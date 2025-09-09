magazin
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα
09 Σεπτεμβρίου 2025

Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους γυναικοκατακτητές και ορκισμένους εργένηδες του Χόλιγουντ. Ωστόσο, πριν από τρεις δεκαετίες, κάποια ήταν σίγουρη ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι γκέι.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Spotlight

Εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της 7ης Τέχνης, καθώς οι περισσότερες ταινίες όπου πρωταγωνιστεί γίνονται επιτυχίες εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η επαγγελματική επιτυχία του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, δεν είναι το μοναδικό πράγματα με το οποίο ασχολείται ο Τύπος.

Χρόνια τώρα, η προσωπική του ζωή φιγουράρει στα εξώφυλλα των tabloid. Και, πάνω από όλα, η τάση του να αλλάζει τις εντυπωσιακές συντρόφους του μόλις εκείνες γίνονται 25 ετών.

Ο 50χρονος σταρ της μεγάλης οθόνης είναι ένας από τους πλέον ορκισμένους εργένηδες και γνωστούς γυναικοκατακτητές του Χόλιγουντ. Ωστόσο, πριν από αρκετά χρόνια, κάποια ήταν σίγουρη ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι γκέι – απλά δεν το ήξερε ακόμα.

Το 1996, έναν χρόνο πριν την τεράστια επιτυχία της ταινίας Τιτανικός, ο πασίγνωστος ηθοποιός πρωταγωνιστούσε στο φιλμ Romeo + Juliet μαζί με την Κλερ Ντέινς. Ένα από τα πρόσωπα του καστ ήταν και η Μίριαμ Μάργκελιζ, η οποία έκανε πολύ παρέα με τον Ντι Κάπριο κατά την διάρκεια των γυρισμάτων, παρά τα 34 χρόνια που τους χώριζαν.

View this post on Instagram

A post shared by QPAC (@atqpac)

«Κάναμε γυρίσματα στην Πόλη του Μεξικού και μια μέρα είπα ότι θέλω να πάω για ψώνια. Τότε ο Λεό πετάχτηκε και είπε πως ήθελε να έρθει μαζί μου» είπε η 84χρονη ηθοποιός.

«Και εμφανίστηκε φορώντας ένα φόρεμα. Ένα αεράτο καλοκαιρινό φόρεμα. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό πρέπει να τον ρωτήσετε» αποκάλυψε η Μίριαμ Μάργκελιζ και συμπλήρωσε:

«Θυμάμαι ότι τον κοίταξα και του είπα ότι είναι γκέι. Εκείνος επέμενε ότι δεν είναι και τότε του είπα: νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβεις ότι είσαι».

Όπως τόνισε «τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν. Τα γκέι ραντάρ μου δεν λειτούργησαν καθόλου καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Πάντως η Μίριαμ Μάργκελιζ λάτρεψε τη συνεργασία της με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο Romeo + Juliet. «Ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, εξαιρετικός ηθοποιός και φανταστική παρέα στα ψώνια. Τον συμπαθώ πάρα πολύ».

Business
Metlen: Με λονδρέζικο αέρα γράφει ιστορικές επιδόσεις στο α΄ εξάμηνο

Metlen: Με λονδρέζικο αέρα γράφει ιστορικές επιδόσεις στο α΄ εξάμηνο

Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

inWellness
inTown
Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή
Κοινός θρήνος 08.09.25

Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή

Σε μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε στον αγώνα της μητέρας της, Μαρσελίν Μπερτράν, με τον καρκίνο και στον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται το πένθος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα
«Όμορφες περιπέτειες» 08.09.25

Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα

Νωρίτερα φέτος, η μητέρα της Karin Nagano, Mari Kodama, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας τον αρραβώνα της κόρης της με τον Βίκτωρα Δήμα.

Σύνταξη
Το τελευταίο χαρτί: Ο Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ο τάφος, η αμφιβολία και μια νέα ελπίδα
Μεγάλες προσδοκίες 08.09.25

Το τελευταίο χαρτί: Ο Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ο τάφος, η αμφιβολία και μια νέα ελπίδα

Σε μια επίσκεψη φορτισμένη με συμβολισμούς και προσδοκίες ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποτίσει φόρο τιμής στη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β’, αλλά το ταξίδι του αναζωπυρώνει το διαρκές ερώτημα: Θα συμφιλιωθεί επιτέλους με τον βασιλιά πατέρα του, Κάρολο Γ’, ή η ρήξη θα είναι παντοτινή;

Σύνταξη
Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία, και φλερτ με ΑΙ
Ταμπού κανείς; 08.09.25

Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία και φλερτ με ΑΙ

Φέτος, η σεξουαλική σκηνή μεταξύ δύο αδελφών στη σειρά «The White Lotus» παρουσίασε μια επαναλαμβανόμενη (αλλά ταμπού) φαντασίωση που έγινε αντικείμενο θαυμασμού και κατακραυγής από πολλούς θεατές. Η εφημερίδα EL PAÍS διερευνά τι άλλο μας διεγείρει στις μέρες μας.

