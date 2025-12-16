magazin
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Culture Live 16 Δεκεμβρίου 2025 | 17:30

To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Είναι τελικά το «Heat» ένα νεορεαλιστικό δράμα ή μια τραγωδία της μεγάλης οθόνης με άπλετη βία και άνδρες που κάνουν τραμπάλα στο άνομο και το νόμιμο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η μέση σου «αντιδρά», αλλά δεν κινδυνεύει – Τι πυροδοτεί τις εξάρσεις πόνου

Η μέση σου «αντιδρά», αλλά δεν κινδυνεύει – Τι πυροδοτεί τις εξάρσεις πόνου

Spotlight

Tριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «Heat» συνεχίζει να λατρεύεται σαν θεός που σε κοιτά νωχελικά από ψηλά: το αριστούργημα του Μάικλ Μαν έχει γίνει συνώνυμο ενός κινηματογραφικού παράδοξου, στο οποίο οι αντίπαλες πλευρές του νόμου —στην περίπτωση αυτή, ο Μακόλεϊ τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο υπολοχαγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες Βίνσεντ Χάνα, τον οποίο ενσαρκώνει ο Αλ Πατσίνο— έρχονται σε σύγκρουση στον δρόμο, αλλά όπως αποδεικνύεται, έχουν ανάγκη για επαφή, ακόμη και με τον εχθρό τους.

«Αστυνομικοί και ληστές»

Αν δέκα άνθρωποι δουν την ίδια ταινία, θα ακούσεις δέκα διαφορετικές γνώμες: οι δύο θα σου πουν ότι δεν τους άρεσε η σκηνοθεσία, οι άλλοι τρεις ότι βαρέθηκαν μετά τα πρώτα είκοσι λεπτά και οι άλλοι πέντε θα σου πουν «να πας να την δεις, αξίζει».

Ωστόσο, υπάρχει μια κινηματογραφική στιγμή στο «Heat», για την οποία όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αποτελεί ποίηση: φυσικά, μιλάμε για την κεντρική σκηνή με την ληστεία της τράπεζας, όταν οι ήχοι των πυροβολισμών τρυπούν τα αυτιά μας και οι κινήσεις του Βαλ Κίλμερ (ή αλλιώς Κρις) κάνουν κάθε κύτταρο του εγκεφάλου μας να καεί και να αναγεννηθεί από τις στάχτες του.

YouTube thumbnail

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε στον Guardian, ο Radheyan Simonpillai, αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει στο «Heat» είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Μαν χαλαρώνει τη φόρμουλα «αστυνομικοί και ληστές» και παρουσιάζει ένα μωσαϊκό χαμένων ψυχών στο Λος Άντζελες.

Σκεφτείτε το: ενόσω οι χαρακτήρες παίζουν τραμπάλα ανάμεσα στο άνομο και το νόμιμο, η ταινία αναζητά συνεχώς τις ρωγμές που αποκαλύπτουν την επιθυμία τους να έρθουν πιο κοντά, αλλά από μακριά για ευνόητους λόγους, με τους ορκισμένους εχθρούς τους.

Παλμός

Αδιαμφισβήτητα, οι ερμηνείες των Πατσίνο και Ντε Νίρο, με την αλαζονεία και τις βιαστικές κινήσεις του πρώτου και την ψυχραιμία του δεύτερου, δημιουργούν ένα τοπίο δύο ταχυτήτων, στο οποίο όμως δεν κυριαρχεί το σασπένς σαν τις κλασικές χολιγουντιανές ταινίες που έχουμε συνηθίσει, αλλά η συναισθηματική σκιαγράφηση των χαρακτήρων.

Τον κύκλο της τελειότητας, κλείνει η σκηνοθετική προσέγγιση του Μαικλ Μαν, ο οποίος μας πάει μια βόλτα από τα γρκίζα σημεία της πόλης, η οποία κυριεύεται από βία, χάος, εν μέρει φιλοσοφία, εν μέρει αλαζονεία.

