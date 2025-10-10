Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Στις συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στο «Heat 2»
O Λεονάρντο Ντι Κάπριο προσθέτει στα επαγγελματικά πλάνα του και μια ακόμη ταινία.
Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια της ταινίας «Heat» σε σκηνοθεσία του Μάικλ Μαν. Ο βραβευμένος ηθοποιός θα υποδυθεί τον Chris Shiherlis.
Το παρασκήνιο πριν την έγκριση της ταινίας
Σύμφωνα με το THR, η ταινία προχωρά επιτέλους με την United Artists, θυγατρική της Amazon MGM Studios, να αναλαμβάνει τη σκυτάλη από τη Warner Bros. Επίσης κατά τα δημοσιεύματα η Warner Bros δεν μπόρεσε να συμφωνήσει με τον Μάικλ Μαν για τον προϋπολογισμό της ταινίας, κάτι που άνοιξε τις πόρτες στην United Artists.
Ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ φέρεται επίσης να έχει καθήκοντα παραγωγής με τον Σκοτ Στάμπερ και ο Μαν να επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη.
Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Οι διαπραγματεύσεις για το νέο ρόλο
Σύμφωνα με το Deadline, ο Λεονάνρτο ΝτιΚάπριο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις για να υποδυθεί τον Chris Shiherlis, τον οποίο υποδύθηκε ο Βαλ Κίλμερ στην αρχική ταινία. Ωστόσο, αναφέρεται ότι αυτές οι συνομιλίες παραμένουν σε «πρώιμα» στάδια και δεν έχουν υποβληθεί προσφορές.
Μάικλ Μαν: Κάθεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη
Τον περασμένο μήνα, ο Μάικλ Μαν έκανε αναφορά στο πρότζεκτ κατά την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπουσάν, όταν είπε στους παρευρισκόμενους: «Ανυπομονώ να γυρίσουμε το 2026. Είμαστε στη διαδικασία προϋπολογισμού, προγραμματισμού, διαδικασίας κάστινγκ».
