat 2».

*Mε πληροφορίες από: The Independent