Όπως αναφέρει στο Men’s Health, ο William Goodman, παρόλο που το «Heat» αποτέλεσε την πέμπτη σκηνοθετική προσπάθεια του Μαν, οι ρίζες του ανάγονται στη δεκαετία του 1970.

Ο σκηνοθέτης είχε ακούσει μια ιστορία από τον ντετέκτιβ Τσακ Άνταμσον, ο οποίος υποστήριξε ότι κάποτε στο Σικάγο κατέληξε να πίνει καφέ με έναν άνδρα που αγαπούσε την παράνομη ζωή, ονόματι Νιλ ΜακΚόλεϊ.

Οι δύο τους, σύμφωνα με τον ντετέκτιβ, αντάλλαξαν απόψεις για τα επαγγέλματά τους, με τον Άνταμσον να λέει τελικά στον ΜακΚόλεϊ ότι αν οι ληστείες δεν σταματούσαν, την επόμενη φορά που θα βρισκόντουσαν πρόσωπο με πρόσωπο, δεν θα ήταν για καλό (έχε τον φίλο σου κοντά σου και τον εχθρό σου πιο κοντά σου λέει ο σοφός λαός ΜακΚόλεϊ, αλλά εσυ το παράκανες).

Ο Μαν λοιπόν, μνημόνευσε την ιστορία και την χρησιμοποίησε ως έμπνευση για ένα πιλοτικό επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς του NBC με τίτλο «L.A. Takedown». Η σειρά δεν προχώρησε οπότε, ο σκηνοθέτης σκαρφίστηκε την ιδεά μιας ταινίας, δηλώνοντας ότι «σχεδίασε την ταινία σαν ένα μουσικό κομμάτι διάρκειας 2 ωρών και 45 λεπτών, ώστε να ξέρει σε ποιο σημείο πρέπει να κυλάει ομαλά, σε ποιο ανώμαλα, πού να είναι στακάτο, πού να χρησιμοποιήσει έναν παλμό σαν καρδιακό παλμό».

Αποστολή εξετελέστη λοιπόν και, το μόνο που έλειπε, ήταν οι δύο πρωταγωνιστές, Ντε Νίρο και ο Πατσίνο. Σε αυτό το σημείο δεν μιλάμε για μια απλή συνεργασία στην οθόνη: μιλάμε για την πρώτη ταινία που έκαναν μαζί οι δύο καλύτεροι ηθοποιοί της γενιάς τους μετά το «Ο Νονός ΙΙ».

Και βουαλά: δημιουργήθηκε μια ταινία για την οποία μιλάμε τρεις δεκαετίες αργότερα.

*Με πληροφορίες από: Guardian | Men’s Health

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Barclays: Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι στα χέρια… της ΑΙ

Barclays: Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι στα χέρια… της ΑΙ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μέση σου «αντιδρά», αλλά δεν κινδυνεύει – Τι πυροδοτεί τις εξάρσεις πόνου

Η μέση σου «αντιδρά», αλλά δεν κινδυνεύει – Τι πυροδοτεί τις εξάρσεις πόνου

Business
EFA GROUP: Motor Oil και EOS επενδύουν στην εταιρεία

EFA GROUP: Motor Oil και EOS επενδύουν στην εταιρεία

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office
Μίδας 16.12.25

Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office

Ο επιτυχημένος δημιουργός Τζέιμς Κάμερον κατάφερε να μπει σε μια πολύ μικρή λίστα, αυτή των δισεκατομμυριούχων σκηνοθετών, προτού καν κυκλοφορήσει το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού franchise Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998
Φόβος και παράνοια 16.12.25

Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998

Μια από τις πιο τρελές και σχετικά άγνωστες ιστορίες των τελικών του NBA, η «κοπάνα» του Ντένις Ρόντμαν στο Λας Βέγκας ενώ οι Σικάγο Μπουλς έπαιζαν για το δεύτερο συνεχόμενο threepeat μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άγιο Πνεύμα VS Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί ένας αλγόριθμος να μεταφράσει τον Λόγο του Θεού;
Βίβλος 15.12.25