Σύνταξη
Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025
Ευγνώμων 08.09.25

Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025

Η Αριάνα Γκράντε κέρδισε συνολικά τρία βραβεία στα MTV VMA 2025 ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Lady Gaga, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Μαράια Κάρεϊ, σε μια τελετή που τίμησε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ
Fizz 07.09.25

Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ

Στην πρεμιέρα του Wake Up Dead Man στο Τορόντο, ο Ντάνιελ Κρεγκ δήλωσε τυχερός που υποδύεται τον Μπενουά Μπλανκ, αφήνοντας ανοιχτό το αν θα επιστρέψει σε επόμενες ταινίες του Ράιαν Τζόνσον

Σύνταξη
Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας
Σαμποτέρ 07.09.25

Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας

Ο Τζέισον Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, In the Hand of Dante, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια -κυριολεκτικά- στα ροζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»
Σωστός 07.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»

Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Σύνταξη
Το έμφραγμα μπορεί να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
Μελέτη 09.09.25

Το έμφραγμα μπορεί να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο

Ανακαλύφθηκαν βακτήρια μέσα στις αθηρωματικές πλάκες τα οποία βρίσκονται σε ύπνωση αλλά μπορεί να «ξυπνήσουν» και να προκαλέσουν έμφραγμα- ανοίγει ο δρόμος για προληπτικό εμβόλιο εναντίον της στεφανιαίας νόσου και των εμφραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κόντρες στην Αθήνα: Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία – Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του
Βίντεο με την καταδίωξη 09.09.25

Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Κόντρες με άλλο οδηγός στο κέντρο της Αθήνας, έκανε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Τι είπε στην κατάθεσή του - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Σύνταξη
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ
Ελλάδα 09.09.25

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας είναι διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο οποίος φέρεται να ζητούσε φακελάκι για να παράσχει περισσότερη φροντίδα στους ασθενείς

Σύνταξη
Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική 09.09.25

Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η όψιμη αναδίπλωση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, καθόλου δεν προσλαμβάνεται στο εσωτερικό της ΝΔ ως διάθεση του πρωθυπουργού να κάνει πραγματικό και ειλικρινές άνοιγμα, όσο και αν ο ίδιος προσπάθησε να το εμφανίσει ως τέτοιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Ζηλανδία: Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια [εικόνες]
Νέα Ζηλανδία 09.09.25

Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια - Η ανακούφιση της μητέρας

Μετά από τέσσερα χρόνια που καταζητούνταν με τον πατέρα τους, τα τρία παιδιά του Φίλιπς έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους λένε οι Αρχές

Σύνταξη
Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»
Μπάσκετ 09.09.25

Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»

Ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και οι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες, Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ, που είναι ενεργοί στα social media, αντέδρασαν αμέσως.

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε’)
Language 09.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε’)

Υπήρχαν δούλοι που υπέφεραν τα πάνδεινα, επειδή, κατά την κρίση των κυρίων τους, ήταν οι πλέον βάρβαροι και ως εκ τούτου δεν τους ταίριαζαν οικιακές ασχολίες ή άλλες σχετικά ήπιες μορφές εργασίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Κόσμος 09.09.25

Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Στη θέση αυτή θα διαδεχθεί τον προκάτοχό της Φιλεμόν Γιανγκ, τον πρώην πρωθυπουργό του Καμερούν, κατά την έναρξη της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση
Ελλάδα 09.09.25

Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων στα Καλάβρυτα, ενώ ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου τέθηκε σε αργία και αντικαταστάθηκε

Σύνταξη
Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα η ευχετήρια κάρτα του Τραμπ με σκίτσο γυναικείου σώματος
InView 09.09.25

Νέες αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Έπσταϊν - Ευχετήρια κάρτα από τον Τραμπ με σκίτσο γυναικείο σώματος

Στο βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν που βγήκε στη δημοσιότητα φιγουράρει το όνομα του Τραμπ αλλά και του Κλίντον - «Δεν είναι η δική μου υπογραφή», ισχυρίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Σύνταξη
Κρήτη: Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο – Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε
Τι συνέβη 09.09.25

Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο στην Κρήτη - Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε

Σύμφωνα με την εκδοχή του παιδιού, για το συμβάν στην Κρήτη, ο 60χρονος είναι αυτός που του επιτέθηκε πρώτος πιάνοντάς τον από τον λαιμό - Το βίντεο δείχνει μόνο «την κατάληξη του συμβάντος»

Σύνταξη
