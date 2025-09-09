Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα

Εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της 7ης Τέχνης, καθώς οι περισσότερες ταινίες όπου πρωταγωνιστεί γίνονται επιτυχίες εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η επαγγελματική επιτυχία του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, δεν είναι το μοναδικό πράγματα με το οποίο ασχολείται ο Τύπος.

Χρόνια τώρα, η προσωπική του ζωή φιγουράρει στα εξώφυλλα των tabloid. Και, πάνω από όλα, η τάση του να αλλάζει τις εντυπωσιακές συντρόφους του μόλις εκείνες γίνονται 25 ετών.

Ο 50χρονος σταρ της μεγάλης οθόνης είναι ένας από τους πλέον ορκισμένους εργένηδες και γνωστούς γυναικοκατακτητές του Χόλιγουντ. Ωστόσο, πριν από αρκετά χρόνια, κάποια ήταν σίγουρη ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι γκέι – απλά δεν το ήξερε ακόμα.

Το 1996, έναν χρόνο πριν την τεράστια επιτυχία της ταινίας Τιτανικός, ο πασίγνωστος ηθοποιός πρωταγωνιστούσε στο φιλμ Romeo + Juliet μαζί με την Κλερ Ντέινς. Ένα από τα πρόσωπα του καστ ήταν και η Μίριαμ Μάργκελιζ, η οποία έκανε πολύ παρέα με τον Ντι Κάπριο κατά την διάρκεια των γυρισμάτων, παρά τα 34 χρόνια που τους χώριζαν.

«Κάναμε γυρίσματα στην Πόλη του Μεξικού και μια μέρα είπα ότι θέλω να πάω για ψώνια. Τότε ο Λεό πετάχτηκε και είπε πως ήθελε να έρθει μαζί μου» είπε η 84χρονη ηθοποιός.

«Και εμφανίστηκε φορώντας ένα φόρεμα. Ένα αεράτο καλοκαιρινό φόρεμα. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό πρέπει να τον ρωτήσετε» αποκάλυψε η Μίριαμ Μάργκελιζ και συμπλήρωσε:

«Θυμάμαι ότι τον κοίταξα και του είπα ότι είναι γκέι. Εκείνος επέμενε ότι δεν είναι και τότε του είπα: νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβεις ότι είσαι».

Όπως τόνισε «τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν. Τα γκέι ραντάρ μου δεν λειτούργησαν καθόλου καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Πάντως η Μίριαμ Μάργκελιζ λάτρεψε τη συνεργασία της με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο Romeo + Juliet. «Ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, εξαιρετικός ηθοποιός και φανταστική παρέα στα ψώνια. Τον συμπαθώ πάρα πολύ».