Άγιο Πνεύμα VS Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί ένας αλγόριθμος να μεταφράσει τον Λόγο του Θεού;

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει ριζικά τη μετάφραση της Βίβλου σε χιλιάδες γλώσσες, φέρνοντας πιο κοντά έναν στόχο που για αιώνες έμοιαζε ανέφικτος. Μαζί με την τεχνολογική πρόοδο, όμως, επιστρέφει ένα παλιό ερώτημα: ποιος αποφασίζει τι σημαίνει ο ιερός λόγος όταν περνά από αλγορίθμους;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τελευταία ευκαιρία για να δείτε τις παραστάσεις: Merde!, H μέρα της φούστας, Τα σκυλιά, Οι ερωτευμένοι, Ευγένιος και Ράφτης Κυριών
Culture Live 15.12.25

Τελευταία ευκαιρία για να δείτε τις παραστάσεις: Merde!, H μέρα της φούστας, Τα σκυλιά, Οι ερωτευμένοι, Ευγένιος και Ράφτης Κυριών

Έξι παραστάσεις που ξεχώρισαν για την καλλιτεχνική τους ταυτότητα, τη θεματική τους τόλμη και τη σκηνική τους γραφή μετρούν αντίστροφα και ολοκληρώνουν την πορεία τους τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου

Σύνταξη
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός
Culture Live 15.12.25

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή στα 73 του έχοντας διανύσει μια πολυετή πορεία στον χώρο του θεάματος – η στιγμή, ωστόσο, που το όνομά του χαράκτηκε στη μνήμη όλης της Ελλάδας ήταν στις 24 Φεβρουαρίου του 1981. Ποιος θυμάται την ιστορία αυτή;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απεργιακό «μπλακάουτ» στο Λούβρο: Tα σωματεία προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου αυτή την εβδομάδα
Χρόνιες αδυναμίες 15.12.25

Απεργιακό «μπλακάουτ» στο Λούβρο: Tα σωματεία προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου αυτή την εβδομάδα

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις μπαίνει από τη Δευτέρα το Λούβρο, με τα σωματεία να προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου λόγω ελλείψεων προσωπικού, προβλημάτων ασφάλειας και αυξήσεων εισιτηρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του
Αυθεντικός 15.12.25

Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του

Η είδηση της δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και τη συζύγου του τα ξημερώματα της Δευτέρας σόκαρε τον κόσμο του Χόλιγουντ και όχι μόνο. Ένα τραγικό τέλος για έναν άνθρωπο που επηρέασε τον κόσμο της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Πλήκτρα 15.12.25

Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Joep Beving, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μινιμαλιστικής μουσικής, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2026 στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας LIMINAL. Το πρόγραμμα της συναυλίας αντλεί από το νέο του άλμπουμ — του οποίου η κυκλοφορία θα προηγηθεί της περιοδείας — καθώς και από επιλεγμένες στιγμές της μέχρι σήμερα δημιουργικής του πορείας.

Σύνταξη
Ο Έντι Ράμα στις μεγάλες φουάρ, με αντιδράσεις: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ως καλλιτέχνης στη Frieze και την Art Basel
Culture Live 15.12.25

Ο Έντι Ράμα στις μεγάλες φουάρ, με αντιδράσεις: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ως καλλιτέχνης στη Frieze και την Art Basel

Με έργα που κινούνται ανάμεσα στο σχέδιο, τη ζωγραφική και τη γλυπτική, ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε φέτος στις Frieze London και Art Basel Paris όχι ως πολιτικός, αλλά ως εικαστικός καλλιτέχνης — μια παρουσία που προκάλεσε συζητήσεις στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»
Πίσω στο 1986 15.12.25

«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»

Στη διάρκεια της ακμής του, τη δεκαετία του '80, το δίκτυο ήταν ένα άγριο μέρος με λίγους κανόνες. Ο Tom Freston, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης που δημιούργησε το μουσικό δίκτυο MTV τώρα παρακολουθεί την κατάρρευσή του. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «UNPLUGGED: Adventures from MTV to Timbuktu».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες
Culture Live 15.12.25

Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες

Η προσφορά–μαμούθ του Netflix για τη Warner Bros. δεν σηματοδοτεί απλώς μια νέα εποχή στο streaming, αλλά μια ανησυχητική επιστροφή σε ολιγοπωλιακούς κανόνες εξουσίας που θυμίζουν το παλιό Χόλιγουντ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία
Straight Outta Anaconda 14.12.25

Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία «Anaconda» που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων,, ο Ice Cube, είπε: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το New Yorker έγινε 100 ετών – Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό
Εκλεπτυσμένο γούστο 14.12.25

Το New Yorker έγινε 100 ετών - Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό

Ο σκηνοθέτης Μάρσαλ Κάρι αποκαλύπτει τα μυστικά του αγαπημένου εντύπου σε μια αποκαλυπτική και εορταστική νέα ταινία με τίτλο «The New Yorker at 100».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
Προϋπολογισμός 16.12.25

Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας

«Διαλύετε το κοινωνικό κράτος, στερείτε από την κοινωνία βασικά ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπετε την εργασία σε επισφάλεια», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό

Σύνταξη
«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα
Τραγικό 16.12.25

«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση της δολοφονίας του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων
Ανάγκη λογοδοσίας 16.12.25

Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων

Σε ημερίδα που πραγματοποιείται στη Χάγη, ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες προχωρούν στη σύσταση μια Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για να αποζημιωθεί η Ουκρανία για τις ζημιές που υπέστη στον πόλεμο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επικαιρότητα 16.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή
Αποφασισμένοι 16.12.25

Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή

Η μαζική παρουσία αιρετών και αυτοδιοικητικού προσωπικού κατέδειξε τον ενιαίο, συλλογικό και αποφασιστικό χαρακτήρα των διεκδικήσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!

Ένα εξάμηνο πριν τη σέντρα του πολυδιαφημισμένου Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, οι διοργανωτές αντιμετωπίζουν έναν διαρκή καταστροφικό... όλεθρο δημοσίων σχέσεων, αφού τίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει δεξιά.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή
Βουλή 16.12.25

Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού 2026, κατηγορώντας την και για μια «πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών»

Σύνταξη
Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;
Αντιπρόταση 16.12.25

Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;

Ο Ισίδωρος Μάδης εξέφρασε τις ενστάσεις του για το εκλογικό σύστημα το οποίο απαιτεί 42% + 1 ψήφο για εκλογή Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, σύμφωνα με τον υπό επεξεργασία Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης;

Σύνταξη
Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει

Παρί Σεν Ζερμέν και Κιλιάν Εμπαπέ έδωσαν μεγάλη δικαστική μάχη και τελικά ο γαλλικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον -πλέον- αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Κολλητοί 16.12.25

Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο ενενηντάχρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική τακτική από πολλούς άλλους ισχυρούς ανθρώπους που συνδέονται με τον παιδόφιλο πρώην χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»
Παναθηναϊκό Στάδιο 16.12.25

ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) έβγαλε ανακοίνωση με την οποία απαντά στα μεμονωμένα σχόλια για τη χορηγία της εταιρείας του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας
Ελλάδα 16.12.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε η εισαγγελική λειτουργός στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο γεγονός ότι κατά την κρίση της «η δολοφονία Φύσσα ήταν εκτέλεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office
Μίδας 16.12.25

Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office

Ο επιτυχημένος δημιουργός Τζέιμς Κάμερον κατάφερε να μπει σε μια πολύ μικρή λίστα, αυτή των δισεκατομμυριούχων σκηνοθετών, προτού καν κυκλοφορήσει το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού franchise Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο